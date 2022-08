Les Mexicains manifestent pour exiger la recherche de 100 000 disparus

MEXICO CITY (AP) – Les proches de certaines des plus de 100 000 personnes disparues au Mexique ont défilé mardi dans le centre-ville de Mexico pour demander aux autorités de retrouver leurs fils, filles, parents et frères et sœurs.

Les manifestants portaient des photos des disparus accrochés à leur cou et scandaient « Où sont-ils ? Nos enfants, où sont-ils ?

Beaucoup ont affirmé que, plutôt que d’enquêter sur les enlèvements, les autorités présument rapidement que les personnes disparues pourraient avoir été impliquées dans des activités illicites.

« Souvent, il n’y a pas d’enquêtes, de revictimisations. Nous sommes continuellement confrontés à la négligence et à l’inaction », a déclaré Miriam Jaqueline Palmeros, dont la fille Jael Monserrat Uribe a disparu il y a deux ans et n’a jamais été revue depuis.

Pour marquer la Journée internationale des personnes disparues, les membres de la famille ont monté un panorama de photos des disparus et ont exécuté des prières, des rituels et des chants pour eux. La plupart des disparitions ont commencé après le début de la guerre contre la drogue au Mexique en 2006.

Alors que les enlèvements et les disparitions impliquent parfois des trafiquants de drogue de rue arrêtés par des gangs rivaux, les disparus comprennent également des victimes d’enlèvement, des automobilistes de passage arrêtés aux points de contrôle des cartels de la drogue et des témoins de crimes ou des passants.

Guillermo Fernández Maldonado, le représentant mexicain du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, a noté que « ce sont vraiment des chiffres énormes ».

“Ce ne sont pas comme certaines situations du passé”, a déclaré Fernández Maldonado. “Ce sont des situations graves qui continuent de se produire tous les jours.”

Les manifestants ont exigé que les autorités commencent à chercher plus tôt, dans les premières heures après une disparition, plutôt que d’attendre – comme elles le font souvent – ​​pour voir si une personne disparue se présente d’elle-même.

