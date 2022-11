Les mi-mandats américains se dirigent vers le fil alors que les démocrates retiennent la “vague rouge” des républicains

Les votes de mi-mandat aux États-Unis devraient être annoncés tard mercredi.

Les démocrates ont jusqu’à présent mis en place une défense solide, mais les républicains semblent sur la bonne voie pour reprendre la Chambre des représentants.

Tôt mercredi, les démocrates ont remporté un siège de plus, après avoir triomphé en Pennsylvanie.

Les espoirs républicains d’une “vague rouge” les portant au pouvoir au Congrès américain se sont estompés mercredi alors que les démocrates de Joe Biden ont mis en place une défense plus forte que prévu dans un concours de mi-mandat qui se dirigeait vers une finition en suspens.

Avec la majorité des courses de mardi appelées, les républicains semblaient sur la bonne voie pour récupérer la Chambre des représentants pour la première fois depuis 2018, mais le Sénat était toujours en jeu, avec des prévisions penchant provisoirement pour les démocrates.

Et les mi-mandat ont livré un sac décidément mitigé à Donald Trump, qui, bien que n’étant pas sur le bulletin de vote, occupait une place importante dans le concours, taquinant une course de 2024 et diffusant des allégations non fondées de fraude le jour du scrutin.

Alors que la nuit a vu des victoires de plus de 100 républicains embrasser le “gros mensonge” de Trump selon lequel Biden a volé les élections de 2020, plusieurs acolytes très médiatisés de l’ancien président ont échoué.

Dans le but de réprimander la présidence de Biden, dans un contexte d’inflation vertigineuse et de guerres culturelles amères, les républicains avaient besoin d’un siège supplémentaire pour prendre le contrôle du Sénat également divisé.

Mais au début de mercredi, le seul siège à changer de mains de parti est allé aux démocrates, avec John Fetterman, un champion costaud des politiques économiques progressistes, triomphant en Pennsylvanie.

À la Chambre, les premiers résultats suggéraient que les républicains étaient sur la bonne voie pour une majorité – mais seulement par une poignée de sièges, bien loin de leurs prédictions.

Le républicain de haut niveau Kevin McCarthy – qui espère être le prochain orateur de la chambre basse – a lancé une note optimiste, déclarant aux partisans dès les premières heures: “Il est clair que nous allons reprendre la Chambre.”

Mais le sénateur Lindsey Graham, un allié de premier plan de Trump, a carrément concédé à NBC que l’élection n’était “certainement pas une vague républicaine, c’est sûr”.

Quatre courses clés

Le parti du président a traditionnellement perdu des sièges lors des élections de mi-mandat, et avec les notes de Biden bloquées dans les années 40 et les républicains le martelant sur l’inflation et la criminalité, les experts avaient prédit une raclée.

Cela aurait soulevé des questions difficiles sur la question de savoir si le plus ancien commandant en chef des États-Unis, qui a 80 ans ce mois-ci, devrait se présenter à nouveau.

Au lieu de cela, Biden devrait émerger en bien meilleure forme que l’un ou l’autre de ses prédécesseurs démocrates, Barack Obama ou Bill Clinton, qui ont tous deux subi un coup de marteau à mi-mandat.

Le contrôle du Sénat reposait tôt mercredi sur quatre courses clés qui étaient encore sur le fil du rasoir.

Les démocrates ont besoin de deux victoires supplémentaires pour réussir à tenir la chambre, tandis que les républicains en ont besoin de trois pour la renverser.

En Arizona, au Nevada et au Wisconsin, compter les votes restants pour le Sénat pourrait prendre des jours. Et la Géorgie pourrait bien aller vers un second tour prévu le 6 décembre.

La Floride tourne à droite

Lors d’une nuit de compétitions serrées, l’une des victoires les plus décisives a été celle de la star montante républicaine Ron DeSantis, qui a remporté la course au poste de gouverneur à une écrasante majorité en Floride, consolidant son statut de candidat potentiel à la Maison Blanche en 2024.

DeSantis, qui s’est élevé contre les mesures d’atténuation de Covid-19 et les droits des transgenres, devrait avoir gagné de près de 20 points contre un ex-gouverneur folklorique, quatre ans après avoir grincé dans son état de swing de longue date.

“Nous ne nous rendrons jamais, jamais à la foule éveillée”, a déclaré DeSantis à une fête de la victoire, en utilisant un terme dérisoire pour les militants de la justice sociale.

Un partisan d’un candidat démocrate photographié à Bowie, dans le Maryland, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Getty Images Nathan Howard / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD / Getty

Mais si l’homme de 44 ans considère sa victoire comme un mandat présidentiel, il devra probablement faire face à un défi de taille d’un autre résident de Floride – Trump, qui a taquiné une annonce “excitante” le 15 novembre.

Entre autres races, Maura Healey entrera dans l’histoire en tant que première gouverneure ouvertement lesbienne aux États-Unis, et à New York, où de récents sondages ont déconcerté les démocrates, la gouverneure Kathy Hochul a repoussé un défi républicain.

Trump allègue une fraude

Trump, qui fait face à des enquêtes criminelles pour avoir pris des documents top secrets à la Maison Blanche et tenté d’annuler les élections de 2020, est revenu à son manuel de diffusion d’allégations de fraude non fondées.

En Arizona, Trump et son candidat choisi pour le poste de gouverneur, Kari Lake, ont allégué des irrégularités après des problèmes avec les machines à voter.

Les responsables du comté le plus peuplé de Maricopa ont déclaré qu’environ 20% des 223 bureaux de vote avaient rencontré des difficultés liées aux imprimantes, mais que personne ne s’était vu refuser le droit de vote.

Biden a averti que les républicains constituaient une grave menace pour la démocratie, dénonçant leur adhésion croissante aux théories du complot des électeurs qui ont alimenté la prise d’assaut du Capitole l’année dernière.

À l’approche des élections, un intrus épousant les convictions d’extrême droite a fait irruption dans la maison de San Francisco de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et a matraqué son mari avec un marteau.

En votant à Phoenix, Kenneth Bellows, un étudiant en droit de 32 ans, a déclaré que l’inflation galopante “nuit les Américains qui essaient juste de s’en sortir”.

“Nous n’avons pas besoin de la rhétorique éveillée folle qui se déroule en ce moment. Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de nous concentrer sur la politique quotidienne de la table de cuisine, pour nous assurer que les impôts sont bas”, a-t-il déclaré.

Mais dans un restaurant servant de la soul food à Pittsburgh, Lasaine Latimore, 77 ans, a déclaré que les démocrates étaient les mieux placés pour aider les Américains.

“Je veux juste mon assurance médicale et plus d’argent pour les soins dentaires et les lunettes”, a-t-elle déclaré.

Une victoire républicaine pourrait faire dérailler le programme législatif de Biden, le Congrès sapant ses ambitions sur le changement climatique et scrutant les milliards de dollars américains pour aider l’Ukraine à combattre la Russie.