Les migraines peuvent être prédites par ces deux éléments, selon une étude

Ne serait-il pas utile de savoir quand une migraine débilitante pourrait survenir ?

Vous pourrez peut-être le faire, a montré une nouvelle étude.

“La principale conclusion de cette étude était que les changements dans la qualité du sommeil et l’énergie de la veille étaient liés à des maux de tête incidents le lendemain”, a déclaré le Dr. Kathleen Merikangaschercheur principal de l’étude qui a publié Mercredi dans la revue Neurology.

Les migraines ne sont pas une raison pour laquelle vous devez secouer la tête, et ce ne sont certainement pas de simples maux de tête intempestifs. Les migraines chroniques sont la principale cause d’invalidité chez les personnes de moins de 50 ans, selon une étude de février 2018.

Merikangas, chef du département de recherche en épidémiologie génétique du programme de recherche intra-muros de l’Institut national de la santé mentale, et ses collègues ont utilisé des journaux électroniques pour suivre les comportements et les symptômes de 477 personnes sur une période de deux semaines, selon l’étude.

L’équipe d’étude a découvert que la qualité du sommeil et l’énergie étaient des indicateurs importants d’une crise de migraine le lendemain.

Ceux qui avaient un sommeil de mauvaise qualité et une faible énergie un jour étaient plus susceptibles d’avoir des migraines le lendemain matin, selon les données. Une augmentation d’énergie et un stress supérieur à la moyenne prédisent généralement qu’une migraine apparaîtrait plus tard le lendemain.

“C’est une étude très passionnante en raison de sa qualité, de son détail et de son ampleur”, a déclaré le Dr Stewart Tepper, vice-président du New England Institute for Neurology and Headache à Stamford, Connecticut. Tepper n’a pas été impliqué dans la recherche.

Les différences soulignent l’importance de votre rythme circadien – qui régule vos cycles de sommeil et d’éveil – dans la manifestation des maux de tête. Les résultats pourraient éclairer le traitement et la prévention des crises de migraine.

Prévention des migraines

Savoir quand une migraine arrive peut faire toute la différence, en particulier avec l’intérêt croissant pour la traiter avant qu’elle ne commence, a déclaré Tepper.

« Si nous pouvons identifier les éléments de l’environnement que les gens peuvent changer, alors nous aimerions être en mesure d’empêcher l’attaque en premier lieu », a déclaré Merikangas. « Si nous pouvons faire cela avec des interventions comportementales… alors ils pourront peut-être l’empêcher soit en s’endormant pour le compenser, soit en utilisant une autre intervention qui nous éviterait d’avoir à utiliser des médicaments pour prévenir l’attaque. »

Tepper, cependant, a déclaré qu’il n’était pas sûr que des changements de comportement puissent toujours prévenir une crise de migraine.

Une crise de migraine n’est pas seulement un mal de tête. Et les signes avant-coureurs tels que la fatigue, les douleurs au cou et les troubles du sommeil peuvent être les premiers symptômes d’une crise – et pas seulement le déclencheur d’une crise, a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, Tepper conseille d’intervenir avec des médicaments avant que la douleur à la tête ne commence, dans l’espoir d’éviter toute douleur.

Combien c’est trop ?

Il est logique que les gens soient prudents quant à l’utilisation de médicaments contre la douleur migraineuse, a déclaré Tepper.

Une classe de médicaments plus ancienne, appelée triptans, était associée à davantage de migraines et à une migraine chronique qui en résultait si elle était utilisée plus de 10 jours par mois, a-t-il déclaré.

Mais une option plus récente, le rimegepant – vendu sous le nom de Nurtec – ne semble pas comporter le même risque.

“Il n’y a aucun inconvénient car le rimegepant n’a presque aucun effet secondaire et n’est pas associé à une transformation en migraine chronique”, a déclaré Tepper.

Que pouvez-vous faire contre les migraines

Votre médecin peut vous recommander des analgésiques pour traiter vos migraines, mais cela aide également à connaître les signes d’une crise à venir, a déclaré Tepper.

En plus de surveiller le sommeil, l’exercice et l’alimentation, Merikangas suggère de trouver un moyen de surveiller le stress afin de pouvoir suivre les indicateurs d’une migraine.

Il existe cinq signes typiques d’une migraine imminente, a déclaré Tepper. Il s’agit de la sensibilité à la lumière, de la fatigue, des douleurs au cou et de la sensibilité au bruit et aux étourdissements, a-t-il déclaré.

La thérapie cognitivo-comportementale est souvent utile pour aider à gérer le stress qui peut déclencher des crises de migraine. De plus, la prise de vitamines et de suppléments, tels que le magnésium et la riboflavine, peut être efficace pour réduire la fréquence des migraines, a déclaré Kylie Petrarca, infirmière et directrice du programme éducatif à l’Association of Migraine Disorders, dans un article précédent de CNN.

Il ne s’agit pas seulement d’éviter la douleur, a déclaré Merikangas.

« Il est vraiment important de réfléchir au contexte global de notre santé », a-t-elle déclaré. « En étant capables de caractériser non seulement les maux de tête, mais également tous ces autres systèmes, nous pourrions alors être en mesure de comprendre les causes des événements négatifs pour la santé. »

