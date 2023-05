Les migrants de Hong Kong se sentent moins bien accueillis à Taïwan

À Taïwan, les Honkongais et autres migrants sont identifiés par des numéros différents des locaux sur leurs cartes d’identité. Le cantonais n’est pas reconnu comme langue officielle, ce qui limite les crédits d’études qu’un étudiant peut obtenir. Les Hongkongais qui ont travaillé pour des entreprises chinoises sont largement exclus de l’obtention de permis de travail pour des raisons de sécurité nationale. Les migrants de Hong Kong ne peuvent pas être traités comme des réfugiés car Taïwan revendique toujours le continent chinois et donc Hong Kong comme faisant partie de son territoire dans la constitution. « Je me sens abandonné. C’est comme si nous étions des préservatifs. Nous sommes utilisés puis jetés. Bonbon, 49 ans Au lieu de cela, il a mis en place le projet d’aide humanitaire de Hong Kong pour aider à réinstaller les Hongkongais, mais le Conseil des affaires continentales a cessé de publier des rapports trimestriels sur le programme en mars 2021. Le conseil a été contacté pour commentaires. Terry Lau, un étudiant en cinéma de Hong Kong chez lui à Taipei. Crédit: Daniel Ceng « Je me sens abandonnée », déclare Candy, une mère de 49 ans. « C’est comme si nous étions des préservatifs. Nous sommes utilisés puis jetés.

Le Parti populaire démocratique taïwanais a fait campagne en solidarité avec les Hongkongais en 2019 en utilisant la répression de Pékin comme un avertissement aux électeurs sur ce qui pourrait arriver à Taïwan. En janvier 2020, le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen avait remporté une victoire écrasante et acquis une réputation mondiale de défenseur des droits de l’homme et d’être en première ligne de la démocratie. « C’était juste une toile de fond dans laquelle nous avons eu les élections la dernière fois », a déclaré le législateur du DPP, le Dr Lo Chih-cheng. Depuis lors, le DPP a passé les quatre dernières années à lutter contre les courants économiques qui perturbent les politiques et l’image de tous les gouvernements : satisfaire les électeurs locaux qui se soucient plus de savoir s’ils peuvent trouver un emploi que les promesses humanitaires de leur chef. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, au centre, après son investiture en mai 2020.

Crédit: PA « Nous voulons rester, mais nous ne pouvons pas travailler », explique Candy, dont les demandes de permis de travail pour elle et son mari ont été refusées. Candy, qui a refusé de donner son nom de famille par crainte pour sa famille à Hong Kong, dirigeait une boutique en ligne. Son mari travaillait en médecine à Hong Kong.

Gor Gor, le propriétaire de hot pot de Hong Kong, dit qu’une église de Hong Kong à Taiwan a vu ses membres diminuer. « La plupart d’entre eux sont partis en raison du durcissement des restrictions à l’immigration à Hong Kong. Beaucoup d’entre eux sont partis pour le Royaume-Uni ou d’autres parties du monde, et seuls quelques-uns restent à Taïwan. Anna Su, qui a émigré à Taïwan en 2015 après s’être impliquée dans le mouvement Free Tibet à Hong Kong, affirme que le nombre de départs va augmenter. « Parce qu’ils ne voient aucun espoir de développement ou d’avenir », dit-elle. Candy avec une affiche du film hongkongais « Revolution of Our Times » sur la porte de sa chambre à Taipei. Crédit: Daniel Ceng

Lo reconnaît que Taïwan a été réticent à approuver les visas pour tous les travailleurs migrants dans le passé, mais dit que le gouvernement essaie maintenant de s’ouvrir aux étrangers. «Je pense que la société a un consensus maintenant. Nous avons une pénurie de main-d’oeuvre. Il est donc nécessaire d’inviter davantage de travailleurs migrants à venir à Taïwan. Mais ce mois-ci, le Conseil des affaires continentales a resserré les restrictions d’éligibilité aux visas pour les Hongkongais, prolongeant la période minimale pendant laquelle ils doivent rester à Taïwan pour pouvoir demander la résidence permanente, d’un an à au moins quatre. « C’est une attente interminable pour nous », dit Candy. Les chiffres de l’Agence nationale de l’immigration de Taïwan montrent que le nombre de Hongkongais ayant obtenu un visa de résidence est passé de 11 173 en 2021 à 8 945 l’année dernière. Dans le même temps, le nombre de ceux qui ont obtenu la résidence permanente est passé de 1685 à 1296.

Il y a aussi une nuance plus inquiétante à certaines restrictions. « Nous devons être prudents lorsque nous apportons notre aide à ces personnes qui ont fui Hong Kong », déclare Lo du DPP. « Vous ne savez pas s’ils sont de vrais dissidents ou même des réfugiés ou des espions communistes chinois. » Chargement Su, qui est originaire du continent et a déménagé à Hong Kong lorsqu’elle était toute petite, affirme qu’elle a ressenti de première main le poids de cette suspicion croissante. « On m’appelle un petit gros cochon », dit-elle, argot à Taiwan pour un sympathisant du Parti communiste chinois continental. Lo dit que les craintes concernant l’infiltration de Taiwan par le continent et via Hong Kong sont réelles.

« Ça arrive, et ça empire », dit-il. « Taiwan est une société libre et démocratique, la Chine peut donc facilement mener ce type d’opération d’influence à l’intérieur de Taiwan. Pour créer un front uni, il faut avoir des divisions au sein de Taiwan. Ainsi, ils essaient de diviser la société selon des lignes idéologiques, raciales et même religieuses. Mais il y a aussi une voie étroite que le gouvernement taïwanais dit essayer de parcourir pour soutenir les dissidents et leurs familles de Hong Kong. « Si Taïwan soutient trop Hong Kong, alors ces personnes à Hong Kong pourraient être impliquées par l’accusation que les manifestations ont été soutenues par Taïwan, ce qui les mettrait ainsi que leurs familles en difficulté », a déclaré Lo. « Nous avons donc un équilibre très, très difficile pour aider Hong Kong et ne pas blesser ces gens. » Marco Lam a créé une équipe de football pour les Hongkongais à Taipei. Crédit: Daniel Ceng Le Hongkongais Marco Lam dit comprendre la position du gouvernement mais estime qu’elle est motivée par les craintes locales de concurrence avec les étrangers. Lam dirige une équipe de football remplie de Hongkongais et d’autres migrants qui luttent pour établir des relations à Taipei.

« La compassion et les promesses n’ont que le nom », dit-il. « Quand il s’agit de mettre les mots en action, c’est impossible. » Le jeune homme de 27 ans affirme que le gouvernement taïwanais montre un visage au monde et un autre à Taïwan. « Mais c’est de la politique. » La militante hongkongaise Ah Ba a déménagé à Taïwan en 2019. Crédit: Daniel Ceng L’activiste de Hong Kong Ah Ba, qui a émigré à Taïwan après avoir joué un rôle de premier plan dans le mouvement pro-démocratie et figuré dans le documentaire Révolution de notre tempsa déclaré que l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni avaient ouvert des programmes de migration pour les Hongkongais auxquels beaucoup de ceux de Taïwan postulaient désormais. « Oui, nous avons besoin de compassion et plus encore pour Hong Kong. Mais ensuite, nous devons également nous intéresser aux personnes dans d’autres endroits comme le Myanmar, la Syrie ou le Xinjiang, qui souffrent de crises terribles et n’ont aucune possibilité de partir.