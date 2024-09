Les microbes de la rentrée scolaire : explications sur les poux de tête et la conjonctivite – DiscoverMooseJaw.com

Cela semble se produire au moins une fois par année scolaire : une lettre à la maison annonçant la présence de poux dans une salle de classe ou un enfant qui rentre à la maison avec une conjonctivite. Ces deux situations ne sont pas vraiment rares et sont faciles à résoudre dans la plupart des situations.

L’Autorité sanitaire de la Saskatchewan a défini les mesures à prendre pour les poux de tête sur son site internetIls soulignent que les poux ne sont pas dangereux et ne transmettent aucune maladie, mais qu’ils sont gênants. Les poux ont à peu près la taille d’une graine de sésame, tandis que leurs œufs, appelés lentes, ressemblent à de minuscules points jaunes ou blancs attachés aux cheveux, près du cuir chevelu.

Les poux de tête peuvent généralement être traités à domicile avec des médicaments en vente libre, généralement des crèmes ou des shampoings appliqués directement sur le cuir chevelu. La SHA recommande de suivre attentivement les instructions du médicament. La plupart ne nécessitent qu’un seul traitement, tandis que d’autres nécessitent un deuxième traitement. Elle conseille également de ne pas utiliser le médicament plus que nécessaire.

À la maison, il est conseillé de faire tremper les brosses à cheveux, les peignes, les barrettes et autres objets dans de l’eau chaude pendant 10 minutes. Les vêtements, la literie, les serviettes et les chapeaux qui ont touché la tête au cours des deux derniers jours doivent être lavés en machine puis séchés dans un sèche-linge chaud.

Les tapis, matelas, canapés et meubles rembourrés peuvent simplement être aspirés.

Une autre condition courante que les enfants rencontreront est œil rose. Selon la SHA, la conjonctivite est une rougeur et un gonflement de la muqueuse qui tapisse la paupière et la surface de l’œil. La plupart des cas de conjonctivite sont causés par une infection virale ou bactérienne, et celle-ci peut être très contagieuse.

La conjonctivite virale est souvent provoquée par un adénovirus, responsable de maux de gorge ou d’infections des voies respiratoires supérieures. Les symptômes comprennent une rougeur du blanc de l’œil, une sensation de brûlure ou de démangeaison au niveau des paupières, un larmoiement abondant et un écoulement clair ou légèrement épais et blanchâtre.

Les symptômes de la conjonctivite virale s’améliorent généralement en 7 à 10 jours, mais ils peuvent durer jusqu’à trois semaines. Un traitement à domicile peut vous aider à vous sentir mieux pendant que l’infection disparaît. Cependant, la situation peut être plus grave si vous avez un système immunitaire affaibli, si vous ne voyez qu’un seul œil ou si vous portez des lentilles de contact.

Dans les cas de conjonctivite virale, la personne peut généralement retourner à l’école, à la garderie ou au travail une fois que les symptômes commencent à s’améliorer, ce qui se produit généralement en 3 à 5 jours.

La conjonctivite bactérienne présente des symptômes similaires, mais se caractérise généralement par un écoulement gris ou jaune de l’œil qui peut provoquer un collage des cils, ainsi que par une légère douleur et un gonflement de la paupière supérieure. L’écoulement est souvent plus important que dans le cas de la conjonctivite virale.

Une conjonctivite bactérienne dure généralement de sept à dix jours et de deux à quatre jours avec un traitement antibiotique. Une personne atteinte de conjonctivite bactérienne peut généralement retourner à la garderie, à l’école ou au travail 24 heures après le début du traitement antibiotique, à condition que son état s’améliore.