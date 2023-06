Les migrants par petits bateaux figurent parmi les 10 000 cette année – malgré la baisse des traversées saluée par Rishi Sunak

Les migrants de PETITS bateaux ont maintenant dépassé les 10 000 cette année – bien que Rishi Sunak ait salué une baisse des traversées.

Un nombre impressionnant de 2 375 personnes ont fait le dangereux voyage à travers la Manche en une semaine dans 46 bateaux.

Les migrants par petits bateaux ont maintenant dépassé les 10 000 cette année Crédit : AFP

Cela signifie que les chiffres sont presque là où ils étaient l’année dernière, lorsque 10 000 avaient traversé la Manche au 2 juin 2022.

Le Premier ministre a insisté plus tôt ce mois-ci sur le fait que les traversées étaient en baisse d’un cinquième par rapport à la même période l’an dernier – mais les critiques ont blâmé un printemps humide et un temps venteux.

La vague de chaleur de cette semaine a de nouveau vu une forte augmentation des passages à niveau alors que de plus en plus de gangs tentent de profiter du temps plus calme pour traverser.

Nigel Farage a fait rage: « Rishi Sunak n’arrête pas les bateaux, pas une chance. »

Et Yvette Cooper du Labour a fustigé: «Ces chiffres montrent l’échec lamentable de toutes les vantardises du Premier ministre sur les progrès réalisés sur les petits bateaux, et font suite à une semaine de rapports officiels accablants sur l’arriéré croissant, la montée en flèche des coûts hôteliers et l’échec de la sécurité aux frontières.

« Le plan de petits bateaux de Rishi Sunak se désintègre sous les yeux du public, et il n’a aucune idée de comment le renverser. »

Cela survient alors qu’un groupe d’organisations caritatives pour les réfugiés exhorte aujourd’hui les ministres à ne pas détenir les moins de 18 ans – affirmant que cela pourrait les exposer à un risque de SSPT ou de suicide.

Une coalition d’organisations médicales de premier plan a averti le gouvernement de réfléchir à nouveau aux nouvelles lois du projet de loi sur les petits bateaux, qui est actuellement en cours d’examen à la Chambre des lords.