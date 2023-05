Les Mexicains près de Popocatepetl restent vigilants alors que l’activité du volcan augmente

SANTIAGO XALITZINTLA, Mexique (AP) – Au bord de cette ville près du volcan Popocatepetl, loin du vacarme de la circulation, il y avait un faible grondement occasionnel lundi, comme un moteur au ralenti.

Un nuage de cendres superfines est descendu, réduisant légèrement la visibilité et s’arrêtant sur les pare-brise des véhicules. Depuis plus d’une semaine, la montagne de 17 797 pieds (5 425 mètres) à seulement 45 miles (environ 70 kilomètres) au sud-est de Mexico et connue affectueusement sous le nom d' »El Popo », est de plus en plus explosive, crachant de grands panaches de gaz, de cendres et roche incandescente dans l’air.

L’activité a conduit le gouvernement mexicain à relever le niveau d’alerte et à fermer des écoles dans des dizaines de municipalités de trois États. Lundi, des responsables locaux, étatiques et fédéraux ont organisé des exercices sur la possibilité d’évacuations.

« On l’entend plus la nuit », a déclaré Violeta Fuentes, 39 ans, qui vit avec son mari et ses deux enfants, âgés de 9 et 12 ans, à la périphérie de Santiago Xalitzintla. C’est aussi à ce moment-là qu’ils peuvent voir la lueur du cratère. « La nuit dernière, plusieurs fois, il s’est éteint un instant puis s’est rallumé. »

Fuentes a dit qu’elle était un peu énervée par cela « parce que vous pouvez voir (le volcan) ne veut plus aller bien ». La famille s’inquiétait de l’impact que la chute des cendres aurait sur leurs cultures. Le maïs de son beau-père de l’autre côté de la rue en était déjà enrobé.

Les alertes et les préparatifs, cependant, sont un vieux chapeau pour les résidents d’ici.

Job Amalco, un chauffeur, a dit que c’était normal. « Cela ne nous fait pas peur. Nous sommes spectateurs de ce que la nature nous donne », dit-il fièrement.

Mais l’anxiété commençait à monter chez certains.

« C’est inquiétant, surtout à cause des enfants, parce qu’on ne sait pas s’il y aura une énorme explosion ou une petite », a déclaré Claudia de la Cruz, 27 ans, mère de deux enfants de 3 et 5 ans.

Son mari parcourt chaque jour les flancs du volcan pour ramasser du bois de chauffage pour faire du charbon de bois. « Il dit que là-bas, on dirait que les sommets s’effondrent et que ça tremble, mais il est courageux pour nous », a-t-elle déclaré.

De la Cruz se souvient qu’en tant que fille, la première fois qu’elle a vu la montagne briller et comment à l’époque les habitants avaient très peu d’informations. Elle est convaincue que désormais, avec un téléphone portable, ils sauront en temps réel ce qui se passe.

Pourtant, le véritable avertissement que les habitants écoutent – ​​comme cela a été toute sa vie – sera le son urgent des cloches de l’église de la ville. Lundi, ils ont sonné dans le cadre de l’exercice.

Il n’y avait aucun signe de panique lundi, mais les gens s’inquiétaient de la possibilité de devoir évacuer, laissant les maisons et les animaux sans surveillance. Les autorités ont averti les gens de rester en dehors d’un rayon de 7,5 milles (12 kilomètres) autour du sommet.

Florencio de Olarte, 69 ans, et Plácida de Aquino, 72 ans, se souviennent avoir dû évacuer leur maison du centre-ville à deux reprises il y a des années. À ces occasions, « vous pouviez voir (le volcan) s’allumer, jetant des pierres », a déclaré Olarte.

L’un de leurs enfants veut déjà qu’ils viennent à Mexico, mais le couple ne veut pas partir avant que les autorités ne leur disent qu’ils doivent le faire, à cause de leurs dindes, de leur cochon et de leur âne. « Nous avons des animaux et nous ne pouvions pas les laisser », a déclaré Aquino.

« En ce moment, il y a beaucoup de panache de fumée et ça suinte et tonne, les rideaux tremblent », a déclaré Aquino. Mais pour le moment rien de plus.

L’activité du volcan a temporairement interrompu les vols dans les deux aéroports de la capitale au cours du week-end.

Lundi, un panache de cendres s’étendait sur des centaines de kilomètres (centaines de kilomètres) vers l’est, s’étendant au-dessus de la baie de Campeche, selon un rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Dimanche, la coordinatrice nationale de la défense civile, Laura Velázquez, a déclaré lors d’une conférence de presse que le système d’avertissement de type feu rouge pour le volcan était resté allumé en jaune, mais était passé à la phase 3. Pourtant, a-t-elle déclaré, « il n’y a aucun risque pour la population à ce stade ». temps. »

Dans cette phase, de grands dômes se développent et explosent avec une intensité croissante, lançant des roches incandescentes dans l’air et des coulées pyroclastiques sur ses flancs.

Velázquez a déclaré que seules trois des 565 explosions du volcan depuis septembre avaient été importantes et que l’activité actuelle n’était pas la plus importante de ce siècle. Lundi, elle a supervisé l’exercice à Santiago Xalitzintla.

« Nous ne savons pas ce qui va se passer », a-t-elle déclaré lundi. « Nous sommes prêts à tout scénario. »

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il était prêt à activer 6 500 soldats si nécessaire. Des abris étaient en préparation.

Quelque 25 millions de personnes vivent dans un rayon de 60 miles (100 kilomètres), la plupart dans la zone métropolitaine de Mexico.

Popocatepetl a vu le jour en 1994 après une inactivité de plusieurs décennies et a connu des périodes de plus grande activité de 2000 à 2003 et de 2012 à 2016.

Maria Verza, The Associated Press