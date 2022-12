Les migrants près de la frontière américaine font face à une attente froide pour une décision clé en matière d’asile

EL PASO, Texas (AP) – La coiffeuse Grisel Garcés a survécu à un voyage déchirant de quatre mois depuis son Venezuela natal à travers des jungles tropicales, des centres de détention pour migrants dans le sud du Mexique, puis des trajets en wagon vers le nord en direction de la frontière américaine.

Maintenant du côté mexicain du Rio Grande en face d’El Paso, au Texas, elle attend avec impatience une décision de la Cour suprême des États-Unis sur les restrictions d’asile qui devraient l’affecter, ainsi que des milliers d’autres migrants, aux points de passage le long de quelque 1 900 milles (3 100 kilomètres) de frontière de du Texas à la Californie. Et elle le fait tout en vivant à l’extérieur alors que les températures hivernales plongent sur une grande partie des États-Unis et de l’autre côté de la frontière.

Elle a raconté avoir fui les difficultés économiques pour trouver plus de difficultés, comme maintenant avoir à frissonner à travers des températures plus froides que toutes celles qu’elle ait jamais connues.

« Prendre le train, c’était mal. Ici, la situation est encore pire. Vous vous abandonnez simplement à la miséricorde de Dieu », a déclaré Garcés, qui a laissé derrière elle une fille d’âge scolaire, dans l’espoir d’atteindre les États-Unis avec son mari.

Leurs économies épuisées, certains jours ils ne mangent pas. Et jeudi, Garcés a attendu et regardé des centaines de migrants former une ligne pour franchir progressivement une porte de la barrière frontalière pour être traités par les agents de l’immigration américains. Elle craint une expulsion immédiate en vertu des restrictions d’asile actuelles et n’ose pas traverser les eaux peu profondes du Rio Grande à portée de vue.

Des dizaines de migrants ont passé leurs nuits sur les rives en béton de la rivière, attendant d’éventuelles modifications des restrictions d’asile mises en place en mars 2020. À El Paso, les trottoirs servent de quartiers d’habitation devant une gare routière et une église pour certains migrants qui ne trouvent pas de place immédiatement dans un réseau en expansion de refuges souscrits par la ville et des groupes religieux.

Cette interdiction de l’asile à l’époque de l’administration Trump – Titre 42 – a été brièvement prolongée par le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, mercredi. On ne sait pas quand la décision définitive de la Cour suprême viendra. L’administration Biden a demandé au tribunal de lever les restrictions, mais pas avant Noël.

En vertu du titre 42, les autorités ont expulsé des demandeurs d’asile à l’intérieur des États-Unis 2,5 millions de fois et ont refoulé la plupart des personnes qui ont demandé l’asile à la frontière, au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Le titre 42 s’applique à toutes les nationalités mais touche le plus les personnes originaires de pays tels que le Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et, plus récemment, le Venezuela.

Les défenseurs de l’immigration ont intenté une action en justice pour mettre fin à l’utilisation du titre 42. Ils disent que la politique va à l’encontre des obligations américaines et internationales envers les personnes fuyant la persécution et est obsolète maintenant que les traitements contre les coronavirus se sont améliorés.

Les États à tendance conservatrice ont fait appel devant la Cour suprême, avertissant qu’une augmentation de la migration nuirait aux services publics et provoquerait une “calamité sans précédent” à laquelle ils craignent que le gouvernement fédéral n’ait aucun plan pour faire face.

À El Paso, des membres de la Garde nationale du Texas ont pris position à la demande de l’État, tandis que des volontaires et des agents des forces de l’ordre craignaient que certains migrants ne succombent au froid. Les températures nocturnes ont été dans les années 30 (en dessous de 3,8 degrés Celsius) et seront encore plus froides dans les jours à venir.

Ailleurs, des centaines de migrants ont façonné un campement de fortune – avec des sacs en plastique noir pour des tentes rudimentaires – dans un parc à Matamoros, au Mexique, près de Brownsville, au Texas.

Frissonnant dans le froid après sa récente expulsion des États-Unis, un ancien policier militaire de la marine vénézuélienne, Carlos Hernandez, a raconté comment lui, sa femme et leur fille de 3 ans ont récemment lutté à travers la rivière froide, pour être refoulés après atteignant l’autre côté.

Hernandez a déclaré qu’il s’était disputé avec des supérieurs au Venezuela pour avoir refusé l’ordre de prendre des mesures contre les opposants au gouvernement dans la marine. Il a dit qu’il espérait traverser à nouveau et éventuellement atteindre le Canada.

“Il faisait très froid”, a-t-il dit à propos de la traversée de la rivière.

À Tijuana, au Mexique, en face de San Diego, environ 5 000 migrants séjournaient dans plus de 30 abris et bien d’autres louaient des chambres et des appartements. Des murs au sommet de rasoir s’élevant à 9 mètres le long de la frontière avec San Diego rendent le passage illégal intimidant.

Francisco Palacios a attendu des heures avec sa femme et sa fille de 3 ans à un poste frontière de la région de Tijuana en milieu de semaine avant de se rendre à l’hôtel pour faire la sieste. Il a déclaré que la famille de la ville de Morelia, dans l’ouest du Mexique, attend la décision du tribunal pour savoir si et quand lever les restrictions de l’ère pandémique qui ont empêché de nombreuses personnes de demander l’asile.

“Nous n’avons pas le choix”, a déclaré Palacios mercredi, expliquant que sa famille était arrivée à Tijuana deux semaines plus tôt pour échapper à la violence et aux gangs qui, pendant des années, ont extorqué une partie de leurs revenus en vendant des fruits dans un chariot de rue.

Spagat signalé de Tijuana, au Mexique. La rédactrice d’Associated Press, Fabiola Sanchez, a contribué à ce rapport depuis Matamoros, au Mexique.

Morgan Lee et Elliot Spagat, The Associated Press