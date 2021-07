Les MIGRANTS qui tentent d’atteindre la Grande-Bretagne par bateau risquent d’être enfermés puis expulsés dans le cadre d’une nouvelle répression sévère.

Des lois strictes érigeront en infraction pénale le fait d’arriver au Royaume-Uni en connaissance de cause sans autorisation d’y être.

Les migrants seront enfermés après leur arrivée en bateau Crédit : PA

Les flics auront le pouvoir de détenir les personnes récupérées avant qu’elles n’atterrissent.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, pense que cela fera réfléchir les migrants à deux fois avant de payer des passeurs pour qu’ils effectuent des traversées illégales de la Manche depuis la France.

Les mesures font partie d’un système «juste mais ferme» qui forme le projet de loi sur la nationalité et les frontières qui sera soumis aux Communes mardi.

En vertu des lois proposées, le « shopping d’asile » – entrer en Grande-Bretagne par une route illégale – deviendra un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison.

La peine maximale pour le trafic de personnes passera de 14 ans à perpétuité.

Surtout, la loi inclura les mots « arrivant au Royaume-Uni sans autorisation d’entrée valide ».

Cela permettra de poursuivre les migrants interceptés dans les eaux britanniques qui, techniquement, n’entrent pas au Royaume-Uni.

Les personnes emprisonnées peuvent être expulsées après leur condamnation.

Priti Patel mène la nouvelle répression contre les migrants Crédit : PA

Mme Patel a déclaré: «Le projet de loi contient des mesures vitales pour réparer le système d’asile brisé du Royaume-Uni.

« Notre nouveau plan d’immigration est juste mais ferme. Nous accueillerons les gens par des voies sûres et légales tout en empêchant les abus du système et en réprimant l’entrée illégale et la criminalité qui y est associée. »

Plus de 8 000 personnes ont traversé la Manche vers la Grande-Bretagne dans de petits bateaux l’année dernière.