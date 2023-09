Les migrants espérant atteindre les États-Unis continuent leur route vers le nord en passant par le Mexique en train, dans un contexte de niveaux de migration historiques

IRAPUATO, Mexique (AP) — Alors qu’un train rugissait au loin, quelque 5 000 migrants, pour la plupart vénézuéliens, espérant se rendre aux États-Unis, sont passés à l’action.

Des familles avec de jeunes enfants dormant sur des cartons et des jeunes hommes et femmes cachés dans des tentes sous un pont voisin se sont précipités pour emballer leurs affaires. Après l’arrivée du train à la périphérie de la ville d’Irapuato, au centre du Mexique, certains ont facilement balancé leur corps sur ses remorques métalliques, tandis que d’autres ont jeté leurs sacs et ont remis leurs jeunes enfants emmaillotés dans des manteaux d’hiver.

« Montez, montez », ont exhorté les migrants au sommet du train à ceux en bas. D’autres ont crié : « Que Dieu bénisse le Mexique ! »

Après trois jours d’attente pour le train dont beaucoup craignaient qu’il n’arrive jamais, voici leur billet pour le nord, jusqu’à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Des milliers d’autres migrants se sont retrouvés bloqués dans d’autres régions du pays la semaine dernière après que la plus grande compagnie ferroviaire du Mexique a annoncé l’arrêt de 60 trains de marchandises. La société Ferromex a déclaré que tant de migrants faisaient du stop dans les trains qu’il devenait dangereux de déplacer les trains. L’entreprise a déclaré avoir constaté « une demi-douzaine de cas regrettables de blessures ou de décès » en l’espace de quelques jours seulement.

Lorsque le train est arrivé samedi, « Ferromex » était peint sur de nombreuses gondoles. La police locale était stationnée autour du camp improvisé où attendaient les migrants, mais lorsque le train s’est arrêté pendant environ 30 minutes, aucune tentative n’a été faite pour empêcher les migrants de monter à bord.

Malgré la violence des cartels de la drogue et les dangers liés au fait de monter sur les wagons, ces trains de marchandises – connus collectivement sous le nom de « La Bête » – sont depuis longtemps utilisés par les migrants pour voyager vers le nord.

Les fermetures ont temporairement coupé l’une des routes migratoires les plus transitées du pays à une époque de forte migration, et ont laissé des familles comme celle de Mayela Villegas dans l’incertitude.

Villegas, son partenaire et leurs six enfants ont passé trois jours à dormir sur le sol en béton, entourés d’une foule d’autres migrants. Avant de monter à bord du train, la famille vénézuélienne a déclaré qu’elle avait emballé de la nourriture pour quelques jours seulement de voyage en train et qu’elle avait du mal à nourrir ses enfants.

« Plus nous passons de jours ici, moins nous avons de nourriture. Heureusement, les gens ici nous ont aidés, nous ont donné du pain », a déclaré Villegas. « Nous dormons ici parce que nous n’avons rien pour payer une chambre ou un hôtel. Nous n’avons pas les fonds. »

L’arrêt des lignes ferroviaires souligne également le nombre historique de personnes se dirigeant vers le nord à la recherche d’une nouvelle vie aux États-Unis, et le dilemme que cela pose aux pays des Amériques alors qu’ils luttent pour faire face au grand nombre de migrants traversant leurs territoires. .

Lorsque plusieurs milliers de migrants sont entrés dans Eagle Pass, au Texas, la ville frontalière a déclaré l’état d’urgence en quelques jours.

En août, la patrouille frontalière américaine a procédé à 181 509 arrestations à la frontière mexicaine, soit une hausse de 37 % par rapport à juillet mais peu de changement par rapport à août 2022 et bien en dessous du sommet de plus de 220 000 atteint en décembre, selon les chiffres publiés vendredi.

Il a inversé la chute des chiffres après l’introduction de nouvelles restrictions en matière d’asile en mai. Cela survient après des années d’augmentation constante des niveaux de migration, provoquée par la crise économique et les troubles politiques et sociaux dans de nombreux pays que les gens fuient.

Autrefois, seulement des dizaines de migrants des pays d’Amérique centrale passaient chaque jour par train par Irapuato, a déclaré Marta Ponce, une femme de 73 ans qui a passé plus d’une décennie à apporter de l’aide à ceux qui parcouraient les voies ferrées qui traversaient sa ville.

Aujourd’hui, ce nombre atteint souvent des milliers.

« Auparavant, nous pensions que 50 ou 60 personnes, c’était énorme, maintenant c’est normal », a déclaré Ponce. « Il a beaucoup grandi, beaucoup, beaucoup. »

Et les migrants viennent de partout. Ponce a noté que les migrants vénézuéliens fuyant la crise économique dans leur pays constituent l’écrasante majorité, mais elle a vu des gens du monde entier, notamment de pays africains, de Russie et d’Ukraine.

La plupart traversent le Darien Gap, une randonnée d’une journée à travers la frontière accidentée entre la Colombie et le Panama. Le passage était autrefois si dangereux que peu de gens osaient le tenter, mais aujourd’hui, tant de migrants affluent dans ses jungles denses qu’il est rapidement devenu une autoroute migratoire semblable aux trains qui sillonnent le Mexique.

Les passages du Darien Gap ont tellement augmenté qu’ils pourraient approcher les 500 000 personnes cette année seulement.

Villegas, dont la famille a passé trois jours à Irapuato en attendant le train, faisait partie de ceux qui ont vu le Darien Gap comme une opportunité. La famille fait partie des 7,7 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela ces dernières années et ont passé trois ans en Colombie voisine.

La famille a pu créer un petit salon de coiffure en périphérie de la capitale colombienne, mais la montée de la xénophobie et les bas salaires ont laissé la famille de huit personnes avoir du mal à survivre.

Cet été, lorsqu’un gang les a menacés de ne pas payer l’argent de l’extorsion, Villegas et son partenaire, Yorver Liendo, 32 ans, ont décidé qu’il était temps d’aller aux États-Unis. Pour eux, les dangers en valent la peine si cela signifie un changement pour leur vie. leurs enfants, qui mangeaient du yaourt dans des bouteilles en plastique et se blottissaient les uns contre les autres par terre.

« C’est le pays aux mille opportunités, et au moins mes enfants sont encore petits. Ils peuvent continuer à étudier et avoir une meilleure qualité de vie », a déclaré Liendo.

Mais Ferromex n’est pas le seul à être submergé par la cohue des gens. Les gouvernements régionaux ont également du mal à savoir quoi faire.

La Colombie, qui a été la plus touchée par l’exode du Venezuela, fait depuis longtemps appel à l’aide de la communauté internationale. Le Panama et le Costa Rica, quant à eux, ont renforcé les restrictions migratoires et ont exigé que quelque chose soit fait pour les centaines de milliers de personnes qui transitent par le Darien Gap.

Le Panama a même lancé une campagne intitulée « Darien est une jungle, pas une autoroute ».

Pendant ce temps, l’administration Biden a poussé le Mexique et les pays d’Amérique centrale à contrôler les flux migratoires et exige désormais que les demandeurs d’asile s’enregistrent via une application connue sous le nom de CBP One.

Jeudi, l’administration Biden a annoncé qu’elle accorderait un statut de protection temporaire à près d’un demi-million de Vénézuéliens supplémentaires déjà présents dans le pays.

Pendant ce temps, des militants comme Ponce disent s’attendre à une augmentation de la migration le long de la ligne ferroviaire.

Alors que les migrants aux yeux troubles montaient dans le train tôt samedi matin, ils ont applaudi tandis que le train prenait de la vitesse et les poursuivait sur leur route sinueuse vers le nord.

Megan Janetsky, Associated Press