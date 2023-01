Les migrants cubains affluent vers les Keys de Floride, submergent les autorités

KEY LARGO, Floride (AP) – Plus de 500 immigrants cubains ont débarqué dans les Florida Keys depuis le week-end, le dernier d’un nombre important et croissant qui fuit l’île communiste et étire les minces agences frontalières américaines à la fois sur terre et à mer.

Il s’agit d’un voyage dangereux de 100 milles (160 kilomètres) dans des bateaux souvent branlants – des milliers d’inconnus ayant péri au fil des ans – mais de plus en plus de Cubains prennent le risque au milieu de l’aggravation et de l’aggravation des crises politiques et économiques chez eux. Un plus petit nombre d’Haïtiens fuient également les difficultés économiques et politiques de leur pays et arrivent par bateau en Floride.

Les garde-côtes tentent d’interdire les migrants cubains en mer et de les renvoyer. Depuis le début du nouvel exercice budgétaire du gouvernement américain le 1er octobre, environ 4 200 personnes ont été arrêtées en mer, soit environ 43 par jour. Ce chiffre était en hausse par rapport à 17 par jour au cours de l’exercice précédent et à seulement deux par jour au cours de l’exercice 2020-21.

Mais un nombre inconnu a réussi à atterrir et pourra probablement rester.

« Je préférerais mourir pour réaliser mon rêve et aider ma famille. La situation à Cuba n’est pas très bonne », a déclaré Jeiler del Toro Diaz au Miami Herald peu après avoir débarqué mardi à Key Largo.

Le département de la Sécurité intérieure a annoncé qu’il publierait une déclaration mercredi, mais ne l’a pas encore fait.

Le parc national de Dry Tortugas, un groupe de sept îles à 110 kilomètres à l’ouest de Key West, est resté fermé aux visiteurs mercredi alors que les États-Unis évacuaient les migrants qui y étaient arrivés plus tôt dans la semaine. Normalement, environ 255 touristes arrivent chaque jour en bateau et en hydravion pour visiter les îles et Fort Jefferson, qui a été construit il y a 160 ans. Les responsables ne savaient pas quand il rouvrirait.

Ramón Raul Sanchez du groupe cubano-américain Movimiento Democracia s’est rendu mercredi aux Keys pour vérifier la situation. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait rencontré un groupe de 22 Cubains qui venaient d’arriver. Ils se tenaient le long de la route principale, attendant que les autorités américaines viennent les chercher. Les responsables de Sanchez et Keys ont déclaré que l’administration Biden avait besoin d’une réponse plus coordonnée.

“Il y a une crise migratoire et humanitaire, et il est nécessaire que le président réponde en aidant les autorités locales”, a déclaré Sanchez.

Les Cubains sont prêts à prendre le risque car ceux qui arrivent sur le sol américain y restent presque toujours, même si leur statut juridique est trouble. Ils arrivent également par voie terrestre, volant vers le Nicaragua, puis voyageant vers le nord à travers le Honduras et le Guatemala jusqu’au Mexique. Au cours de l’exercice 2021-22, 220 000 Cubains ont été arrêtés à la frontière américano-mexicaine, soit près de six fois plus que l’année précédente.

Callan Garcia, un avocat de l’immigration en Floride, a déclaré que la plupart des Cubains qui atteignent le sol américain disent aux agents de la patrouille frontalière qu’ils ne peuvent pas trouver de travail adéquat à la maison, ils sont donc signalés comme étant entrés illégalement dans le pays. Mais la connotation selon laquelle ils seront supprimés rapidement ou pas du tout est trompeuse.

Parce que les États-Unis et Cuba n’ont pas de relations diplomatiques formelles, le gouvernement américain n’a aucun moyen de les rapatrier. Les Cubains sont libérés mais reçoivent un ordre qui les oblige à contacter périodiquement les autorités fédérales de l’immigration pour confirmer leur adresse et leur statut. Ils sont autorisés à obtenir des permis de travail, des permis de conduire et des numéros de sécurité sociale, mais ne peuvent pas demander la résidence permanente ou la citoyenneté.

Garcia a déclaré que cela pouvait durer toute leur vie; certains Cubains qui sont venus dans l’ascenseur à bateaux de Mariel en 1980 sont toujours désignés “expédiés pour enlèvement”.

“Ils sont juste en quelque sorte ici avec une ordonnance flottante d’expulsion qui ne peut pas être exécutée”, a déclaré Garcia, qui travaillait pour Catholic Legal Services avant d’entrer en pratique privée.

Un petit pourcentage d’immigrants cubains disent aux agents de la patrouille frontalière qu’ils fuient la persécution politique et sont « en liberté conditionnelle », a déclaré Garcia. En vertu de la loi d’ajustement cubain de 1966, ils sont libérés jusqu’à ce qu’ils puissent comparaître devant un juge de l’immigration pour défendre leur cause. S’ils sont approuvés, ils peuvent recevoir la résidence permanente et ensuite demander la citoyenneté.

D’autre part, les immigrants haïtiens sont presque toujours renvoyés, même si la persécution politique et la violence y sévissent, ainsi que de graves difficultés économiques.

“Cette incohérence a quelque chose que les défenseurs des droits des immigrants ont toujours souligné”, a déclaré Garcia.

___

Spencer a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride. La journaliste de l’AP Gisela Salomon à Miami a contribué à ce rapport.

Cody Jackson et Terry Spencer, l’Associated Press