Les micropousses comme les pousses de brocoli soutiennent la santé intestinale, selon une étude

De plus, de nouvelles preuves suggèrent que ces bienfaits pour la santé pourraient être encore plus importants si les crucifères, en particulier le brocoli, sont consommés sous forme de jeunes pousses peu après la germination.

Le brocoli, le chou frisé, le chou vert, le chou, les choux de Bruxelles et les feuilles de moutarde sont légumes crucifères ou les brassicas, on nous dit qu’ils sont bons pour nous.

Costa a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les résultats, mais a noté : « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes de production de polysulfure et son rôle dans la germination des graines et la croissance des pousses. »

« La recherche suggère que les bienfaits des pousses de brocoli pour la santé peuvent être attribués, en partie, aux nombreux polysulfures qu’elles contiennent. Les germes sont les versions miniatures et concentrées des plantes dans lesquelles elles se développeront. Ils offrent une option riche en nutriments, rentable et à croissance rapide pour tous ceux qui souhaitent cultiver leur propre nourriture dans un petit espace.

Kelsey Costa diététiste et consultant en nutrition pour la Coalition nationale sur les soins de santé, non impliqué dans l’étude, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui:

Ils ont germé et ont fait pousser les graines dans eau ultra pure — de l’eau purifiée pour s’assurer qu’elle ne contient que des molécules d’eau — à environ 25 degrés Celsius. Ils en récoltaient quelques-unes toutes les 24 heures, puis les réduisaient en poudre dans de l’azote liquide et stockaient cette poudre à -80 degrés Celsius.

Dans cette étude, les chercheurs ont étudié la concentration de polysulfures dans les pousses de brocoli pendant la germination et la croissance. L’étude s’est appuyée sur leur précédent travail sur les concentrations de polysulfure dans 22 légumes, dont les oignons, l’ail et le brocoli.

Les effets des crucifères sur la santé sont généralement attribués à leur organosulfuré composés, qui leur donnent leur odeur et saveur fortes . Ceux-ci inclus glucosinolates, isothiocyanates et les polysulfures.

« Les pousses de brocoli sont jeunes dans leur phase de croissance et donc plus vulnérables aux facteurs de stress environnementaux. En conséquence, les pousses de brocoli contiennent probablement une concentration plus élevée de composés polysulfures pour protéger la plante des dommages.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les pousses de brocoli contiennent plus de polysulfures, Dr Lauren Blekkenhorst chercheur postdoctoral au Nutrition and Health Innovation Research Institute de l’Université Edith Cowan, en Australie, a expliqué :

« Les propriétés thérapeutiques potentielles des polysulfures peuvent être attribuées à leur capacité à stimuler la production d’enzymes antioxydantes dans l’organisme, à réduire le stress oxydatif et à moduler les voies inflammatoires. Ils ont aussi potentiel démontré pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses et favoriser l’apoptose (mort cellulaire) dans divers types de cancer.

Costa a expliqué que les activités anticancéreuses et antioxydantes des pousses de brocoli ont fait l’objet de recherches approfondies et que modèles de carcinogenèse in vitro ont démontré qu’ils pouvaient aider à prévenir le cancer.

« Même si les scientifiques ont encore des recherches à faire, H 2 Le S semble avoir des effets vasodilatateurs, anti-inflammatoires, antioxydants et antithrombotiques, protégeant notre système cardiovasculaire. […] Cependant, comprendre les polysulfures et leurs interactions avec H 2 Les S ne font que commencer et leurs voies mécanistiques devraient être découvertes dans les années à venir », a-t-elle ajouté.

UN étude de grande envergure qui a analysé plus de 3 000 aliments et suppléments a révélé que les aliments à base de plantes étaient la meilleure source d’antioxydants, les épices et les herbes en contenant le plus. Les aliments riches en antioxydants comprennent :

“Les pousses de brocoli semblent contenir les plus grandes quantités de polysulfures, mais d’autres légumes crucifères comme le brocoli et le chou, et les légumes allium comme l’ail et l’oignon sont également de riches sources de polysulfures.” — Dr Blekkenhorst, membre du Conseil national de la santé et de la recherche médicale d’Australie, chercheur en leadership émergent

Une étude, qui a analysé la teneur en polysulfure de 22 légumes différents, a constaté que les oignons en contenaient la plus grande concentration, avec près de 800 μg de polysulfure par gramme d’oignon. Le brocoli arrive en deuxième position, suivi de près par la ciboulette chinoise et l’ail.

Et la bonne nouvelle, c’est que cuisiner peut augmenter la concentration de polysulfures dans votre ail.

Étant donné que les jeunes pousses de brocoli peuvent être consommées crues ou cuites, Costa indique qu’il est facile de les incorporer dans une alimentation saine et équilibrée.

Il est de plus en plus évident que les légumes verts sont bons pour nous et devraient être consommés dans le cadre d’une alimentation saine.