Les meurtres les plus léchables à l’écran d’Halloween 2022

Pas de trucs, que des friandises !

Nous sommes de retour avec une autre collection de chaudasses d’Halloween qui ont servi des meurtres léchables à l’écran qui ont élevé la barre des méchants tout en déclenchant des typhons de soif sur tout Internet.

Cette année, Cardi B, Karrueche, Chloé Bailey, Rubis Rose, Kelly Rowland, La La Anthony, Megan toi étalonet d’autres sont venus jouer avec Kim portant son impressionnant costume Mystique pour Tracee Ellis Ross‘ La fête du 50e anniversaire qui, euh, n’était pas vraiment une fête costumée.

Le fondateur de SKIMS a posté une photo avec la star de “Black-ish” au cours du week-end, souhaitant un joyeux anniversaire à la femme de 50 ans et l’appelant “la plus belle âme bienveillante”.

Kim Kardashian s’est présentée au 50e anniversaire de Tracee Ellis Ross en costume complet en tant que Mystique, juste pour découvrir que ce n’était pas une fête costumée. pic.twitter.com/bEg7FmTBgh – diagrammes de saut 🧩 (@jump_charts) 31 octobre 2022

“Cette fois, j’ai assisté à un dîner d’anniversaire en costume complet alors que ce n’était pas une fête costumée !” Kim a écrit à côté d’une photo d’elle-même et de la fille d’anniversaire. “Joyeux anniversaire à la plus belle âme bienveillante @traceeellisross.”

Kimmy s’est également arrêtée à la soirée d’Halloween étoilée de Lenny S, La La Anthony et Karreuche (présentée par Lobos 1707) au TAO à Los Angeles qui a fait ressortir Quavo, Décalage, Chat Doja, Trey Songz, Kelly Rowland, Damson Idris, Coco Jones, Keith Pouvoirset beaucoup plus.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Qui avait le costume le plus sexy cette année ? Dites-nous ci-dessous et profitez des chaudasses d’Halloween les plus chaudes sur le dos.