Les micro-États européens votent pour maintenir le jeu en vie — RT World News

Dimanche, les électeurs du Liechtenstein ont rejeté une mesure visant à interdire les casinos, choisissant de maintenir la réputation du petit pays en tant que “Las Vegas des Alpes”. Le monarque du Liechtenstein s’est opposé à l’interdiction et son gouvernement a fait valoir que le jeu apportait des recettes fiscales vitales.

Le référendum, déclenché par un groupe anti-jeu de base, a vu 73% des électeurs rejeter l’interdiction et 27% la soutenir, selon un décompte du gouvernement. Quelque 70 % des 40 000 citoyens de la principauté se sont rendus aux urnes.

Le jeu n’est légal au Liechtenstein que depuis 2017, et six casinos y sont actuellement opérationnels, un pays un dixième de la taille de Londres. Les partisans de l’interdiction ont fait valoir qu’ils ne voulaient pas que leur nation devienne “un hotspot de casino et de poker au milieu de l’Europe”, avec un militant anti-jeu déclarant à Reuters la semaine dernière que les casinos posaient “un gros problème de réputation” pour le pays.















Le prince et les dirigeants politiques du Liechtenstein ont fait campagne contre l’interdiction, la vice-première ministre Sabine Monauni déclarant à l’agence de presse qu’une telle décision serait “trop ​​radical” et que les revenus du jeu sont “pertinent pour notre budget.” Les casinos ont généré plus de 54 millions de dollars de recettes fiscales pour l’État l’année dernière.

Le pays a été considéré comme un paradis fiscal pendant des décennies, jusqu’à ce qu’il assouplisse ses lois sur le secret bancaire en 2013 et rejoigne un forum international pour coopérer avec les autorités fiscales étrangères. Deux ans plus tard, elle a conclu un accord avec l’UE pour échanger des informations avec les autorités de Bruxelles sur les comptes des citoyens de l’UE détenus par ses banques.

Le Liechtenstein n’est pas membre de l’UE, mais est le seul micro-État qui fait partie de l’Espace économique européen, ce qui signifie qu’il commerce librement avec le bloc.