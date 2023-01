Les migrants qui sont venus à New York lors d’une vague précédente décrivent leur vie maintenant

La vague de migrants qui a commencé à arriver à New York depuis la frontière sud l’année dernière était inhabituelle à bien des égards. Contrairement à la plupart des immigrants qui se dirigent vers la ville, les gens arrivent en masse dans des bus, beaucoup avec peu de liens locaux et à peine plus que les vêtements qu’ils portent. Plus de 36 000 sont venus dans la ville depuis le printemps, a déclaré vendredi le maire Eric Adams, et environ 24 000 sont restés.

Alors que l’administration Biden cherche des moyens de contenir la frontière sud, ceux qui sont arrivés l’année dernière commencent à se construire une nouvelle vie. Certains sont en difficulté. D’autres progressent.

New York a été une première étape pour des siècles d’immigrants et la ville offre des protections uniques. C’est l’un des rares endroits à garantir le droit à un abri pour les personnes dans le besoin, et il a mis en place de solides protections juridiques et sociales pour les immigrants. Les nouveaux arrivants ont également bénéficié de l’aide fournie par un vaste réseau d’organisations à but non lucratif relativement bien financées.

Il y a encore des obstacles, cependant. Le bus a commencé en partie comme un pari politique des gouverneurs républicains du Texas et de l’Arizona pour attirer l’attention sur la crise frontalière, contrairement aux schémas de migration habituels dans lesquels les gens se lient avec leur famille ou leurs amis. De nombreux migrants récents dépendent largement de l’aide formelle, et les organisations à but non lucratif, les groupes de bénévoles et la ville disent tous avoir été submergés par la soudaine augmentation. Alors que la plupart des migrants espèrent déposer des demandes d’asile, l’arriéré des tribunaux de l’immigration signifie que le processus pourrait prendre des années.