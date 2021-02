Les migrants en mouvement à nouveau au Mexique et en Amérique centrale

TENOSIQUE, Mexique (AP) – Dans le premier refuge mexicain atteint par les migrants après une randonnée dans la jungle guatémaltèque, quelque 150 migrants dorment dans ses dortoirs et 150 autres sont couchés sur de minces matelas répartis sur le sol de sa chapelle.

Six semaines seulement après le début de l’année, le refuge connu sous le nom de «Les 72» a accueilli près de 1 500 migrants, contre 3 000 l’année dernière. Il a réduit de moitié son espace dortoir en raison de la pandémie. Ce n’était pas un problème l’année dernière car peu de migrants sont arrivés, mais cette année, il a été débordé.

«Nous avons un flux énorme et il n’y a pas de capacité», a déclaré Gabriel Romero, le prêtre qui dirige le refuge à Tenosique, une ville du sud de l’État de Tabasco. «La situation pourrait devenir incontrôlable. Nous avons besoin d’un dialogue avec toutes les autorités avant que cela ne devienne le chaos. En particulier, il aimerait que le gouvernement aide les migrants qui campent à l’extérieur pendant qu’ils sont pleins.

Les migrants d’Amérique latine – des Caraïbes, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale – sont à nouveau en mouvement. Après un an de paralysie induite par une pandémie, les personnes en contact quotidien avec les migrants pensent que le flux vers le nord pourrait revenir aux niveaux élevés observés à la fin de 2018 et au début de 2019. La différence est que cela se produirait pendant une pandémie.

Les mesures de protection de la santé imposées pour ralentir la propagation du COVID-19, y compris la réduction drastique de l’espace de lit dans les abris le long de l’itinéraire, signifient moins d’espaces sûrs pour les migrants en transit.

«Le flux augmente et le problème est qu’il y a moins de capacité qu’avant pour répondre à leurs besoins» en raison de la pandémie, a déclaré Sergio Martin, chef du groupe d’aide non gouvernemental Médecins sans frontières au Mexique.

Certains abris restent fermés par les autorités sanitaires locales et presque tous ont dû réduire le nombre de migrants qu’ils peuvent aider. Les demandes de visas, d’asile ou de tout autre document officiel sont retardées par la capacité réduite du gouvernement en raison de la pandémie de les traiter.

«Ce n’est pas une migration post-COVID; c’est une migration au milieu de la pandémie, ce qui la rend d’autant plus vulnérable », a déclaré Ruben Figueroa, un activiste du Mouvement des migrants mésoaméricains.

Certains migrants ont exprimé l’espoir d’un accueil plus amical de la nouvelle administration américaine ou ont commencé à se déplacer lorsque certaines frontières ont été rouvertes. D’autres sont poussés par deux ouragans majeurs qui ont ravagé l’Amérique centrale en novembre et un désespoir aggravé par l’impact économique de la pandémie.

Olga Rodríguez, 27 ans, marchait depuis un mois depuis son départ du Honduras avec son mari et ses quatre enfants, âgés de 3 à 8 ans, après que l’ouragan Eta a inondé la maison des vendeurs de rue. Ils sont arrivés au Mexique et ont demandé l’asile, mais ils ont dit que cela prendrait six mois. Contraints de dormir dans la rue, ils ont changé de plans.

«Les enfants ont souffert du froid, nous avons été mouillés et j’ai dit à mon mari que si nous allions être sous le froid et la pluie, mieux vaut marcher», a-t-elle dit de Coatzacoalcos. Désormais, leur objectif est les États-Unis.

L’administration du président Joe Biden a pris des mesures pour faire reculer certaines des politiques les plus dures de l’ancien président Donald Trump, mais une politique demeure permettant aux responsables américains des frontières de renvoyer immédiatement presque tout le monde en raison de la pandémie. Le gouvernement américain craint que le message le plus prometteur ne déclenche une ruée vers la frontière et dit qu’il faudra du temps pour mettre en œuvre de nouvelles politiques.

Le nombre de personnes appréhendées à la frontière américano-mexicaine en janvier était plus du double de celui du même mois l’année dernière et de 20 000 au-dessus de janvier 2019. Cette semaine, des familles ont été vues passer de Ciudad Juarez et se tourner vers la patrouille frontalière dans l’espoir de demander l’asile.

« Attendez dans votre pays, ou si vous êtes au Mexique, attendez » jusqu’à ce que vous soyez sûr de pouvoir traverser légalement, a récemment déclaré Roberta Jacobson, la principale conseillère de la Maison Blanche à la frontière.

La semaine dernière, l’administration Biden a annoncé qu’elle commencerait lentement à traiter les quelque 25000 demandeurs d’asile qui ont été contraints d’attendre la fin de leur procédure au Mexique sous Trump. Cela devait commencer vendredi à trois postes frontaliers.

Le Mexique a jusqu’à présent déclaré qu’il continuerait à imposer une migration «ordonnée», ce qui signifie en pratique essayer de contenir les migrants dans le sud depuis que Trump a menacé de droits de douane sur toutes les importations mexicaines en 2019.

Mardi, l’Institut national de l’immigration du Mexique a déclaré dans un communiqué que les autorités avaient effectué 50 descentes sur les lignes de train de marchandises depuis le 25 janvier dans le sud et le centre du Mexique, détenant près de 1 200 migrants.

Le président Andrés Manuel López Obrador a récemment averti les migrants de ne pas se laisser berner par les trafiquants qui promettent que les États-Unis ouvriront leurs portes.

Isabel Chávez, l’une des religieuses qui travaillent au refuge pour migrants de Palenque, à environ 100 kilomètres de Tenosique, a déclaré qu’elle devait réduire le nombre de jours de séjour des migrants à un maximum de deux en raison de «l’avalanche». de migrants arrivés en janvier. Il y aurait jusqu’à 220 migrants là-bas, contre 100 qu’ils verraient avant le début de la pandémie en mars 2020, a-t-elle déclaré.

À Tapachula, la plus grande ville mexicaine près de sa frontière avec le Guatemala et qui abrite le plus grand centre de détention du Mexique, il y a également des signes d’augmentation. «Il y a plus de personnes qui demandent refuge et l’augmentation du nombre de migrants est évidente dans les espaces publics de la ville», a déclaré Enrique Vidal Olascoaga, avocat de l’organisation non gouvernementale Fray Matías de Córdova, qui aide les migrants dans les démarches légales.

César Augusto Cañaveral, le directeur du refuge du Bon Pasteur à Tapachula, a déploré de devoir fermer les portes du refuge après son remplissage fin janvier.

«Maintenant, nous apportons de la nourriture dans la rue et un peu de sommeil à l’extérieur», mais cela a inquiété les voisins du refuge, qui s’inquiètent du risque d’infections au COVID-19. «Cela va être plus compliqué que (la vague de migrants en) 2018, car la cerise sur le gâteau est le COVID-19», a-t-il déclaré.

Désormais, à plus de 1300 kilomètres au sud-est, quelque 1500 migrants répartis dans divers camps du Panama envisagent de se rendre à Tapachula, soit comme escale temporaire en route vers la frontière américaine, soit pour commencer le processus d’asile au Mexique.

Le Panama a rouvert sa frontière fin janvier et depuis, des groupes quittent la jungle dense de Darien qui sépare le Panama et la Colombie. Le gouvernement les a transportés vers d’autres camps plus proches de la frontière du Costa Rica pour faire de la place pour les nouveaux arrivants.

La semaine dernière, les responsables de l’immigration guatémaltèque ont averti qu’une nouvelle caravane de migrants pourrait se former dans les prochains jours au Honduras. En janvier, les autorités guatémaltèques ont bloqué la première caravane de l’année, renvoyant près de 5 000 Honduriens dans leur pays sur une période de 10 jours.

Mais alors que le Guatemala se concentrait sur la caravane, d’autres migrants se déplaçaient vers le nord, comme toujours en petits groupes discrets. C’est au cours de la caravane du mois dernier que les abris du sud du Mexique ont commencé à voir leur nombre augmenter, principalement des migrants honduriens.

De petits groupes de migrants sont plus vulnérables aux criminels qui les kidnappent et les extorquent, a déclaré l’activiste Figueroa.

Les plus invisibles sont ceux qui paient des passeurs qui les fourrent dans des remorques comme celle que les autorités mexicaines ont arrêtée à Veracruz cette semaine. À l’intérieur se trouvaient 233 migrants, principalement du Guatemala.

Fin janvier, 19 corps, abattus et brûlés, ont été retrouvés dans une camionnette près de la frontière entre le Mexique et le Texas. La plupart étaient des migrants guatémaltèques. Une douzaine de policiers de l’Etat ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire.

«Nous prévoyons une augmentation de la violence», a déclaré Sergio Martin de Médecins sans frontières, notant que malgré la pandémie, les migrants continuent d’être poussés à se déplacer clandestinement.

Juste en bas de la frontière d’où les corps ont été retrouvés, le révérend Francisco Gallardo, directeur du refuge pour migrants de Matamoros, a déclaré qu’il avait récemment pris des dispositions pour que deux femmes enceintes accouchent dans la ville mexicaine.

«Deux familles avec deux femmes enceintes de huit mois viennent de traverser le fleuve» aux États-Unis, a-t-il dit, faisant référence au Rio Grande qui sépare les deux pays. «Ils avaient déjà leur passeur et ont décidé de le risquer.»

De retour dans le sud du Mexique, le migrant Edilberto Aguilar a continué à marcher. «C’est une chaîne», a déclaré le Hondurien de 33 ans. «Un jour, nous arrivons et demain d’autres arrivent. Cela ne finit jamais.

Les écrivains de l’AP Juan Zamorano à Panama City et Sonia Pérez D. à Guatemala City ont contribué à ce rapport.