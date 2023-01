Les meurtres d’un suspect dans l’Idaho ne devraient pas lutter contre l’extradition

STROUDSBURG, Pennsylvanie (AP) – Un homme faisant face à des accusations de meurtre au premier degré dans le meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho l’automne dernier ne devrait pas lutter contre l’extradition lors d’une audience mardi en Pennsylvanie, où il a été capturé au domicile de ses parents.

Bryan Kohberger, un doctorant de 28 ans et assistant d’enseignement au Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, a été placé en garde à vue tôt vendredi par la police d’État dans l’est de la Pennsylvanie, ont annoncé les autorités.

Le défenseur public en chef du comté de Monroe, Jason LaBar, a déclaré que son client était impatient d’être disculpé et prévoyait de dire à un juge de Pennsylvanie qu’il renoncerait à son audience d’extradition afin qu’il puisse être rapidement emmené en Idaho.

LaBar a déclaré que son client devrait être présumé innocent et “ne pas être jugé par le tribunal de l’opinion publique”.

Le capitaine Anthony Dahlinger, du département de police de Moscou dans l’Idaho, a déclaré samedi à l’Associated Press que les autorités pensaient que Kohberger était responsable des quatre meurtres.

“Nous pensons que nous avons notre homme”, a-t-il déclaré, ajoutant que les enquêteurs avaient obtenu des échantillons d’ADN de Kohberger directement auprès de lui après son arrestation.

Les proches de Kohberger en Pennsylvanie ont exprimé leur sympathie pour les familles des victimes mais ont juré de le soutenir et de promouvoir “sa présomption d’innocence”.

Ses parents, Michael et Maryann, et ses deux sœurs aînées, Amanda et Melissa, ont déclaré dans un communiqué publié dimanche par son avocat qu’ils “se soucient profondément des quatre familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer adéquatement la tristesse que nous ressentons, et nous prions chaque jour pour eux.

La famille a déclaré que les proches continueraient à laisser le processus judiciaire se dérouler et que “en tant que famille, nous aimerons et soutiendrons notre fils et notre frère”. Ils disent avoir pleinement coopéré avec les forces de l’ordre pour essayer de “rechercher la vérité et promouvoir sa présomption d’innocence plutôt que de juger des faits inconnus et de faire des hypothèses erronées”.

Les procureurs du comté de Latah dans l’Idaho ont déclaré qu’ils pensaient que Kohberger était entré par effraction dans la maison des étudiants près du campus universitaire dans l’intention de commettre un meurtre. Leurs corps ont été retrouvés le 13 novembre, plusieurs heures après que les enquêteurs pensent qu’ils sont morts.

Les étudiants – Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho; Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho ; et Ethan Chapin, 20 ans, de Conway, Washington – étaient des membres du système grec de l’université et des amis proches.

Mogen, Goncalves et Kernodle vivaient dans la maison de location de trois étages avec deux autres colocataires. Kernodle et Chapin sortaient ensemble et il avait visité la maison cette nuit-là.

Les procureurs du comté de Latah ont déclaré que l’affidavit pour quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré resterait scellé jusqu’à son retour. Il est également accusé de vol avec effraction.

Les enquêteurs ont demandé des informations sur Kohberger à quiconque le connaît, et Dahlinger a déclaré que les enquêteurs avaient reçu 400 appels à une ligne de dénonciation dans la première heure suivant cette demande. Il a dit qu’ils “essayaient maintenant de construire cette image de lui : qui il est, son histoire, comment nous sommes arrivés à cet événement, pourquoi cet événement s’est produit”.

The Associated Press