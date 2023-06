Les migrants ont-ils rejeté l’aide avant le naufrage mortel de la Grèce, ou l’ont-ils supplié ? Garde-côtes, les militants ne sont pas d’accord

C’est clair : le 9 juin, un vieux chalutier de pêche en acier a quitté l’est de la Libye pour l’Italie, transportant beaucoup trop de monde.

Pas moins de 750 hommes, femmes et enfants de Syrie, d’Égypte, des territoires palestiniens et du Pakistan étaient à bord, fuyant le désespoir dans leur pays d’origine et essayant de rejoindre des parents en Europe.

Cinq jours plus tard, le chalutier a coulé au large des côtes grecques dans l’une des parties les plus profondes de la mer Méditerranée. Seules 104 personnes, tous des hommes, ont survécu. Les restes de 78 personnes ont été retrouvés.

Il y a encore plus de questions que de réponses sur ce qui a conduit à l’un des pires naufrages de l’histoire récente de la Méditerranée.

Des militants, des experts en migration et des politiciens de l’opposition ont critiqué les autorités grecques pour ne pas avoir agi plus tôt pour secourir les migrants, même si un navire des garde-côtes a escorté le chalutier pendant des heures et l’a regardé impuissant couler.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des événements basée sur des rapports des autorités grecques, d’un navire commercial et d’activistes qui ont déclaré être en contact avec des passagers. Ils décrivent des séquences d’événements qui parfois convergent, mais diffèrent également de manière essentielle.

Les garde-côtes grecs ont déclaré que le chalutier surchargé se déplaçait régulièrement vers l’Italie, refusant presque toute assistance, jusqu’à quelques minutes avant qu’il ne coule. Ceci est en partie corroboré par le récit d’un pétrolier marchand qui se trouvait à proximité.

Mais les militants ont déclaré que les personnes à bord étaient en danger et ont lancé des appels à l’aide répétés plus de 15 heures avant le naufrage du navire.

Des experts du droit maritime international et des garde-côtes ont déclaré que les conditions sur le chalutier montraient clairement qu’il était en danger et auraient dû déclencher une opération de sauvetage immédiate, indépendamment de ce que les personnes à bord auraient pu dire.

La plupart de ces comptes n’ont pas pu être immédiatement vérifiés de manière indépendante.

Il manque à cette chronologie les témoignages de rescapés, qui ont été transférés dans un camp fermé et tenus à l’écart des journalistes.

Toutes les heures sont données dans le fuseau horaire de la Grèce.

PREMIER CONTACT

Vers 11 heures ce mardi, les autorités italiennes ont informé la Grèce qu’un chalutier de pêche bourré de migrants se trouvait dans les eaux internationales au sud-ouest du Péloponnèse. La Grèce a déclaré que les autorités italiennes avaient été alertées par un militant.

À peu près au même moment, la militante des droits humains Nawal Soufi a écrit sur les réseaux sociaux qu’elle avait été contactée par une femme sur un bateau qui avait quitté la Libye quatre jours plus tôt.

Les migrants avaient manqué d’eau, a écrit Soufi, et ont partagé des coordonnées GPS via un téléphone satellite indiquant qu’ils se trouvaient à environ 100 kilomètres (62 miles) de la Grèce.

« Situation dramatique à bord. Ils ont besoin de secours immédiats », a-t-elle écrit mardi matin.

Au cours de la journée, Soufi a décrit une vingtaine d’appels avec des personnes sur le chalutier dans une série de publications sur les réseaux sociaux et un enregistrement audio ultérieur. L’Associated Press n’a pas pu joindre Soufi.

Un avion de surveillance de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, communément appelée Frontex, a repéré le chalutier surpeuplé à 11h47 et a averti les autorités grecques, a déclaré l’agence à l’AP. Samedi, Frontex a déclaré à l’AP que son avion avait dû quitter les lieux au bout de 10 minutes en raison d’une pénurie de carburant, mais qu’il avait également partagé avec la Grèce des détails et des photos du chalutier « très surpeuplé ».

EXPOSÉS DIFFÉRENTS DES CONDITIONS À BORD

A 14 heures, les autorités grecques ont établi un contact avec quelqu’un sur le chalutier. Le navire « n’a demandé aucune assistance aux garde-côtes ni à la Grèce », selon un communiqué.

Mais les militants ont déclaré que les personnes à bord du bateau étaient déjà désespérément dans le besoin mardi après-midi.

A 15h11, écrit Soufi, des passagers lui ont dit que sept personnes étaient inconscientes.

À peu près au même moment, Alarm Phone, un réseau d’activistes sans lien avec Soufi qui gère une hotline pour les migrants ayant besoin d’aide, a déclaré avoir reçu un appel d’une personne à bord du chalutier.

« Ils disent qu’ils ne peuvent pas survivre à la nuit, qu’ils sont en grande détresse », a écrit Alarm Phone.

A 15h35, un hélicoptère des garde-côtes grecs localise le chalutier. Une photo aérienne publiée a montré qu’il était bondé, avec des gens couvrant presque tout le pont.

De là jusqu’à 21 heures, ont indiqué les autorités grecques, ils ont été en contact avec les personnes à bord du chalutier par téléphone satellite, radio et conversations criées menées par des navires marchands et un bateau des garde-côtes arrivés dans la nuit. Ils ont ajouté que les personnes à bord du chalutier avaient répété à plusieurs reprises qu’elles voulaient continuer vers l’Italie et avaient refusé d’être secourues.

LES NAVIRES MARCHANDS APPORTENT DES APPROVISIONNEMENTS

A 17h10, les autorités grecques ont demandé à un pétrolier battant pavillon maltais appelé Lucky Sailor d’apporter de la nourriture et de l’eau au chalutier.

Selon la société qui gère le Lucky Sailor, les personnes à bord du chalutier « étaient très hésitantes à recevoir de l’aide » et ont crié « qu’elles veulent aller en Italie ». Finalement, le chalutier a été persuadé d’accepter des fournitures, a écrit Eastern Mediterranean Maritime Ltd. dans un communiqué,

Vers 18 heures, un hélicoptère des garde-côtes grecs a signalé que le chalutier « naviguait sur une route et un cap réguliers ».

Mais à 18h20, Alarm Phone a indiqué que des personnes à bord ont signalé qu’elles ne bougeaient pas, et que le « capitaine » avait abandonné le chalutier dans une petite embarcation.

« S’il vous plaît, n’importe quelle solution », a déclaré quelqu’un à bord à Alarm Phone.

Le récit des autorités grecques suggère que le chalutier s’est arrêté à cette époque pour s’approvisionner auprès du Lucky Sailor.

A 18h55, écrit Soufi, les migrants à bord lui ont dit que six personnes étaient mortes et deux autres étaient très malades. Jusqu’à présent, aucun autre récit n’a mentionné de décès avant le naufrage, et l’AP n’a pas été en mesure de le vérifier.

Vers 21 heures, les autorités grecques ont demandé à un deuxième navire marchand battant pavillon grec de livrer de l’eau et ont autorisé le départ du Lucky Sailor.

Puis, vers 22 h 40, un bateau des garde-côtes en provenance de Crète a atteint le chalutier, et est resté à proximité jusqu’à ce qu’il coule. Selon les garde-côtes, le navire a « discrètement observé » le chalutier à distance. Une fois de plus, selon les garde-côtes, le chalutier ne semblait pas avoir de problèmes et se déplaçait « à une vitesse et à une trajectoire régulières ».

LES DERNIÈRES HEURES

Selon le récit de Soufi, les tentatives de livraison de fournitures peuvent avoir contribué aux problèmes du chalutier.

Peu après 23 heures, elle a écrit que le chalutier s’était mis à osciller alors que ses passagers tentaient d’attraper des bouteilles d’eau d’un autre navire. Selon des personnes à bord, des cordes étaient attachées au navire, le déstabilisant et provoquant un « état de panique », a-t-elle déclaré.

Le rapport du Lucky Sailor indiquait qu’aucune ligne n’était attachée au chalutier et que les fournitures étaient livrées dans des barils étanches attachés à une corde.

« Ceux à bord du bateau ont attrapé la ligne et ont tiré », a déclaré à l’AP la société gérant le Lucky Sailor.

L’autre navire marchand n’a pas immédiatement répondu aux questions de l’AP.

Un porte-parole des garde-côtes grecs a déclaré vendredi soir que son navire avait brièvement attaché une corde légère au chalutier vers 23 heures. Il a souligné qu’aucun des navires n’avait tenté de remorquer le chalutier.

Le commandant Nikos Alexiou a déclaré à la chaîne grecque Ant1 TV que les garde-côtes voulaient vérifier l’état du chalutier, mais les personnes à bord ont de nouveau refusé l’aide et ont délié la corde avant de poursuivre leur route.

Le dernier contact de Soufi avec le chalutier remonte à 23 heures. Elle a déclaré plus tard dans une note vocale qu’« ils n’ont jamais exprimé la volonté de continuer à naviguer vers l’Italie », ni refusé l’aide de la Grèce. « Ils étaient en danger et avaient besoin d’aide. »

Le capitaine du navire des garde-côtes qui a atteint le chalutier moins de trois heures avant qu’il ne coule a déclaré aux autorités chargées de l’enquête que les passagers avaient refusé toute aide, ont rapporté samedi les médias grecs.

Le commandant de bord a indiqué que lors d’une première approche, à 23h40 mardi, les passagers n’ont pas répondu à son appel qu’il était prêt à porter assistance.

Cinq minutes plus tard, a-t-il dit, le navire a cessé de bouger. Son navire s’est rapproché et a attaché une corde à la proue du navire, mais certains passagers ont répondu en anglais « No Help » et « Go Italy », selon le site d’information kathimerini.gr qui cite la déposition du capitaine. Peu de temps après, les migrants ont détaché la corde et redémarré le moteur.

L’ÉPAVE

Selon les autorités, le chalutier a continué à avancer jusqu’à 01h40 mercredi, lorsque son moteur s’est arrêté. Le navire des garde-côtes s’est alors rapproché pour « déterminer le problème ».

Quelques minutes plus tard, Alarm Phone a eu un dernier échange avec les gens du chalutier. Les militants n’ont pu discerner que : « Bonjour mon ami… Le navire que vous envoyez est… » avant que l’appel ne soit coupé.

À 2 h 04, plus de 15 heures après que les autorités grecques ont eu connaissance de l’affaire pour la première fois, les garde-côtes ont signalé que le chalutier avait commencé à se balancer violemment d’un côté à l’autre, puis avait chaviré.

Dans le témoignage divulgué du capitaine grec, il a déclaré qu’à 1 h 40, il avait été informé que le moteur du chalutier s’était de nouveau arrêté. Le navire de la garde côtière s’est alors approché à moins de 70 mètres (230 pieds) pour inspecter. Le bateau avait commencé à gîter, il y avait beaucoup de remue-ménage et des cris se faisaient entendre. Le navire a chaviré en moins d’une minute, a déclaré le capitaine.

Les personnes sur le pont ont été jetées à la mer, tandis que d’autres se sont accrochées au bateau pendant qu’il se retournait. Beaucoup d’autres, dont des femmes et des enfants, ont été piégés sous le pont.

Quinze minutes plus tard, le chalutier a disparu sous l’eau.

Dans l’obscurité de la nuit, 104 personnes ont été secourues et ramenées à terre sur le Mayan Queen IV, un yacht de luxe qui naviguait à proximité du naufrage. Les autorités grecques ont récupéré 78 corps. Aucune autre personne n’a été retrouvée depuis mercredi.

Pas moins de 500 personnes sont portées disparues.

Renata Brito a rapporté de Barcelone, Espagne. Derek Gatopoulos et Demetris Nellas à Athènes, en Grèce, ont contribué à ce rapport.

Renata Brito, Associated Press