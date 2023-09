Les microplastiques sont désormais dans les nuages

Nulle part n’est à l’abri des microplastiques. De minuscules morceaux de plastique se trouvent dans les cours d’eau, dans notre corps, et des chercheurs ont découvert des microplastiques dans les nuages ​​au-dessus de Mont Fuji et Mont Oyama.

Dans un nouveau étude publiée Dans Environmental Chemistry Letters, une équipe de scientifiques japonais explique comment ils ont trouvé des microplastiques au sommet de deux sommets montagneux au Japon. Ils gravirent les sommets de Fuji et Oyama pour collecter des échantillons d’eau dans les brumes qui voilent les sommets des deux montagnes. Ils ont ensuite utilisé des techniques d’imagerie avancées sur les échantillons collectés pour en savoir plus sur les propriétés de l’eau et ont trouvé de petits morceaux de plastique.

En examinant les échantillons d’eau des nuages, les chercheurs ont découvert neuf types de polymères et un type de caoutchouc. Chaque litre (0,26 gallon) d’eau nuageuse testé contenait 6,7 à 13,9 morceaux de ces microplastiques. Ce n’est pas entièrement comprendre comment ces morceaux de plastique sont arrivés si haut dans la montagne. « Au meilleur de nos connaissances, il s’agit du premier rapport sur les microplastiques en suspension dans l’air dans l’eau des nuages », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Les microplastiques sont spécifiquement des particules de plastique inférieures à 5 millimètres (0,2 pouce). Les microplastiques proviennent de diverses sources. Les gros morceaux d’objets en plastique se décomposent avec le temps, les pneus de voiture cassés ou les produits de soins personnels contenant des billes de plastique qui finissent par pénétrer dans l’approvisionnement en eau. Ces minuscules morceaux de plastique sont partout, dans Neige de l’Antarctiquesur sommets des montagneset même dans le sang des gens.

Voyant que même les nuages ​​contiennent des traces de Les microplastiques inquiètent les chercheurs car ils propageront probablement encore plus de pollution plastique. UN déclaration sur l’étude de l’Université Waseda au Japon a expliqué qu’une grande quantité de plastique finit dans les océans du monde et que certains de ces microplastiques pourraient être lancés dans l’atmosphère par les embruns océaniques. « Cela implique que les microplastiques pourraient être devenus un composant essentiel des nuages, contaminant presque tout ce que nous mangeons et buvons via »pluie de plastique‘», explique le communiqué.

Les chercheurs craignent que ces microplastiques puissent également contribuer à le changement climatique s’il est présent en grande quantité dans les parties supérieures de notre atmosphère. Le fait que ces morceaux de plastique soient partout est alarmant, mais se trouver au sommet des montagnes crée une nouvelle complication. Lorsque les microplastiques se trouvent dans la haute atmosphère, ils sont exposés au rayonnement ultraviolet provenant de la lumière solaire supplémentaire. Cela provoque la dégradation des microplastiques et contribue aux gaz à effet de serre. Les chercheurs ont déclaré que les résultats de l’étude pourraient potentiellement être utilisés pour expliquer les effets de la contribution des microplastiques en suspension aux projections de réchauffement climatique.

« Si le problème de la « pollution atmosphérique plastique » n’est pas traité de manière proactive, le changement climatique et les risques écologiques pourraient devenir une réalité, causant de graves dommages environnementaux irréversibles à l’avenir », Hiroshi Okochi, professeur à l’Université Waseda et l’un des chercheurs de l’étude. , a prévenu dans un communiqué.

De nouvelles recherches sur la pollution microplastique dans le monde soulignent également des problèmes de santé potentiels pour les mammifères. Une étude publiée en août dernier montre comment des souris exposées à des degrés divers à des microplastiques connu des changements de comportement. Bien que les souris aient été exposées aux plastiques présents dans l’eau potable, des morceaux de plastique ont été retrouvés dans les tissus organiques de tout leur corps, y compris la rate, le foie et le cerveau.

