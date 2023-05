Les migrants affluent vers le nord vers la frontière américaine avant les changements de politique

BAJO CHIQUITO, Panama (AP) – Les longs bateaux en bois remplis de migrants portant des gilets de sauvetage orange sont arrivés les uns après les autres, poussés sur la rivière Tuquesa par des moteurs hors-bord. À la fin de la journée, les autorités avaient enregistré quelque 2 000 migrants dans cet avant-poste isolé au bord de la rivière au bord de la jungle du Darien qui relie le Panama et la Colombie.

Certains avaient de vagues informations – de parents, de médias sociaux, de passeurs – sur les changements à venir de la politique frontalière du gouvernement des États-Unis et se bousculaient pour se rendre à cette frontière lointaine.

Le 11 mai, le gouvernement des États-Unis mettra fin aux restrictions liées à la pandémie imposées aux personnes demandant l’asile à la frontière – également connu sous le nom de Titre 42, en vertu duquel les migrants ont été expulsés des États-Unis plus de 2,8 millions de fois depuis mars 2020.

La date ferme était un fourrage pour les passeurs de migrants afin de créer un sentiment d’urgence inutile pour les personnes prenant des décisions avec des informations imparfaites.

Craignant une ruée vers les arrivées, les responsables américains ont élargi les voies légales, exhorté les migrants potentiels à s’enregistrer avant de faire le voyage et proposé de restreindre sévèrement l’asile pour les personnes qui traversent le Mexique. Ils expulseront les personnes jugées non qualifiées avec une interdiction de réadmission de cinq ans.

Alors que les migrants traversaient le Darien, il n’y avait aucun signe visible de part et d’autre que les efforts promis par les États-Unis, le Panama et la Colombie il y a un mois endigueraient la migration à ce goulot d’étranglement entre les régions. Au contraire, le flux semblait avoir augmenté au cours d’une année déjà à un rythme record.

María Chirino Sánchez, 34 ans, a quitté le Venezuela un mois plus tôt dans un groupe de 10 proches, dont son mari, ses quatre enfants et son chien Toby. Malgré son emploi dans une compagnie de transport et celui de son mari comme technicien dentaire, ils n’arrivaient pas à joindre les deux bouts.

À la demande de parents aux États-Unis, ils ont vendu leur maison pour 4 000 $ et sont partis, après avoir entendu qu’« ils ne nous laisseront pas entrer après le 11 (mai) », a-t-elle déclaré. Ils manquaient de nourriture et devaient mendier des crackers pour nourrir leurs enfants avant de quitter la jungle. Comme d’autres, elle a dit que si elle était renvoyée, elle n’essaierait plus cette route.

Le sentiment de Chirino était presque universel malgré les signes indiquant que la route bien tracée depuis la Colombie est devenue plus établie que jamais. Les Vénézuéliens constituent le plus grand groupe de ceux qui traversent Darien maintenant, mais les journalistes de l’AP ont également vu des Haïtiens, des Chinois et des Équatoriens, entre autres.

À Necocli, en Colombie, entre 1 000 et 1 200 migrants embarquent chaque jour à bord de bateaux qui les transportent à travers un golfe jusqu’à Acandi, du côté colombien du Darien, selon les autorités locales des droits de l’homme.

Là, les chauffeurs de mototaxi attendent de les compresser jusqu’au début du sentier – un itinéraire qui est maintenant pavé.

Des camps ont surgi au début de la route où les migrants peuvent planter leurs tentes et acheter des provisions. Pour ceux qui en ont les moyens, des porteurs peuvent être embauchés.

Le voyage est éprouvant. Les migrants marchent pendant plusieurs jours sur les montagnes dans une jungle dense aux prises avec des insectes piqueurs, des serpents venimeux, des pluies torrentielles et des cols de montagne recouverts de boue. Les rivières en crue emportent ceux qui glissent. Les bandits volent et agressent sexuellement les migrants.

Pourtant, près de 250 000 personnes l’ont fait l’année dernière et les Nations Unies prévoient que 400 000 autres pourraient tenter l’expérience cette année.

Certains migrants ont déclaré qu’ils ne pouvaient tout simplement plus subvenir aux besoins de leur famille dans leur pays. Ils ont fui l’instabilité politique, le chômage ou la criminalité.

Beaucoup ont fui la crise politique et économique du Venezuela – maintenant ou des années auparavant – mais d’autres viennent de pays plus lointains.

Yu Tian a voyagé de Wuhan, en Chine, à Hong Kong, puis en Équateur où il est monté à bord d’un bus pour la Colombie. « Des centaines de milliers de personnes quittent la Chine », a déclaré le guide touristique devenu migrant.

À la frontière entre l’Équateur et la Colombie, des groupes de trafiquants de migrants recrutent des clients en leur disant « maintenant, vous pouvez passer aux États-Unis », a déclaré Pedro de Velasco, membre de l’initiative KINO, une organisation non gouvernementale binationale à la frontière américano-mexicaine. , qui se sont rendus à la frontière entre l’Équateur et la Colombie pour voir pourquoi tant de gens arrivaient.

Les passeurs facturent 10 000 $, « mais ne leur dites pas qu’ils vont être expulsés », a-t-il dit.

Au Panama, alors qu’Oriana Serra, 34 ans, approchait de la fin de sa traversée du Darien avec ses deux enfants adolescents, plusieurs hommes armés de pistolets leur ont bloqué le chemin, leur volant jusqu’à la fin de leur argent.

Ainsi, lorsque la famille est arrivée au bord de la rivière où les opérateurs de bateaux attendaient pour transporter les migrants en aval, elle n’avait aucun moyen de payer. Ils ont commencé la longue marche vers Bajo Chiquito, mais se sont en quelque sorte séparés de son fils de 14 ans. Espérant qu’il arriverait avant elle, elle le chercha désespérément parmi la foule qui arrivait.

Au crépuscule, le garçon arriva enfin sur un bateau renvoyé en amont pour le chercher.

À Bajo Chiquito, les migrants effectuent leur premier enregistrement auprès des autorités panaméennes. Sous le soleil tropical brûlant, ils plantent des tentes dans n’importe quel espace ouvert le long des rues en terre ou au bord de la rivière. La fumée de leurs feux de bois est suspendue dans la forte humidité.

Les enfants sont partout, se reposant dans des tentes, tenant les mains des mères, chevauchant les épaules des pères. Les migrants font une pause avant de repartir le lendemain vers des camps plus en aval. De là, le Panama les emmène à travers le pays jusqu’à sa frontière avec le Costa Rica où ils continueront vers le nord à travers l’Amérique centrale et finalement jusqu’au Mexique.

Les villes frontalières mexicaines signalent une augmentation des arrivées, dont beaucoup n’attendent pas de voir ce qui se passera après le 11 mai. Lundi, le chef de la patrouille frontalière américaine Raul Ortiz a déclaré qu’au cours des 72 dernières heures, les agents avaient procédé à environ 8 800 arrestations par jour – contre environ 5 200 en mars.

Le gouvernement américain encourage depuis des mois les migrants à s’inscrire avec leur application en ligne CBP One plutôt que de faire le voyage dangereux et coûteux jusqu’à la frontière. Si les demandeurs semblent éligibles à l’asile et peuvent aligner un sponsor financier aux États-Unis, ils reçoivent un rendez-vous à la frontière pour un contrôle plus approfondi.

De retour à Bajo Chiquito, avec encore six pays à traverser, les migrants ont eu du mal à digérer l’épreuve à laquelle ils ont survécu. Aussi brutale physiquement que fût la traversée – certains migrants sont arrivés sur des civières – beaucoup ont déclaré qu’ils emporteraient des souvenirs plus durables.

Ángel Garcés, un joueur de 28 ans originaire de Maracaibo, au Venezuela, est resté ébranlé.

« Si j’avais su que c’était comme ça, je ne viendrais pas », a déclaré Garcés. « Pas seulement l’épuisement physique – ce que vous voyez. » Garcés a déclaré qu’il avait détourné les yeux lorsqu’il avait senti un corps le long du sentier. Les restes de 36 migrants ont été récupérés du Darien l’année dernière, mais le nombre réel de morts serait nettement plus élevé. En mars, la Croix-Rouge a fait don de 100 tombes dans un cimetière local pour les corps de ceux qui périssent.

Garcés a déclaré qu’il conseillerait à quiconque envisageant le voyage, « ne venez pas, cherchez un autre itinéraire, essayez de le faire de manière légale, car le Darien n’est pas pour n’importe qui ». __ Les journalistes AP Iván Valencia à Acandi, Colombie, Eduardo Hernández à Bogota, Colombie et María Verza à Mexico ont contribué à ce reportage.

Kathia Martinez, Associated Press