Les microplastiques sont partout. À quel point sont-ils dangereux ?

Le plastique est une technologie qui sauve des vies. Les équipements médicaux en plastique, comme les seringues jetables et les sacs IV, réduisent les décès dans les hôpitaux. Les emballages en plastique conservent la fraîcheur des aliments plus longtemps. Les pièces en plastique dans les voitures rendent les voitures plus légères, ce qui pourrait les rendre moins mortelles en cas d’accident. Mon casque de vélo est en plastique. Mon détecteur de fumée est en plastique. Barrières de sécurité pour bébés : plastique.

Mais ces derniers mois, plusieurs études ont démontré l’étonnante ubiquité des microplastiques et le danger potentiel qu’ils représentent pour notre corps, notamment nos systèmes endocrinien et cardiovasculaire. L’invité d’aujourd’hui est Philip Landrigan, épidémiologiste et pédiatre et professeur au département de biologie du Boston College. Commençons par l’essentiel : qu’est-ce que le plastique ? Comment le plastique devient-il microplastique ou nanoplastique ? Comment ces choses pénètrent-elles dans notre corps ? Une fois dans notre corps, que font-ils ? Sommes-nous sûrs qu’ils contribuent à la maladie ? Que nous disent les dernières études et que devrions-nous demander aux recherches futures ? En chemin, nous discutons des raisons pour lesquelles le recyclage du plastique ne fonctionne pas réellement, des petites mesures que nous pouvons prendre pour limiter notre exposition et des grandes mesures que les gouvernements peuvent prendre pour limiter nos risques.

Dans l’extrait suivant, Philip Landrigan et Derek présentent les définitions des plastiques, microplastiques et nanoplastiques et expliquent comment ils pénètrent dans notre corps.

Derek Thompson : Que sont les plastiques ?

Philippe Landrigan : Les plastiques sont des matériaux chimiques manufacturés fabriqués pour la plupart, à 99 %, à partir de carbone fossile, de gaz, de pétrole et de charbon. Tous les plastiques ont deux composants principaux. Le premier est le polymère, qui est la structure, le squelette du plastique, et les polymères comprennent des noms familiers comme le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyuréthane, etc. Et puis, deuxièmement, les additifs chimiques. Au moins 16 000 produits chimiques différents, pour la plupart des produits pétrochimiques issus du carbone fossile, sont insérés dans la matrice polymère pour conférer au plastique des propriétés particulières telles que la couleur, la stabilité, la résistance à l’eau, la résistance aux flammes. Et il existe des noms familiers parmi ces additifs. Par exemple : les phtalates, qui sont des plastifiants qui confèrent de la souplesse au plastique ; bisphénol A, BPA; PFAS, les produits chimiques éternels. Certains d’entre eux sont utilisés dans les matières plastiques. D’autres sont utilisés ailleurs : les retardateurs de flamme, comme les retardateurs de flamme bromés pour rendre le plastique résistant au feu, ceux-ci entrent dans la composition des plastiques destinés à être inclus dans les ordinateurs. Et puis des produits chimiques qui rendent le plastique résistant à l’eau et à la graisse.

Thompson : Et que sont les microplastiques ou les nanoplastiques ?

Landrigan : Les microplastiques et les nanoplastiques sont donc des matériaux qui se forment lorsque le plastique se décompose dans l’environnement. Ainsi, par exemple, lorsqu’un gros morceau de plastique, disons une bouteille de détergent en plastique, se retrouve dans l’océan, il est frappé par l’action des vagues, par la lumière du soleil, par la chaleur, par le froid, par l’érosion des rochers et des plages. Et avec le temps, il se décompose en particules de plus en plus petites. Si les particules ont un diamètre de 1 micron ou moins, elles sont appelées microplastiques. Et si elles sont 1 000 fois plus petites que cela, on les appelle des nanoparticules.

Thompson : Avant d’aborder la manière dont ceux-ci pénètrent dans notre corps, la seule façon pour le plastique de devenir microplastique ou nanoplastique est-elle une confrontation avec des éléments comme l’océan ou la lumière du soleil ? Ou si j’achète une bouteille d’eau, ou si j’achète un yaourt, est-il possible que le simple passage du temps, ou le frottement de la nourriture contre le plastique, crée des micro- ou nanoplastiques au moment où je consomme quoi que ce soit. est dans ces conteneurs ?

Landrigan : Ouais. La réponse courte à cette question est oui. L’érosion des océans n’est qu’une des sources de microplastiques. Chaque fois que vous buvez de l’eau en bouteille, chaque fois que vous mangez du yaourt dans un récipient en plastique, chaque fois que vous chauffez quelque chose dans un gobelet en plastique au micro-ondes, vous poussez du plastique dans l’eau, dans la nourriture. Et c’est une voie d’entrée commune.

Thompson : Et continuons l’histoire. Nous avons expliqué comment le plastique devient micro- ou nanoplastique. Comment ces micro/nanoplastiques pénètrent-ils dans notre corps et provoquent-ils le genre de perturbations que les scientifiques commencent à craindre ?

Landrigan : Les microplastiques et les nanoplastiques peuvent donc pénétrer dans notre organisme par deux voies. La voie la plus courante est l’ingestion d’aliments, d’eau, mais certains d’entre eux sont également aéroportés. Ils sont projetés dans les airs et vous pouvez ensuite les inhaler. Et donc ils sont acheminés vers les poumons. Une fois que ces particules pénètrent dans le tractus gastro-intestinal ou dans les poumons, certaines d’entre elles ont la capacité de traverser la membrane pour atteindre la circulation sanguine. Et la règle de base ici est que plus la particule est petite, plus elle peut facilement traverser la membrane et pénétrer dans la circulation sanguine. Et puis, une fois que la particule est dans la circulation sanguine, elle peut aller n’importe où dans le corps. Au cœur, aux poumons, aux organes reproducteurs, au foie, n’importe où. Et s’il est suffisamment petit, il peut alors passer de la circulation sanguine aux cellules de l’organe.

Thompson : De nombreuses recherches sont actuellement menées sur le danger possible des nano et microplastiques. Je me demande pourquoi, à votre avis, nous n’y avons pas prêté plus d’attention ? Nous parlons d’une technologie, du moins en termes de plastiques synthétiques de base. Cela existe depuis un siècle, mais j’ai l’impression que cela ne suscite pas le même niveau d’alarme communément compris que, par exemple, les substances cancérigènes ou les cigarettes. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps, à votre avis, pour que les gens prêtent plus attention au danger des micro et nanoplastiques ?

Landrigan : Oui, je pense qu’il y a plusieurs raisons. Je pense tout d’abord que cela était invisible jusqu’à récemment, lorsqu’il est devenu de plus en plus évident qu’il y a énormément de pollution plastique dans la nature. Deuxièmement, le cycle de vie des plastiques est long et complexe, et les dommages associés aux plastiques surviennent à différents moments de ce cycle de vie complexe. Les gens n’ont pas rassemblé les pièces du puzzle jusqu’à récemment. Et puis, troisièmement, il a été éclipsé par d’autres problèmes majeurs : notamment le changement climatique, qui est à juste titre au premier plan des préoccupations de nombreuses personnes ces jours-ci.

