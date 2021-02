Les migrants au Mexique font face à la confusion à la frontière

MATAMOROS, Mexique – Jonathan Gutierrez et sa partenaire, Blanca Lara, pensaient profiter d’un rare moment d’espoir dans ce campement entouré de misère à la frontière américano-mexicaine maintenant que Joseph R. Biden Jr. était président. Au lieu de cela, le couple et leur nouveau-né ont été blottis la semaine dernière contre le froid et la pluie dans une confusion abjecte.

M. Biden a fait campagne pour adopter une approche plus humaine à la frontière et commence par s’attaquer au labyrinthe logistique du traitement de plus de 25000 migrants forcés d’attendre au Mexique dans le cadre du programme connu sous le nom de Protocoles de protection des migrants ou MPP, l’un des plus importants politiques frontalières de l’ère Trump. Avant que M. Trump ne mette en œuvre la politique au début de 2019, les familles demandeurs d’asile étaient généralement détenues pendant une courte période avant d’être libérées aux États-Unis dans l’attente du jugement de leur cas. Depuis plus d’un an, disent les militants de l’immigration, les familles ont été victimes d’agressions sexuelles, d’enlèvements et d’un accès limité à une représentation juridique au Mexique.

Ceux qui cherchent à entrer aux États-Unis dans le cadre de la nouvelle initiative de M. Biden pour traiter les demandeurs d’asile forcés d’attendre au Mexique doivent d’abord s’inscrire en ligne et être testés négatifs pour le coronavirus. Les responsables de l’administration ont souligné qu’un nombre limité de migrants serait traité dans un premier temps et que ceux qui ont attendu le plus longtemps auraient la priorité.

Dans le même temps, M. Biden maintient en place une règle de pandémie qui a permis aux agents de se retourner rapidement contre les migrants comme Mme Lara, qui est du Honduras. Son administration a déclaré qu’une approche prudente était nécessaire pour surmonter les restrictions imbriquées laissées par M. Trump et pour éviter d’encourager une migration supplémentaire de familles d’Amérique centrale qui pourraient surpeupler les installations dans les communautés aux prises avec le coronavirus.

Pour compliquer encore les choses, ces dernières semaines, un filet de migrants qui disent fuir la persécution et la pauvreté ont franchi avec succès la frontière et ont été libérés aux États-Unis. Leur présence dans les gares routières avec des billets pour les points nord ne fait qu’ajouter à la détresse de ceux qui attendent au Mexique depuis plus d’un an.