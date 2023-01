Les migrants devront faire face à des radiographies et des IRM pour “empêcher ces fraudeurs d’être des enfants pour rester au Royaume-Uni”

Les MIGRANTS recevront des radiographies et des IRM pour empêcher les personnes prétendant être des enfants de rester en Grande-Bretagne dans le cadre de nouveaux plans.

Robert Jenrick a confirmé hier soir que les responsables avaient finalement donné leur feu vert à un nouvel ensemble de plans visant à utiliser une “méthode scientifique d’évaluation de l’âge” pour découvrir le véritable âge des gens.

Les migrants subiront des radiographies et des IRM pour empêcher les personnes prétendant être des enfants de rester en Grande-Bretagne dans le cadre de nouveaux plans Crédit : Jack Hill/The Times, The Sunday Times.

Cela est venu après qu’un examen du ministère de l’Intérieur a confirmé que ce serait possible – mais peut ne pas être complètement exact.

Le ministre de l’Immigration a déclaré aux députés: “Nous allons examiner attentivement cela et présenter une proposition en temps voulu.

“J’aimerais penser que nous pourrions mettre cela en œuvre le plus rapidement possible, mais c’est un domaine complexe et sensible.”

Il a déclaré que les ministres devaient “tirer des leçons” après qu’un tueur se soit frayé un chemin au Royaume-Uni et ait ensuite tué une aspirante Royal Martine.

Lawangeen Abdulrahimzai a été condamné à la prison à vie pendant au moins 29 ans après avoir poignardé Thomas Roberts à Bournemouth.

Il a déclaré aux députés qu’il s’agissait d’un “cas troublant”, ajoutant: “Nous devons en tirer des leçons et nous menons un examen interne pour comprendre exactement ce qui s’est passé et toutes les opportunités qui auraient pu être d’établir le passé de cet individu, et nous allons apporter des modifications, si nécessaire, pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

“Le défi fondamental est qu’un très grand nombre de personnes arrivent … et disent qu’elles sont mineures alors qu’elles ne le sont peut-être pas, et nous devons mettre en place des procédures plus robustes que celles que nous avons actuellement afin de pouvoir tester la véracité de leur réclamations.”

Hier, l’ancien ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a fait pression sur les ministres pour qu’ils présentent les nouvelles règles afin d’empêcher les gens d’exploiter nos lois « comme une question d’urgence nationale ».

Il est venu alors qu’il confirmait que les enfants et les familles risquaient d’être renvoyés au Rwanda pour demander l’asile dans le but de repousser les chanceux prétendant être mineurs ou apparentés.

M. Jenrick a insisté sur le fait que les vols vers la nation africaine se poursuivraient – ​​mais seraient retardés car les militants lanceraient un autre appel.

Pour le moment, les migrants qui traversent la Manche en tant que famille ne sont pas systématiquement séparés, mais on craint que des hommes seuls n’utilisent cela comme une échappatoire pour essayer de rester au Royaume-Uni.

M. Jenrick a déclaré que les ministres pesaient toujours le pour et le contre alors qu’ils cherchaient à envoyer des vols pour les demandeurs d’asile plus tard cette année, mais craignaient que le Royaume-Uni continue d’être un “aimant” pour les trafiquants de personnes axés sur les familles.

Il a déclaré aux députés: “Nous ne voudrions pas voir une situation où les hommes adultes seraient dissuadés, mais les passeurs ont continué à se concentrer particulièrement sur les familles… c’est une préoccupation très réelle si c’était la seule voie pour rester au Royaume-Uni. ”

De nouvelles lois visant à combler les lacunes de l’esclavage moderne sont en route “cette année”, a-t-il promis, “qui apporteront un certain nombre de modifications au système d’immigration et d’asile afin de réduire les traversées de petits bateaux”.