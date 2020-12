Les migrants de l’UE qui arrivent au Royaume-Uni à partir du jour de l’An ne pourront pas demander de prestations pendant cinq ans.

La secrétaire au travail et aux retraites, Therese Coffey, confirmera aujourd’hui que les nouveaux arrivants du continent seront soumis aux mêmes règles que ceux venant du reste du monde en Grande-Bretagne.

Les règles relatives aux allocations familiales seront également révisées afin que les travailleurs ne reçoivent plus d’argent pour les enfants vivant en dehors du Royaume-Uni.

La secrétaire au Travail et aux Pensions, Therese Coffey (photo) confirmera aujourd’hui que les nouveaux arrivants du continent seront soumis aux mêmes règles que ceux venant du reste du monde en Grande-Bretagne.

Annonçant les changements promis par les conservateurs avant les élections générales de l’année dernière, Mlle Coffey a déclaré: « Nous avons tenu notre engagement manifeste de restaurer l’équité dans l’accès à notre système de protection sociale en traitant les migrants européens et non européens de manière égale. Il est à la fois juste et juste que les personnes qui habitent au Royaume-Uni paient dans le système fiscal pendant une période de temps raisonnable avant de pouvoir accéder au système de prestations ».

Jusqu’à demain soir, lorsque la période de transition du Brexit au Royaume-Uni se terminera, les migrants de l’UE pourraient demander des prestations liées au revenu au cours de leur première année ici.

Le Brexit donne au gouvernement le pouvoir de modifier les règles afin que tous les migrants arrivant à partir du 1er janvier soient traités de la même manière.

Les ressortissants de l’UE vivant déjà en Grande-Bretagne et ceux d’Irlande ne seront pas affectés. Avant le référendum sur le Brexit de juin 2016, le gouvernement a révélé que 32000 enfants de ressortissants de l’UE recevaient des allocations familiales alors qu’ils vivaient à l’étranger. Le Brexit signifie que le pays est en mesure de se débarrasser complètement des paiements pour les nouveaux arrivants.

Jusqu’à demain soir, lorsque la période de transition du Brexit au Royaume-Uni se terminera, les migrants de l’UE pourraient demander des prestations liées au revenu au cours de leur première année ici. Le Brexit donne au gouvernement le pouvoir de modifier les règles afin que tous les migrants arrivant à partir du 1er janvier soient traités de la même manière. Sur la photo: le Premier ministre Boris Johnson s’exprimant le 24 décembre pour annoncer qu’un accord avec l’UE avait été conclu

Mlle Coffey a déclaré: « Le jour de l’An voit la fin de la libre circulation et des règles de prestations plus équitables entrer en vigueur pour les nouveaux migrants européens. »

Un système d’immigration basé sur des points entrera en vigueur. Les migrants du continent devront parler anglais et avoir une offre d’emploi. L’immigration peu qualifiée deviendra pratiquement impossible.

Au lieu de cela, les chances des migrants de l’UE d’obtenir un visa de travail seront les mêmes que pour les candidats d’ailleurs.