Les midterms du Mexique soulèvent la question de l’héritage de López Obrador

Ce qui pourrait vraiment émerger du vote de dimanche, c’est une image plus claire de la question de savoir si le mouvement de López Obrador, construit sur sa popularité personnelle et rien d’autre, lui survivra. López Obrador n’est pas autorisé à se représenter, et pour un homme qui fait campagne sans relâche depuis 32 ans, il s’agit peut-être de la dernière élection dans laquelle il joue un rôle de premier plan.