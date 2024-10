Les Miamiiens sont les personnes les plus chargées du loyer en Amérique – et cela les stresse

Leurs budgets étant tendus, les habitants de la région métropolitaine de Miami sont bouleversés par la vie dans leur communauté de plus en plus inabordable.

Plus des trois quarts des habitants du sud de la Floride déclarent avoir des difficultés à payer les dépenses habituelles du ménage, selon le Bureau du recensement. la plus récente enquête sur le pouls des ménages libéré jeudi.

Cela fait du Grand Miami – qui englobe les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach – l’une des zones métropolitaines les plus tendues financièrement du pays, dépassant même des villes notoirement coûteuses comme New York, Los Angeles et San Francisco.

Selon l’enquête, 76 % des habitants du grand Miami – le deuxième taux le plus élevé de toutes les grandes zones métropolitaines du pays et à peine un point de pourcentage derrière les habitants de Dallas assiégés – sont au moins modérément stressés par la hausse des coûts là où ils vivent.

Stéphania Germain fait partie de ces personnes. Mère célibataire de 24 ans et associée au programme de l’association de logement abordable Miami Homes for All, Germain, comme beaucoup de ses voisins stressés, souligne que la hausse des loyers est la principale cause de ses problèmes financiers.

Pour son appartement d’une chambre à Miami Lakes, que Germain partage avec sa fille de 17 mois, le loyer est de 1 320 $. Le 1er novembre, ce sera 2 072 $.

Stephania Germain, 24 ans, qui bénéficie d’un bon de logement de la section 8, pose le jeudi 3 octobre 2024 à Miami.

Même avec l’aide au logement de l’article 8 qui couvre la majeure partie de son loyer, près d’un tiers du salaire de Germain sera consacré au logement.

Germain est « accablé par les coûts », un terme du ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) désignant les personnes qui consacrent au moins 30 % de leur revenu mensuel au logement.

C’est un attribut que Germain partage avec près de 60 % des locataires du grand Miami, la grande région métropolitaine la plus chargée en coûts du pays, selon l’enquête 2023 sur les communautés américaines du Census Bureau, son rapport le plus récent de ce type. Près d’un tiers des locataires de la région de Miami sont confrontés à de graves difficultés financières, ce qui signifie qu’ils consacrent au moins la moitié de leur revenu mensuel au logement.

Les propriétaires de Miami ayant un prêt hypothécaire s’en sortent un peu mieux – 42 % sont confrontés à des coûts élevés – même s’ils consacrent toujours une plus grande partie de leurs revenus au logement que leurs homologues de toutes les grandes régions métropolitaines américaines.

L’inflation générale de ces dernières années a contribué à cette compression. Mais même si les variations de prix se sont largement stabilisées, les salaires n’ont pas rattrapé leur retard, a déclaré David Altig, vice-président exécutif et conseiller politique en chef à la Federal Reserve Bank d’Atlanta, dont le mandat inclut la Floride.

La diminution du pouvoir d’achat, en particulier pour les résidents à revenus moyens et faibles de Miami, a coïncidé avec une augmentation du coût des loyers locaux.

Pablo épluche une mandarine devant le supermarché Sabor Tropical le jeudi 3 octobre 2024, à Miami. Son loyer a augmenté de 500 $ cette année et il dit qu’il bénéficie de bons d’alimentation pour l’aider à faire l’épicerie.

Grâce en grande partie à un afflux de personnes à revenu élevé hors de l’État, les prix de l’immobilier local ont explosé pendant et depuis la pandémie, a noté David Andolfatto, directeur du département d’économie de l’Université de Miami.

« Le coût de la vie a augmenté très rapidement et les loyers, en particulier à Miami, ont augmenté de façon spectaculaire », a-t-il déclaré.

HUD suit ce qu’il considère comme des loyers équitables sur le marché à travers le pays. Le département estime que le loyer mensuel moyen d’un appartement de deux chambres dans la région de Miami a augmenté de plus de 21 % – passant de 1 923 $ à 2 324 $ – depuis l’année dernière. Aucune grande région métropolitaine américaine n’a connu une hausse aussi forte.

À Atlanta, qui a connu la deuxième plus forte hausse des loyers aux États-Unis, le coût mensuel moyen d’un appartement de deux chambres a bondi de 18 %.

Johanna Villafranca verse 171 $ de pièces dans le comptoir d’un supermarché Publix le jeudi 3 octobre 2024 à Miami. Avec l’augmentation des coûts à Miami, certaines personnes ont du mal à faire leurs courses et à payer leur loyer. Villafranca a six enfants et sa voiture a été inondée récemment. Elle a un paiement de 1 200 $ qu’elle ne peut pas payer.

Alors qu’elle vidait 171 $ de monnaie dans un collecteur de pièces de monnaie de son Publix local, Johanna Villafranca, une résidente de Flagami, a déclaré que son loyer avait bondi de plus de 50 % cette année.

Cette mère de six enfants estime que son ménage consacre la moitié de ses revenus au loyer mensuel de 2 300 dollars – parfois plus, selon le salaire de son mari, qui travaille dans la construction, et de ses enfants adultes.

Afin de payer son loyer, Villafranca a mis de côté les réparations nécessaires pour sa voiture, y compris une nouvelle batterie. « Je ne peux pas réparer ma voiture, payer mon loyer et ma nourriture », a-t-elle déclaré.

Germain a également dû réduire considérablement ses dépenses après la hausse des loyers.

« Je ne peux pas acheter de vêtements à mon bébé. … Je ne peux pas lui acheter de chaussures », a-t-elle déclaré, sa voix harcelée et accélérée alors qu’elle déplorait la garde-robe de sa fille, qui est adaptée à un enfant de la moitié de son âge. Le budget de Germain est presque entièrement non discrétionnaire et sa capacité à épargner est inexistante.

Même si elle en est reconnaissante, Germain souhaite pouvoir vivre sans l’aide gouvernementale qu’elle reçoit. Mais à cause de la hausse des prix du logement dans le sud de la Floride, elle se retrouve perpétuellement « coincée ».

Son sentiment d’immobilité économique est si aigu qu’elle a envisagé de quitter complètement Miami.

« Mon frère vit dans l’Oregon et il paie 1 700 $ pour un appartement de deux chambres », a déclaré Germain, réfléchissant à un éventuel déménagement.

Ceux qui se situent à l’extrémité inférieure de l’échelle des revenus ressentent le plus intensément la pression de la hausse des loyers, a déclaré Annie Lord, directrice exécutive de Miami Homes for All. L’organisation estime que pour soulager les ménages qui gagnent moins de 75 000 dollars par an, le comté de Miami-Dade devra construire au moins 90 000 logements.

Lord a déclaré que Miami Homes for All a identifié 14 000 unités à différents stades de pré-développement à Miami-Dade qui ont encore besoin de financement – ​​environ 1,5 milliard de dollars au total – pour être construites.

Même si certains craignent que Miami n’ait que peu d’espace à construire, Lord reste optimiste. Dans tout le comté, elle constate des installations sous-utilisées – des bâtiments appartenant aux systèmes hospitaliers et au district scolaire, ainsi que des unités commerciales vides – qui pourraient théoriquement être converties en logements abordables.

« Nous pouvons gérer cela », a-t-elle déclaré, « il nous suffit de surmonter l’obstacle de nous engager à le financer. »

Cet article a été produit avec le soutien financier de donateurs, dont The Green Family Foundation Trust et Ken O’Keefe, en partenariat avec Journalism Funding Partners. Le Miami Herald conserve le contrôle éditorial total de cet ouvrage.