Les migrants embauchés pour travailler lors du match d’ouverture de la Coupe du monde ont attendu toute la journée sans nourriture ni eau

Un groupe de plus de 200 travailleurs migrants embauchés pour travailler dans des concessions lors du match d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar a déclaré qu’ils avaient été privés de nourriture, d’eau et de toilettes pendant sept heures en attendant leur mission.

Debout devant le stade Al Bayt en forme de tente bédouine à Al Khor, le groupe tentait désespérément de contacter leur employeur sans succès. Plusieurs ont déclaré qu’on leur avait demandé de se présenter à une installation proche de l’arène avant 10 heures du matin, neuf heures avant le début du match.

Le groupe, composé principalement d’hommes indiens, a déclaré avoir signé des contrats pour travailler à la Coupe du monde qui garantissaient un repas par jour et un peu moins de 1 000 dollars pendant 55 jours. “C’est une très mauvaise expérience”, a déclaré un membre du groupe. Le travailleur a refusé de donner son nom de peur que cela ne contrarie ses employeurs, mais a ajouté : « Notre coordinateur nous a dit de venir ici avant 9 heures du matin, mais personne n’était là.

Le groupe de travailleurs de la concession n’était qu’une infime partie de l’armée de travailleurs mal rémunérés que le Qatar a embauchés pour préparer le pays à accueillir la Coupe du monde. Le traitement des travailleurs au Qatar et ailleurs dans le Golfe a suscité beaucoup d’attention au cours des années qui ont précédé l’événement. Des groupes de défense des droits de l’homme estiment que plusieurs milliers de migrants sont morts des suites de blessures, de problèmes liés à la chaleur et d’autres problèmes de santé alors que le Qatar se lançait dans une reconstruction de 200 milliards de dollars pour se préparer au tournoi d’un mois. Le Qatar conteste fermement ce total et note qu’il a réformé sa législation du travail.