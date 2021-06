Les microbes océaniques peuvent consommer une grande quantité de méthane et réduire les effets du changement climatique

Le réchauffement climatique a conduit au réchauffement des océans qui à son tour a menacé l’existence de nombreux animaux marins. Cependant, une nouvelle étude a présenté une lueur d’espoir après avoir découvert que les microbes trouvés dans le fond des océans peuvent absorber le méthane, un gaz à effet de serre qui est en grande partie responsable du réchauffement de la planète.

Publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences journal, l’étude avec une équipe de 10 scientifiques a révélé que les microbes trouvés dans les roches sous-marines sont plus efficaces pour absorber le méthane. L’équipe de scientifiques de l’Université Harvard, California Institute of Technology, US Geological Survey Pacific Coastal and Marine Science Center, University of Southern California, Joint Genome Institute, a découvert que les micro-organismes trouvés dans les roches carbonatées présentes dans l’océan, comme le calcaire et la dolomie, peut consommer du méthane 50 fois plus vite que les microbes présents dans les sédiments.

Ces puits de méthane peuvent aider à lutter contre le problème croissant du réchauffement climatique alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent de polluer l’atmosphère de la planète. Pour leur étude, les scientifiques ont mené une étude à l’échelle continentale de sept suintements de fonds marins géologiquement divers. Leur observation a révélé que les roches carbonatées de tous les sites hébergeaient des communautés microbiennes oxydant le méthane avec un potentiel méthanotrophique substantiel.

Les scientifiques ont également découvert que les roches carbonatées trouvées sous l’eau sont uniques dans leur formation, ce qui pourrait contribuer à leur caractéristique unique de consommer de grandes quantités de méthane. L’étude a décrit les roches comme des « carbonates ressemblant à des cheminées » qui ont été extraites du suintement de Point Dume nouvellement décrit au large de la côte sud de la Californie. Cette roche présentait les taux les plus élevés d’oxydation anaérobie du méthane mesurés à ce jour, selon l’étude. Après une analyse approfondie de la roche qui comprenait des facteurs physico-chimiques, électriques et biologiques, les scientifiques ont attribué l’activité métabolique substantielle en grande partie à une densité cellulaire plus élevée, à une composition minérale, à des paramètres cinétiques et à la présence de lignées microbiennes particulières.

Le chef de l’équipe de scientifiques, professeur adjoint de biologie à l’Université de Boston, Jeffrey J. Marlow a déclaré que les cheminées existent dans ces roches car une partie du méthane contenu dans le fluide s’écoulant du sous-sol est transformé par les microbes en bicarbonate, qui peut alors précipiter. de l’eau de mer sous forme de roche carbonatée. Dans un déclaration, l’auteur principal Peter Girguis, professeur de biologie organique et évolutive à l’Université de Harvard, a déclaré que les microbes présents dans ces roches carbonatées agissent comme un biofiltre à méthane qui le consomme avant de quitter l’océan.

