Alors que l’Espagne a critiqué l’Europe pour ne pas partager ses responsabilités en matière de migration, le pays se trouve sous le feu des migrants, des responsables locaux et des groupes de défense des droits de l’homme aux îles Canaries, où des milliers de personnes qui ont effectué des traversées maritimes dangereuses depuis l’Afrique se disent coincées dans des camps inadéquats.

Plus de 23 000 personnes du Maroc et d’Afrique de l’Ouest sont arrivées dans l’archipel de villégiature au cours de l’année écoulée alors que les autorités réprimaient les routes autrefois populaires de la Méditerranée. L’Espagne a cherché à empêcher ce qu’elle considère comme des migrants économiques, principalement du Maroc et du Sénégal, de poursuivre leurs voyages vers le continent en les empêchant d’embarquer dans les avions et les ferries, tout en autorisant les demandeurs d’asile potentiels et les plus vulnérables.

Lorsque les centres d’accueil existants sur les îles se sont remplis, le gouvernement a logé jusqu’à 8000 personnes dans des hôtels de tourisme laissés vides par la pandémie de coronavirus et a construit six grands camps temporaires pour accueillir 6300 personnes.

Le plus grand d’entre eux à Tenerife est Las Raices, situé à San Cristobal de La Laguna, au pied d’une montagne sur l’île volcanique. Construit avec des fonds de l’Union européenne, il peut contenir jusqu’à 2400 dans ses rangées de tentes blanches.

Des problèmes ont sévi dans le camp depuis son ouverture, avec des plaintes selon lesquelles il est froid et bondé, manque d’eau chaude adéquate et sert de la nourriture non comestible. La police a arrêté plusieurs résidents ce mois-ci au milieu de tensions autour de la nourriture. Certains ont décidé de quitter le camp pour dormir dans des cabanes dans une forêt voisine.

Les arrivées bondissent de 750%

Papa Seck, un pêcheur sénégalais qui a été transféré au camp il y a un mois, a fui sa ville natale de Joal-Fadiouth en octobre parce qu’il ne pouvait plus gagner sa vie en raison de la surpêche des eaux.

«L’océan est mort. Nous n’avons plus rien », a déclaré le jeune homme de 30 ans à l’Associated Press, ajoutant qu’il avait vendu nombre de ses biens – y compris sa pirogue ou son long canoë – pour chercher une nouvelle vie en Espagne. Sa traversée de deux semaines a été ardue, a-t-il dit, et plusieurs des 140 passagers sont morts de soif et de faim avant d’atterrir sur l’île d’El Hierro aux Canaries.

Environ 23000 personnes sont arrivées dans les îles en 2020, en hausse de 750% par rapport à l’année précédente, et au moins 849 personnes sont mortes ou ont disparu en cours de route, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations. La route de l’Atlantique a regagné sa popularité après que les pays d’Afrique du Nord ont intensifié les contrôles aux frontières et les interceptions en Méditerranée avec le soutien de l’UE.

Lorsque Seck et ses compagnons ont atterri, ils ont été testés pour le coronavirus et mis en quarantaine avant d’être transférés dans des centres d’accueil ou des hôtels, puis à Las Raices. Bien que rien ne se compare à leur dangereuse traversée, Seck a déclaré que la vie dans le camp avait été difficile et qu’il était frustré de ne pas pouvoir continuer vers l’Europe continentale.

Les plus grandes tentes du camp peuvent accueillir jusqu’à 64 personnes, mais sont divisées en sections plus petites, selon Accem, une organisation non gouvernementale mandatée par le gouvernement pour gérer l’installation. L’occupation du camp est à un peu plus de 50% de sa capacité maximale, a indiqué le groupe.

Même avec les subdivisions, Seck a déclaré: «Vingt-quatre personnes dans une tente, c’est horrible.»

On s’attend à ce que davantage de personnes soient transférées dans le camp, et il ne devrait pas tarder à se remplir.

José Luis Escrivá, ministre espagnol de l’inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, a déclaré que plus de 1 000 migrants qui se trouvent toujours dans des hôtels insulaires déménageraient dans les camps d’ici la fin du mois.

Pour beaucoup de gens à Las Raices, il est difficile d’imaginer ce que signifieront plus de gens, surtout avec des attentes déjà d’une heure à l’aube pour les averses. Les migrants ont déclaré que l’eau chaude devenait rapidement froide.

Accem a reconnu que l’un des deux chauffe-eau du camp était cassé et était en cours de réparation.

La nourriture était le plus gros reproche. Seck a dit qu’on leur a servi une sorte de bouillon de pommes de terre. Accem a admis que «la qualité et la quantité de la nourriture fournie doivent être améliorées», et a déclaré au ministère du gouvernement.

Mais Escriva a nié avec véhémence que les conditions de vie dans les nouveaux camps étaient médiocres et a rejeté les allégations selon lesquelles la nourriture était insuffisante.

«C’est faux, tout simplement faux», a-t-il récemment déclaré aux législateurs lors d’une audition sur sa gestion des migrants aux Canaries.

« Une offense à l’Espagne »

Des dizaines de jeunes hommes – principalement marocains – ont déménagé dans la banlieue de Las Raices, construisant des abris de fortune avec des branches d’arbres, du carton et du plastique.

Roberto Mesa, membre d’un groupe de soutien aux migrants à Tenerife, a critiqué la décision de l’Espagne de les garder sur les îles, affirmant qu’ils sont tenus hors de vue du reste de la population.

«Ces gens ne vont pas quitter les îles Canaries (pour l’Europe), et ces macro-centres ont été préparés… parce que ces endroits ne sont pas très visibles pour la population. De cette façon, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe ici », a déclaré Mesa, dont le groupe fournit aux migrants de la nourriture, des vêtements et d’autres services, y compris une aide juridique pour les demandeurs d’asile et des cours d’espagnol.

José Manuel Bermúdez, le maire de Santa Cruz de Tenerife et un député de l’opposition qui a visité le camp, a appelé à sa fermeture immédiate parce que c’était « une offense à l’Espagne, et j’ai honte que cela se passe sur nos îles. »

« Il n’y a aucune raison légale pour empêcher ces personnes de poursuivre leur voyage vers d’autres parties du territoire espagnol ou de les relocaliser dans d’autres régions avec des conditions plus humaines », a-t-il tweeté.

Escrivá, le ministre de la migration, a remis en question la décision des migrants de dormir dans la rue plutôt que dans le camp, affirmant qu’ils avaient été «incités par certaines organisations à mettre en place un spectacle», alors que les attentes croissantes d’une vie meilleure en Europe étaient accrues, alors que beaucoup d’entre eux face à un retour dans leur patrie.

L’Espagne a conclu des accords bilatéraux avec des pays africains pour finalement renvoyer les migrants vers leurs pays d’origine ou ceux par lesquels ils sont passés.

L’Espagne, la Grèce, l’Italie, Malte et Chypre ont fait pression pour que le nouveau pacte européen sur les migrations et l’asile oblige les autres membres de l’UE à mettre en place un système de relocalisation équitable et un mécanisme de retour centralisé.

Estrella Galán, chef de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés, a souligné la contradiction dans les commentaires publics et les politiques du gouvernement lors d’une récente audition à Bruxelles de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen.

«Nous sommes surpris parce que nous voyons qu’aux Canaries, les mêmes politiques que l’Espagne a si fortement rejetées sont maintenant appliquées. Il est vrai que les Canaries ne sont pas Lesbos, ce ne sont pas Lampedusa, mais les politiques de maintien de l’ordre et de blocage sont les mêmes », a-t-elle déclaré, faisant référence aux îles abritant des migrants en Grèce et en Italie.

Pour Seck, un retour au Sénégal n’est pas une option.

«Nous préférons mourir plutôt que de revenir», a-t-il dit.