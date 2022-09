Voilà trois ans que Mustafa et Safi, frères adolescents afghans, ont décidé de fuir leur pays.

Safi venait tout juste d’entrer dans l’adolescence ; son frère un an de plus à 14 ans. Maintenant, avec l’air d’hommes usés par le temps plutôt que d’adolescents, ils sont toujours en fuite.

“Nous disons à notre mère que nous sommes à l’hôtel”, dit Safi en fixant le sol. “Nous disons que c’est un endroit agréable pour qu’elle ne s’inquiète pas pour nous.

“Nous leur annonçons la bonne nouvelle pour les rendre heureux. Nous ne leur disons pas que nous vivons dans la jungle. Ma mère et mon père me manquent, je ne les ai pas vus depuis trois ans.”

Ce n’est pas un endroit agréable et ils ne vivent pas une belle vie. Ce camp, comme tant d’autres autour de Calais ou de Dunkerque, est un point focal turbulent pour les personnes avec un seul objectif – traverser la Manche et entrer en Grande-Bretagne.

Nous nous rencontrons sur une parcelle de terrain délabré au bord d’un campement accidenté à Loon-Plage, près de la côte nord de la France.

“On dit à maman qu’on est à l’hôtel”, dit Safi



Quelques jours plus tôt, des personnes avaient été blessées ici lors d’une fusillade entre factions rivales. Les travailleurs nous disent que l’atmosphère est récemment devenue beaucoup plus volatile et violente.

La police est venue et a décidé de démanteler le camp, abattant les tentes et détruisant les biens.

Quelques heures plus tard, après le départ de la police, les migrants sont revenus, d’autres tentes ont été mises en place, et l’agitation de la vie est revenue. Maintenant, on dirait que rien ne s’est jamais passé.

C’est un microcosme de la façon dont la vie fonctionne ici. De même que la marée montante efface les traces, de même les campements de migrants semblent généralement se reconstruire, quels que soient les allées et venues de personnes ou de policiers.

La tension croissante en leur sein semble, à première vue, comme si elle était basée sur les groupes ethniques.

Selon les personnes présentes au camp, une dispute entre hommes soudanais et kurdes a conduit à une attaque de représailles par des Kurdes avec des armes, et des histoires similaires sont racontées à propos d’Afghans, d’Irakiens ou d’Albanais.

En réalité, la violence est généralement attisée par les gangs criminels qui gagnent leur argent en faisant passer clandestinement des personnes sur l’eau.

Ils se disputent les “clients” et attendent la loyauté des groupes de migrants, en fonction de leur pays d’origine ou de leur lieu de résidence.

Mustafa dit que les coups de feu ne l’inquiètent pas mais la réponse de la police le rend anxieux



“Il y a plus de gens qui n’ont pas assez de clients pour un passage à niveau – alors ils veulent se battre, faire du mal pour perturber les gens qui ont des clients – jusqu’à ce que la police vienne expulser les gens”, explique Mustafa.

Il dit que les coups de feu ne l’inquiètent pas – une enfance en Afghanistan vous y prépare – mais la réponse de la police le rend anxieux.

La menace d’être envoyé au Rwanda le déprime, qu’il juge “pire que l’Afghanistan”, mais cela ne l’empêchera pas d’essayer de faire la traversée.

Une fois le temps calmé, il espère être sur un bateau, même s’il s’inquiète (avec raison) de la dégradation du temps, du naufrage du bateau ou de la panne de moteur.

Les passeurs sont le fil conducteur de l’histoire.

Ils contrôlent les camps et ils prouvent que, quelle que soit la rhétorique politique, on peut vraiment traverser la Manche dans un bateau fragile, à condition d’être prêt à payer et à risquer sa vie.

M. Duriez dit que les passeurs achètent des gilets de sauvetage destinés aux enfants



Eric Duriez tient une boutique de fournitures marines et connaît bien les méthodes des passeurs.

Ou, du moins, il connaît les clients qui entrent et achètent des dizaines de gilets de sauvetage à la fois.

“Je leur demande à quelle taille ils sont destinés, et ils disent “poids moyen” – peut-être 100 kilos. Alors je leur montre les bons gilets de sauvetage pour ces gens et ils coûtent 22 € chacun.

“Ensuite, ils disent ‘ce n’est pas celui que je veux’. Mais c’est le seul que nous ayons qui convienne. Au lieu de cela, ils achètent ceux pour les enfants, pour les personnes de 10 à 15 kilos, qui ne coûtent que 12 €. Ce sont les les moins chers du magasin.

« Alors voilà. Pour eux, une vie ne vaut pas plus que 12 €. Je ne peux pas refuser de leur vendre le matériel de sécurité et je suppose que quelque chose vaut mieux que rien, mais je me sens très mal.

“Vous vous sentez très mal parce que je vis ici et je sais que c’est une industrie pour ces gens. Ils gagnent de l’argent avec ça, des gens qui viennent de si loin et qui dépensent toute leur fortune pour aller au Royaume-Uni.

“Ils ne sont pas là pour sauver les gens. Ils ne sont là que pour faire des affaires. Que c’est une affaire. C’est l’affaire de la vie.”

Mais malgré l’exploitation, ce ne sont pas les clients qui manquent ni la détermination.

Dans un camp sordide caché parmi des arbres, un groupe d’hommes soudanais dit qu’ils se lancent dans une nouvelle vie en Grande-Bretagne.

Parmi eux se trouve Mustafa, dont le voyage ici comprenait une interruption d’un an dans une prison libyenne, où il a été détenu en tant que migrant non autorisé. Il a passé son temps en prison à apprendre l’anglais.

“C’est une belle langue, et je veux une belle vie, loin de la guerre”, me dit-il.

La simple vérité est que la migration transmanche est une bataille entre les gouvernements, les forces frontalières, les douanes et la police d’un côté et, de l’autre, les migrants et les passeurs qui minent un filon de détermination et d’ingéniosité.

Il n’y a pas de réponses faciles. Les guerres sont inévitables, la migration est un fait de notre monde et un élément puissant de la politique britannique.

Et chaque jour, de plus en plus de personnes arrivent à Calais, rêvant d’une nouvelle vie.