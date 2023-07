Les meurtriers qui tuent leurs ex risquent une peine de prison plus longue dans le cadre d’une nouvelle répression

Les hommes AMERS qui assassinent leurs ex risquent encore plus longtemps derrière les barreaux dans le cadre d’une nouvelle répression.

Ceux qui tuent après la fin d’une relation et qui ont des antécédents de comportement coercitif et de contrôle seront passibles d’encore plus de temps de prison dans le cadre des plans proposés.

Les hommes amers qui assassinent leurs ex seront encore plus emprisonnés dans le cadre de nouveaux plans

Et les tueurs qui s’en tirent avec des peines plus légères parce qu’ils tuent à l’intérieur de la maison risquent une peine initiale de 25 ans en avenir.

Il verrait une échappatoire fermée, ce qui signifie que les agresseurs domestiques s’en tirent avec des peines moins lourdes que les personnes qui tuent dans la rue.

Un meurtre sur quatre est commis par un partenaire, un ancien partenaire ou un parent.

Les changements verraient les tueurs d’Ellie Gould et Poppy Devey Waterhouse faire face à des peines plus longues pour les avoir assassinés après la fin de leurs relations.

Il fait partie d’une réponse tant attendue au Wade Examen dans les homicides domestiques, ce qui pourrait entraîner la modification et le durcissement des directives du Conseil en matière de détermination de la peine.

Parmi les cas de meurtre examinés par Clare Wade KC, plus de la moitié (51 %) impliquaient un comportement contrôlant ou coercitif, tandis qu’une violence excessive, ou exagérée, a été identifiée dans 60 %, les hommes étant l’auteur dans tous les cas sauf un.

Près de la moitié (48 %) étaient causées en partie par des sentiments de jalousie ou de ressentiment à la fin de la relation.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré au Sun : « Chaque femme a le droit de mettre fin à une relation.

« Mais tragiquement, certains paient le prix ultime pour cela – brutalement assassinés par leur ex dans un dernier acte de contrôle égoïste et alimenté par la jalousie. »

« Comme Ellie Gould et Poppy Devey Waterhouse – des jeunes femmes talentueuses dont l’avenir brillant a été cruellement et impitoyablement arraché.

« Des meurtres comme ceux-ci sont parmi les crimes les plus horribles traités par notre système de justice pénale. »