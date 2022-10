Les migrants qui arrivent dans de petites embarcations risquent six mois de prison ou d’être expulsés

Les MIGRANTS qui viennent en Grande-Bretagne dans de petits bateaux risquent six mois de prison ou sont expulsés dans le cadre d’un nouveau blitz d’immigration.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, promettra aujourd’hui de promulguer de nouvelles règles strictes pour tenter de dissuader les gens de franchir la dangereuse traversée.

Le ministre de l’Intérieur promettra d’édicter de nouvelles règles strictes pour dissuader les gens de faire la traversée dangereuse Crédit : Steve Finn

En vertu de nouvelles lois, il est devenu illégal de traverser la Manche pour entrer au Royaume-Uni sur un petit bateau en juin.

Mais les poursuites ne se sont jusqu’à présent concentrées que sur les passeurs de personnes malades organisant les bateaux – et leur nombre ne se chiffre qu’à quelques centaines.

Mme Braverman utilisera son premier discours d’ouverture devant les fidèles conservateurs à Birmingham pour promettre de “redoubler” d’efforts pour réprimer l’immigration illégale dans le but de regagner le soutien du public.

Elle utilisera les pouvoirs de la loi sur la nationalité et les frontières pour poursuivre ceux qui viennent ici illégalement, ce qui signifie qu’ils risquent d’énormes amendes ou même des peines de prison.

Les chefs de gang qui organisent les traversées sont également confrontés à la vie derrière les barreaux.

Le Home Sec s’engagera également à examiner le dossier pour encore plus de lois afin que le gouvernement britannique puisse expulser ceux qui effectuent la traversée périlleuse.

Mais les plans sont susceptibles de faire face à une autre réaction furieuse de la part des avocats de gauche devant les tribunaux.

Mme Braverman promettra également de travailler plus étroitement avec la France pour augmenter les interceptions de bateaux – qui ont atteint le chiffre stupéfiant de 30 000 traversées rien qu’en 2022.

Un nouveau programme de soutien de plusieurs millions de livres devrait être signé dans quelques semaines pour apporter plus d’aide à leurs forces frontalières et à leur police.

Les règles du modèle d’esclavage moderne de Theresa May devraient également être déchirées dans le but d’essayer d’expulser davantage de pédés et de criminels étrangers du pays.

Les demandeurs d’asile doivent prouver qu’ils ont été victimes de la traite avec une charge de la preuve plus lourde sous le bouleversement – pour éviter que leurs dossiers n’encombrent les tribunaux.

Le Home Sec dira que l’immigration britannique n’est pas juste et que notre système d’asile est abusé par des gangs maléfiques.

Et elle dira qu’il est juste que les personnes qui peuvent contribuer puissent venir en Grande-Bretagne – avant un assouplissement attendu des règles d’immigration pour stimuler l’économie qui sera annoncé plus tard ce mois-ci.

Mais dans un assouplissement de sa position, elle dira également que l’immigration devrait être autorisée si elle aide à “établir des relations avec nos amis et alliés”.

Elle dira aujourd’hui alors qu’elle célèbre le fait d’être une enfant d’immigrants du Kenya : “Il est juste que nous tendions la main de l’amitié à ceux qui en ont vraiment besoin.

“Ce pays l’a toujours fait. Il l’a fait pour mon père dans les années 1960 en tant que jeune homme du Kenya.

“En même temps, nous devrions utiliser notre nouveau contrôle pour fournir le type d’immigration qui fait croître notre économie, par exemple qui aide des projets qui sont au point mort ou qui établit des relations avec nos amis et alliés.

“Certaines parties du système ne fonctionnent pas.

“Nous devons mettre fin à l’abus des règles et réduire les chiffres qui ne répondent pas aux besoins de notre économie.”

Pendant ce temps, l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel devrait faire une intervention majeure à la conférence plus tard dans la journée.

Elle apparaîtra à un événement conservateur Voice en marge – et fera ses premiers commentaires depuis qu’elle a quitté le poste le plus élevé le mois dernier.

Et les ministres annonceront qu’ils vont s’octroyer le pouvoir d’opposer leur veto aux prisonniers trans transférés dans les prisons pour femmes.