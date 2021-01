Pendant près d’un an, M. López Obrador avait minimisé la pandémie, affirmant que des amulettes religieuses le protégeaient, refusant de porter des masques et même buvant dans le même pot d’argile que les partisans. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne tombe lui-même malade, ont dit certains Mexicains.

Un Mexique dévasté a du mal à contenir la pandémie. Trois jours avant que le président ne divulgue sa propre infection dimanche, les autorités ont annoncé plus de 1800 décès de coronavirus, battre le record des décès en un seul jour fixés quelques jours plus tôt.

À Mexico, les hôpitaux ont une capacité de 89%. selon les chiffres les plus récents du ministère de la Santé, alors qu’à l’échelle nationale, ce chiffre est de 60%. Dans tout le pays, plus de la moitié de tous les lits d’hôpitaux équipés de ventilateurs sont pleins.

Jusqu’à présent, plus de 1,7 million de personnes ont contracté le virus au Mexique et plus de 150 000 personnes sont décédées. C’est le quatrième nombre de morts le plus élevé au monde. Et certains experts estiment que le coût réel pourrait être bien plus élevé.

Au milieu de la méfiance généralisée à l’égard des hôpitaux, de nombreuses personnes infectées choisissent de rester chez elles – et y meurent souvent. La cause du décès peut ne pas être répertoriée comme Covid-19. Cela, combiné aux faibles niveaux de tests du pays, signifie que le véritable bilan de la pandémie est probablement bien pire que celui officiel.

Alors que M. López Obrador a déclaré dimanche que ses symptômes étaient bénins et qu’il «restait positif», les médecins ont averti que le survivant d’une crise cardiaque, âgé de 67 ans, était dans une catégorie à haut risque.

Et il reste à voir si son propre combat contre le virus changera l’attitude du dirigeant mexicain à son égard.

M. López Obrador n’est pas le premier leader mondial à tomber malade du coronavirus.

Au début de l’année dernière, le Premier ministre britannique Boris Johnson a persisté à serrer la main des patients de Covid-19 pour être admis lui-même à l’hôpital après avoir contracté la maladie.

M. Johnson a émergé de son expérience d’urgence sanitaire paraissant réprimandé et avec une nouvelle conscience intime du danger du virus. Il a ensuite adopté le port de masque, les verrouillages et d’autres mesures conçues pour aider à enrayer la transmission.