Les migrants fuient plus de pays, quelles que soient les politiques américaines

TIJUANA, Mexique (AP) – En 2014, des groupes d’enfants non accompagnés fuyant la violence en Amérique centrale ont submergé les autorités frontalières américaines dans le sud du Texas. En 2016, des milliers d’Haïtiens ont fui un tremblement de terre dévastateur et se sont arrêtés à Tijuana, au Mexique, après avoir marché et pris des bus à travers jusqu’à 11 pays jusqu’à la frontière américaine.

En 2018, environ 6 000 migrants, pour la plupart guatémaltèques et honduriens, fuyant la violence et la pauvreté, sont arrivés à Tijuana, dont beaucoup de familles avec de jeunes enfants dormant dans des parcs et des rues glacials et détrempés par la pluie.

L’interdiction de l’asile à l’époque de Trump, accordée mercredi par le juge en chef de la Cour suprême John Roberts, était l’une des politiques américaines affectant les décisions des migrants de quitter leur domicile. Les huit dernières années montrent comment une convergence extraordinaire d’inégalités, de conflits civils et de catastrophes naturelles a également incité des millions de personnes à quitter l’Amérique latine, l’Europe et l’Afrique. Depuis 2017, les États-Unis sont la première destination mondiale des demandeurs d’asile, selon les Nations Unies.

___

Cela fait partie d’une série occasionnelle sur la façon dont les États-Unis sont devenus la première destination mondiale pour les demandeurs d’asile.

___

Les migrants se sont vu refuser le droit de demander l’asile en vertu du droit américain et international 2,5 millions de fois depuis mars 2020 au motif d’empêcher la propagation du COVID-19, une autorité connue sous le nom de titre 42. Il s’applique à toutes les nationalités mais a touché de manière disproportionnée les personnes de pays que le Mexique reprend, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et, plus récemment, le Venezuela, ainsi que le Mexique. La demande refoulée devrait faire grimper les passages à niveau lorsque les restrictions d’asile prendront fin.

Lorsque la pandémie a frappé, les nationalités rarement vues à la frontière se sont multipliées mois après mois, de Cuba, du Pérou, du Venezuela, de l’Équateur, de la Colombie. Des coûts élevés, des relations diplomatiques tendues et d’autres considérations ont compliqué les efforts des États-Unis pour expulser des personnes de pays que le Mexique ne prendrait pas.

Les Cubains fuient leurs maisons en plus grand nombre depuis six décennies pour échapper aux troubles économiques et politiques. La plupart s’envolent pour le Nicaragua en tant que touristes et se dirigent lentement vers les États-Unis. Ils étaient la deuxième nationalité en importance à la frontière après les Mexicains en octobre.

Grissell Matos Prieguez et son mari se sont rendus aux agents frontaliers près d’Eagle, Pass, Texas, le 30 octobre, après un voyage de 16 jours à travers six pays comprenant des bus, des motos et des taxis et des promenades nocturnes épuisantes à travers des buissons et des rivières nauséabondes.

“Pendant tout le trajet, tu as l’impression que tu vas mourir, tu ne fais confiance à personne, à rien”, a déclaré Matos, un ingénieur de 34 ans. “Vous vivez dans une peur constante, ou d’être détenu et que n’importe quoi arriverait.”

Pour payer le voyage depuis Santiago de Cuba, ils ont tout vendu, jusqu’aux ordinateurs et vélos, et ont emprunté à des parents en Floride. Leurs parents et grands-parents sont restés sur place.

Une vague récente qui a fait d’El Paso, au Texas, le couloir le plus fréquenté pour les passages illégaux est composé en grande partie de Nicaraguayens, dont le gouvernement a réprimé la dissidence.

Les Haïtiens qui s’arrêtent en Amérique du Sud, parfois pendant des années, ont été une présence majeure, notamment lorsque près de 16 000 campaient dans la petite ville de Del Rio, au Texas, en septembre 2021. L’administration Biden a ramené beaucoup de gens chez eux mais a ralenti les retours au milieu d’attaques de plus en plus effrontées. par des gangs devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse l’année dernière.

La migration est souvent motivée par des «facteurs d’attraction» qui attirent les gens vers un pays, comme une économie américaine relativement forte et un système d’asile qui prend des années pour trancher une affaire, encourageant certains à venir même s’ils ont peu de chances de gagner. Mais les conditions à la maison, connues sous le nom de «facteurs d’incitation», peuvent être tout aussi responsables de chiffres sans précédent au cours de l’année dernière.

Avec le recul, Soraya Vazquez, avocate de Tijuana et défenseur des migrants, a déclaré que la diaspora haïtienne de 2016 a été un tournant.

“Nous avons commencé à réaliser qu’il y avait des mouvements massifs partout, dans certains endroits à cause de la guerre, dans d’autres à cause de situations politiques, de la violence, du changement climatique”, a déclaré Vazquez, originaire de San Diego et ancien assistant législatif à Mexico. “Beaucoup de choses se sont passées en même temps mais, en fin de compte, les hommes et nos gouvernements sont responsables.”

Après avoir organisé des ateliers juridiques pour les Haïtiens à Tijuana, Vazquez a aidé à amener la cuisine centrale mondiale du chef Jose Andres dans les refuges pour migrants de la ville pendant quatre ans. À la recherche d’une stabilité financière, elle est devenue directrice à Tijuana d’Al Otro Lado, un groupe à but non lucratif qui a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 millions de dollars en 2020 et a récemment été nommé bénéficiaire de la philanthropie de MacKenzie Scott.

« Qu’est-ce qui a provoqué tout cela ? Inégalité », a déclaré Vazquez autour d’un thé dans le quartier branché de Cacho à Tijuana.

Pendant des décennies, les Mexicains, principalement des hommes adultes, se sont rendus aux États-Unis pour occuper des emplois et envoyer de l’argent chez eux. Mais en 2015, le Pew Research Center a découvert que plus de Mexicains sont revenus des États-Unis au Mexique que depuis la fin de la Grande Récession.

Les Mexicains représentaient toujours l’une des trois rencontres avec les agents frontaliers américains au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, plus qu’il y a trois ans, mais bien en deçà des 85 % signalés en 2011 et des 95 % au tournant du siècle. Et ceux qui fuient sont de plus en plus des familles qui tentent d’échapper à la violence alimentée par la drogue avec de jeunes enfants.

Comme sur des roulettes, des centaines de personnes traversent la frontière après minuit à Yuma, en Arizona, marchant à travers les arbustes mexicains pour se rendre aux agents américains. Beaucoup s’envolent vers la ville voisine de Mexicali après être entrés au Mexique en tant que touristes et prennent un taxi pour le désert. La patrouille frontalière les libère au Centre régional pour la santé des frontières, une clinique qui affrète six bus par jour vers l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor.

La clinique de santé avait transporté des familles de plus de 140 pays en août, pas une du Mexique, a déclaré Amanda Aguirre, sa directrice exécutive.

Daniel Paz, un Péruvien qui s’est rendu aux agents frontaliers à Yuma avec sa femme et son enfant de 10 ans en août, a eu le malheur surprise d’être expulsé chez lui sans possibilité d’asile, ce qui est inhabituel même après que le gouvernement péruvien a commencé à accepter deux vols charters américains. une semaine.

Les Péruviens ont été arrêtés plus de 9 000 fois par les autorités américaines le long de la frontière mexicaine en octobre, environ neuf fois la même période un an plus tôt et contre seulement 12 fois l’année précédente.

Paz surveille les développements autour du titre 42 et envisage une autre tentative après le renversement du gouvernement du président péruvien Pedro Castillo le 7 décembre.

“Nous verrons si je suis de retour en janvier ou février”, a-t-il envoyé un texto dimanche depuis Lima. “L’envie ne manque pas.”

Les derniers arrivants de Tijuana sont des Vénézuéliens, dont environ 300 ont récemment occupé temporairement un centre de loisirs appartenant à la ville.

Environ 7 millions de Vénézuéliens ont fui depuis 2014, dont près de 2 millions vers la Colombie voisine, mais n’ont commencé que récemment à venir aux États-Unis.

De nombreux Vénézuéliens se rassemblent au bureau d’asile du Mexique qui a ouvert ses portes à Tijuana en 2019 et a traité plus de 3 000 demandes au cours de chacune des deux dernières années en provenance de dizaines de pays, dirigés par des Haïtiens et des Honduriens.

Jordy Castillo, 40 ans, a déclaré qu’il voulait quitter le Venezuela depuis 15 ans mais qu’il n’avait rien fait avant que ses amis et sa famille ne commencent à arriver aux États-Unis l’année dernière. Ses trois frères ont été les premiers de son entourage à y demander asile, même s’ils ne connaissaient personne.

“Ils ont trouvé quelqu’un qui les a accueillis et s’est installé”, a-t-il déclaré.

__

L’écrivaine d’Associated Press Gisela Salomon à Miami a contribué.

Elliot Spagat, Associated Press