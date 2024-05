Les microplastiques pénétrant dans le sang pourraient nuire davantage à la santé cardiovasculaire

Les microplastiques variaient également en taille, avec une longueur moyenne de particule comprise entre 7 et 3 000 µm et une largeur moyenne de particule comprise entre 5 et 800 µm.

Les chercheurs ont ensuite pu identifier un certain nombre de types de microplastiques, notamment le polyéthylène, l’éthylène-propylène-diène et l’éthylène-acétate de vinyle/alcool.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont analysé un quart de chaque blanc de procédure et échantillon de sang. Ils ont ensuite comparé les microplastiques et les additifs chimiques observés avec des polymères et des additifs chimiques connus pour le plastique.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de sang auprès de 20 étudiants universitaires en bonne santé et sans drogue. Ils ont reconnu que le processus de collecte d’échantillons de sang peut exposer le sang à des microplastiques. Ainsi, ils ont comparé les échantillons à des échantillons à blanc procéduraux pour avoir une idée de ce à quoi le sang pourrait être exposé pendant la période de collecte et d’étude.

« Les microplastiques sont répandus dans l’environnement général et nous avons donc souhaité identifier quel type et quelle taille étaient présents dans le sang. Bien que d’autres laboratoires aient identifié des microplastiques dans le sang, ils n’ont pas utilisé la microscopie microFTIR, qui a l’avantage de nous permettre d’identifier la taille et la forme des microplastiques présents. Il s’agit probablement d’un paramètre crucial qui affectera la manière dont le corps interagit avec la présence de ces microplastiques.

Cette recherche présente certaines limites. Premièrement, il est difficile de prendre en compte la contamination potentielle des échantillons. Bien que les auteurs de cette étude aient tenté d’en tenir compte, il n’existe pas encore de protocole standard pour tenir compte de la contamination de fond dans la recherche sur les microplastiques.

Les chercheurs ont également seulement estimé la masse des polymères microplastiques et reconnaissent qu’ils ont peut-être sous-estimé la masse et d’autres valeurs. Ils ne peuvent pas non plus être entièrement sûrs de la composition des particules sur la base des critères de correspondance de 70 % ou plus qu’ils ont utilisés, et ils ont été encore limités par une digestion incomplète des matières organiques et l’utilisation de filtres Anodisc, des membranes d’oxyde d’aluminium spécialisées utilisées pour l’élimination des particules.

De plus, les auteurs reconnaissent que puisqu’ils n’ont pu examiner qu’un quart de chaque échantillon de sang, il est possible qu’ils aient oublié certains polymères dans leur analyse, et qu’il puisse y avoir un risque d’erreurs d’arrondi. Ils reconnaissent également que du polyéthylène se trouvait dans les échantillons vierges.

Heather Leslie, Ph.D.un scientifique indépendant spécialisé dans l’analyse des microplastiques et des additifs chez les humains et les écosystèmes basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, non impliqué dans cette recherche, a commenté que «[t]Cette étude soulève de nombreuses questions, notamment celles liées à la méthodologie et à la manière dont des particules de taille aussi énorme ont pu atteindre la circulation sanguine de donneurs sains.

« Y a-t-il peut-être quelque chose dans les étapes de préparation des échantillons qui fait que les particules se collent les unes aux autres et ressemblent à de grosses particules ? Ces particules étaient-elles peut-être une contamination incontrôlée provenant de l’installation de prélèvement sanguin (tuyau en plastique reliant l’aiguille et le flacon de sang peut-être) ? » elle se demandait.

Cependant, Leslie a souligné que l’étude « est un bon début ».

« Pour confirmer ces résultats, d’autres études avec microFTIR pourraient être réalisées, en accordant une attention particulière aux points faibles ou incertains de l’étude actuelle. Chaque nouvelle méthode analytique peut bénéficier d’améliorations au fil du temps », a-t-elle suggéré.