Joyeuse saint Valentin!

De retour à nouveau avec une compilation spéciale Saint-Valentin de tueries léchables à l’écran de certains de nos favoris FINE comme Rose Ambre, Marcheur d’été, Bérénice Burgos, Flo Milli, Yasmine Lópezet plus.

En tant qu’amateurs de pièges à soif de qualité, nous avons organisé une collection d’étourdissants dignes d’être évanouis qui répandent l’amour (et la luxure) pendant ces vacances chaudes et floues.

L’un en particulier est Porsha Williams qui a récemment stupéfié aux côtés de son mari Simon Guobadia lors de leur tournée mondiale actuelle de lune de miel qui s’est arrêtée à trois endroits, dont le Costa Rica et Paris.

Simon est allé sur Instagram pour faire savoir à tout le monde à quel point il est heureux avec sa nouvelle femme.

“Les Guobadias TOUJOURS en lune de miel; de Paris à Malte et maintenant au Costa Rica », a-t-il légendé le carrousel de photos. “Deux mariages… trois lieux de lune de miel. Dieu est bon. #blacklovematters #livingourbestdamnlife”

Porsha n’a pas perdu de temps à appliquer une pression dans plusieurs messages qui ont fait fondre le gramme.

C’est très clair que l’ancienne femme au foyer vit sa meilleure vie dans son nouveau rôle d’épouse.

Servant également des looks de jour d’amour épicés sont Minou chinois, Corbeau Tracyet auteur-compositeur-interprète émergent Bretagne B dont le capot séduisant yammmthem ‘Do You Mind?’ retenu l’attention des musiciens assoiffés de bien R&B.

Le R & Baddie de Compton, en Californie, nominé aux Grammy Awards, est connu pour son stylo en or qui a béni plusieurs stars, notamment Marcheur d’été, Jennifer Hudson, John legendet plus.

Elle a aussi aidé Blac Chyna lance sa carrière musicale et sort son premier album de 16 titres Ghetto Feng Shui en juillet dernier avec une tournée d’accompagnement.

Nous vous recommandons fortement d’ajouter “Feel Sexy” à votre liste de lecture bussit avant de profiter de la liste de Saint-Valentin la plus chaude d’Internet sur le flip.