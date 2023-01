Les Mexicains savourent les tamales, savourent la tradition et la nostalgie

MEXICO CITY – Au moins trois fois par semaine, le chauffeur de bus de Mexico, Nicolás Cuatencos, s’arrête à un stand vendant des tamales pour acheter une « guajolota » ou « dinde ». C’est une pâte de maïs enveloppée de feuilles de maïs et une délicatesse de salsa glissée dans un petit pain croustillant, et c’est sa faiblesse depuis l’enfance.

Mais les tamales ne sont pas seulement délicieux et constituent un moyen hautement calorique d’alimenter la journée de travail. Ils portent aussi invariablement la nostalgie de millions de personnes comme Cuatencos, qui se souvient de sa grand-mère préparant des tamales pour les fêtes de famille et les fêtes religieuses comme la Chandeleur le 2 février.

Les tamales datent de l’époque préhispanique lorsque les Olmèques, les Mexicains et les Mayas les préparaient pour des rituels religieux, des offrandes et les plaçaient même dans des tombes. Ils ont persisté pendant des siècles, créant une gamme de variétés et s’adaptant à des ingrédients comme le porc et le saindoux apportés par les conquérants espagnols.