Les mi-mandats renforcent les tendances des électeurs chrétiens sur l’avortement, GOP

Lors des élections de mi-mandat, les chrétiens évangéliques de tout le pays ont reconfirmé leur allégeance aux candidats et aux causes conservateurs, tandis que les électeurs catholiques ont une fois de plus montré à quel point ils sont étroitement divisés, même sur l’avortement.

Sur une mesure de vote réussie et très médiatisée dans l’État du champ de bataille du Michigan, proposant d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, les électeurs catholiques se sont divisés à peu près également, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 94 000 électeurs à travers le pays.

Dans le Kentucky, un État républicain fiable, les électeurs ont rejeté une mesure de vote soutenue par le GOP visant à nier toute protection constitutionnelle de l’État pour l’avortement. Parmi ceux qui ont voté non, 60% des électeurs catholiques, selon VoteCast.

En revanche, environ les deux tiers des électeurs évangéliques blancs du Kentucky et du Michigan ont voté contre la protection de l’accès à l’avortement.

Albert Mohler, président du Southern Baptist Theological Seminary à Louisville, Kentucky, a déclaré que le rejet de cette mesure dans son État était un “désastre absolu”.

Il a été moins surpris par les amendements sur le droit à l’avortement adoptés dans le Vermont et la Californie plus libéraux et dans le Michigan centriste. Mais le vote du Kentucky a été la “perte la plus dure” et a suivi un vote similaire en août dans un autre État rouge, le Kansas.

Mohler a déclaré qu’il était important pour les opposants à l’avortement d’être disposés à transposer leurs opinions dans la politique.

Les électeurs « qui ont voté pour des candidats pro-vie se sont retournés et ont voté contre un amendement constitutionnel pro-vie », a déploré Mohler.

De l’autre côté du combat, le président de Catholics for Choice, Jamie Manson, a déclaré que les protections d’accès à l’avortement étaient populaires.

“Dans les États rouges et les États bleus, avec des électeurs religieux et des électeurs laïcs, partout où l’avortement figurait sur le bulletin de vote, le droit à l’avortement a gagné de manière disproportionnée”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

John Fea, professeur d’histoire américaine à l’Université Messiah de Mechanicsburg, en Pennsylvanie, a déclaré que le vote du Kentucky signalait que de nombreux Américains semblaient vouloir le statu quo prévu par la décision Roe v. Wade de 1973. Il a légalisé l’avortement dans tout le pays – avec certaines limites – jusqu’à ce qu’il soit annulé par la Cour suprême des États-Unis en juin.

“La plupart du pays veut des restrictions sur l’avortement, mais ils ne veulent pas d’interdictions”, a déclaré Fea. “La droite chrétienne, malgré le fait qu’elle a obtenu ce qu’elle voulait avec le renversement de Roe, n’obtient pas l’ampleur de la victoire qu’elle espérait.”

Selon AP VoteCast, seulement environ un électeur sur 10 à l’échelle nationale et dans la plupart des États déclare que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas. Même parmi les électeurs évangéliques blancs, alors que la plupart disent que l’avortement devrait généralement être illégal, seuls environ deux sur 10 disent que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas.

Malgré les revers sur les mesures de vote, les opposants à l’avortement se sont réjouis de certains autres résultats électoraux. Michael New, qui enseigne la recherche sociale à l’Université catholique d’Amérique, a cité les confortables victoires de réélection des gouverneurs du GOP. Greg Abbott au Texas, Brian Kemp en Géorgie, Ron DeSantis en Floride et Mike DeWine dans l’Ohio.

“Tous ces gouverneurs ont signé de fortes lois pro-vie et ne se sont pas cachés de la question de l’avortement”, a déclaré New.

Selon VoteCast, environ 4 catholiques sur 10 votant aux élections de mi-mandat se sont identifiés comme démocrates ; environ la moitié en tant que républicains. Une ventilation de certaines courses très médiatisées pour le gouverneur et pour le Sénat américain a illustré à quel point ces électeurs sont une circonscription très dynamique.

Dans le Wisconsin, les électeurs catholiques ont légèrement favorisé les républicains dans ces deux courses.

En Pennsylvanie, les catholiques étaient légèrement plus susceptibles d’avoir voté pour le perdant républicain dans la course au Sénat, Mehmet Oz, mais plus susceptibles de voter pour le vainqueur démocrate dans la course au gouverneur, Josh Shapiro. Oz est musulman et Shapiro est juif.

En Arizona, les électeurs catholiques étaient également répartis entre les candidats démocrates et républicains au poste de gouverneur, tandis qu’environ 60 % soutenaient le démocrate Mark Kelly, cherchant à être réélu au Sénat. Les courses serrées en Arizona ne sont pas appelées par l’Associated Press.

Dans chacun de ces trois États, environ les deux tiers ou plus des électeurs chrétiens évangéliques blancs ont soutenu les candidats du GOP.

Autre facteur notable dans ces résultats : de grandes majorités d’électeurs qui se décrivent comme non religieux ont voté pour les démocrates et ont soutenu le droit à l’avortement dans leurs décisions sur les mesures de vote du Michigan et du Kentucky.

Bien qu’il reste incertain quel parti contrôlera le Congrès, John Fea et d’autres universitaires ont déclaré que l’élection était un revers pour au moins certains candidats nationalistes chrétiens du côté républicain – ceux qui fusionnent l’identité, les symboles et la mission chrétiens et américains.

Alors que certains candidats associés à ce point de vue ont réussi – comme la représentante américaine Marjorie Taylor Greene, une républicaine réélue dans son district majoritairement rouge de Géorgie – ceux qui faisaient face à un électorat plus mixte ont eu du mal.

Le républicain Doug Mastriano – dont les rassemblements électoraux étaient imprégnés de musique et de symboles chrétiens bien qu’il ait rejeté l’étiquette de « nationaliste chrétien » – a perdu de manière décisive dans la course au poste de gouverneur en Pennsylvanie. La représentante républicaine américaine Lauren Boebert, également associée au mouvement, a fait face à une course plus serrée que prévu pour sa réélection dans le Colorado.

Fea a déclaré que Mastriano avait peut-être aliéné les gens avec son nationalisme chrétien mais aussi avec d’autres facteurs, tels que ses efforts pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

“Je pense que c’est un vote contre une forme extrême de nationalisme chrétien, combiné à un déni d’élections”, a déclaré Fea, auteur de “Believe Me: The Evangelical Road to Donald Trump”.

Mastriano a remporté environ 6 votes sur 10 de ses collègues chrétiens évangéliques, selon VoteCast, mais cela semblait légèrement en retard sur les deux tiers qui ont soutenu Mehmet Oz.

Dans l’ensemble, parmi les électeurs du pays, environ 4 sur 10 déclarent assister à des offices religieux au moins une fois par mois ; environ un tiers disent qu’ils n’y assistent jamais. Environ un cinquième déclare y aller une fois par semaine ou plus.

Les démocrates assistent en grande partie moins fréquemment aux services religieux – environ 7 sur 10 y vont moins d’un mois. Parmi les républicains, 46% fréquentent au moins une fois par mois, tandis que 54% y vont moins souvent.

David Crary, Peter Smith et Nuha Dolby, Associated Press