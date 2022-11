Les mi-mandats sans chaos redouté alors que les experts du vote se tournent vers 2024

Avant le jour du scrutin, l’anxiété montait face au chaos potentiel dans les urnes.

Les responsables électoraux ont mis en garde contre les observateurs des sondages qui avaient été imprégnés de théories du complot affirmant à tort que le président de l’époque, Donald Trump, n’avait pas réellement perdu les élections de 2020. Les démocrates et les groupes de défense des droits de vote s’inquiétaient des effets des nouvelles lois électorales, dans certains États contrôlés par les républicains, que le président Joe Biden a décriées comme “Jim Crow 2.0”. Les forces de l’ordre surveillaient d’éventuelles menaces dans les urnes.

Pourtant, le jour du scrutin et les semaines de vote anticipé qui l’ont précédé se sont déroulés assez bien. Il y a eu quelques rapports d’observateurs de scrutin indisciplinés perturbant le vote, mais ils étaient dispersés. Des groupes de justiciers armés ont commencé à surveiller une poignée d’urnes en Arizona jusqu’à ce qu’un juge leur ordonne de rester loin pour s’assurer qu’ils n’intimideraient pas les électeurs. Et bien que cela puisse prendre des mois pour comprendre leur plein impact, les lois électorales soutenues par le GOP promulguées après les élections de 2020 ne semblaient pas causer de perturbations majeures comme elles l’ont fait lors de la primaire de mars au Texas.

“L’ensemble de l’écosystème est devenu à bien des égards plus résistant au lendemain de 2020”, a déclaré Amber McReynolds, une ancienne directrice des élections de Denver qui conseille un certain nombre d’organisations de défense des droits de vote. “Il y a eu beaucoup d’efforts pour s’assurer que tout se passe bien.”

Même si les pires craintes de certains experts en matière de vote ne se sont pas matérialisées, certains électeurs ont tout de même connu les types de gâchis de routine qui se produisent à petite échelle à chaque élection. Beaucoup d’entre eux sont tombés de manière disproportionnée sur les électeurs noirs et hispaniques.

“Les choses se sont mieux déroulées que prévu”, a déclaré Amir Badat du NAACP Legal Defence Fund. “Mais nous devons dire cela avec une mise en garde : nos attentes sont faibles.”

Badat a déclaré que son organisation avait enregistré de longues files d’attente dans divers bureaux de vote de la Caroline du Sud au Texas.

Il y avait des problèmes particuliers dans le comté de Harris, au Texas, qui comprend Houston. Les pénuries de bulletins de vote papier et l’ouverture tardive d’au moins un bureau de vote ont entraîné de longues files d’attente et déclenché une enquête sur le comté à prédominance démocrate par les autorités républicaines de l’État.

L’enquête reflète en partie la façon dont certains snafus de vote le jour du scrutin tombent de plus en plus sur les électeurs républicains, qui ont été découragés d’utiliser des bulletins de vote par la poste ou d’utiliser le vote anticipé en personne par Trump et ses alliés. Mais c’est un problème très différent de celui du Texas lors de sa primaire de mars.

Ensuite, une nouvelle loi électorale controversée qui a augmenté les exigences relatives aux bulletins de vote par correspondance a conduit au rejet d’environ 13% de tous ces bulletins de vote, ce qui est beaucoup plus élevé que pour les autres élections. C’était un signe inquiétant pour une vague de nouvelles lois, adoptées après la défaite de Trump face à Biden et de fausses déclarations sur le vote par correspondance, mais aucun problème de cette ampleur n’a été signalé pour les élections générales.

Le Texas a modifié la conception de ses bulletins de vote par correspondance, ce qui a résolu bon nombre des problèmes rencontrés par les électeurs en plaçant les informations d’identification au bon endroit. D’autres États qui ont ajouté des réglementations sur le vote ne semblaient pas avoir de problèmes généralisés, bien que les groupes de défense des droits de vote et les analystes disent qu’il faudra des semaines pour parcourir les données pour découvrir les impacts des lois.

Le Brennan Center for Justice de la NYU School of Law compile des données pour déterminer si les nouvelles lois électorales dans des États comme la Géorgie ont contribué à une baisse du taux de participation parmi les électeurs noirs et hispaniques.

Les chiffres préliminaires montrent que le taux de participation a été inférieur cette année à celui des dernières élections de mi-mandat il y a quatre ans en Floride, en Géorgie, en Iowa et au Texas – quatre États qui ont adopté des restrictions de vote importantes depuis les élections de 2020 – bien qu’il puisse y avoir un certain nombre de raisons à cela.

“Il est difficile de juger, de manière empirique, le type d’effet que ces lois ont sur la participation car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte”, a déclaré Rick Hasen, expert en droit électoral à la faculté de droit de l’Université de Californie à Los Angeles. “Vous avez également beaucoup d’exagération du côté démocrate sur le fait que tout type de changement dans les lois électorales va avoir un effet majeur sur l’élection, ce qui s’est avéré ne pas être le cas.”

En Géorgie, par exemple, les républicains ont rendu plus compliqué la demande de vote par correspondance après les élections de 2020 – entre autres, obligeant les électeurs à inclure leur numéro de permis de conduire ou une autre forme d’identification plutôt qu’une signature. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles le vote précoce en personne a gagné en popularité dans l’État cette année, et le taux de participation n’a que légèrement diminué par rapport à 2018.

Jason Snead, directeur exécutif du conservateur Honest Elections Project, qui plaide pour des lois électorales plus strictes, a déclaré que le taux de participation assez solide aux élections de mi-mandat montre que les craintes concernant les nouvelles règles de vote étaient exagérées.

“Nous sommes à la fin d’une élection qui était censée être la fin de la démocratie, et ce n’était pas le cas”, a déclaré Snead.

Les observateurs du scrutin étaient une préoccupation importante des groupes de défense des droits de vote et des responsables électoraux à l’approche du jour du scrutin. Les représentants des deux principaux partis politiques sont un élément clé de tout processus électoral sécurisé, des observateurs accrédités qui peuvent s’opposer aux violations perçues des règles.

Mais cette année, des groupes alignés sur les théoriciens du complot qui ont contesté la victoire de Biden en 2020 ont fortement recruté des observateurs de sondages, et certains États ont signalé que des volontaires agressifs avaient provoqué des perturbations pendant la primaire. Mais il y a eu moins de problèmes en novembre.

En Caroline du Nord, où plusieurs comtés avaient signalé des problèmes avec les observateurs des sondages lors de la primaire de mai, le conseil des élections de l’État a signalé 21 incidents de mauvaise conduite aux urnes lors des élections générales, la plupart au cours de la période de vote anticipé en personne et par des membres de campagnes. plutôt que des observateurs de sondages. Les observateurs étaient responsables de huit des incidents.

Les experts en vote ont été agréablement surpris qu’il n’y ait plus de problèmes avec les observateurs du scrutin, marquant la deuxième élection générale consécutive alors qu’une menace redoutée d’observateurs républicains agressifs ne s’est pas matérialisée.

« Cela semble être une augmentation par rapport à 2020. Est-ce une petite augmentation ? Oui », a déclaré Michael McDonald, politologue à l’Université de Floride. “C’est encore une course sèche pour 2024, et nous ne pouvons pas tout à fait baisser notre garde.”

L’un des principaux organisateurs de l’effort d’observation des sondages était Cleta Mitchell, une avocate électorale républicaine chevronnée qui a rejoint Trump lors d’un appel du 2 janvier 2020 au plus haut responsable électoral de Géorgie lorsque le président a demandé à l’État de “trouver” suffisamment de votes pour déclarer lui le vainqueur. Mitchell a ensuite lancé une organisation pour former des volontaires qui voulaient garder un œil sur les responsables électoraux, ce qui était considéré comme le moteur de la vague d’observateurs du scrutin.

Mitchell a déclaré que l’élection relativement calme est la justification que des groupes comme le sien étaient simplement préoccupés par l’intégrité des élections plutôt que de causer des perturbations.

“Chaque formation dispensée par ceux d’entre nous qui suivons une telle formation comprenait des instructions sur le comportement et sur le fait qu’ils doivent être” pacifiques, licites, honnêtes “”, a écrit Mitchell dans la publication en ligne conservatrice The Federalist. «Pourtant, sans preuves, plus nous nous rapprochions du jour du scrutin, plus les gros titres devenaient hystériques, mettant en garde contre la violence dans les urnes résultant du trop grand nombre d’observateurs surveillant le processus. Cela ne s’est pas produit.

Les groupes de défense des droits de vote se disent soulagés que leurs craintes ne se soient pas matérialisées, mais ils disent que des menaces contre la démocratie restent à l’horizon pour 2024 – en particulier avec l’annonce par Trump qu’il se présente à nouveau. Wendy Weiser, experte en matière de vote et d’élections au Brennan Center, a convenu que les choses se sont globalement déroulées plus facilement que prévu.

“Dans l’ensemble, le sabotage n’a pas eu lieu”, a déclaré Weiser. “Je ne pense pas que cela signifie que nous sommes en clair.”

Nicholas Riccardi, Associated Press