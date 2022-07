Les meurtres des journalistes Shireen Abu Akleh et Jamal Khashoggi hantent le voyage de Biden au Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commentaire

Le président Biden commence un circuit de quatre jours au Moyen-Orient mercredi. Son passage par Israël, la Cisjordanie et l'Arabie saoudite marquera ses débuts présidentiels dans une région qui a longtemps possédé et contrarié l'establishment de la politique étrangère à Washington. Pour Biden, la visite arrive à un moment inopportun : l'invasion russe de l'Ukraine a aspiré une grande partie de l'oxygène géopolitique de l'Occident. À la maison, des vents contraires économiques tourbillonnants peuvent présager un désastre électoral imminent pour les démocrates à mi-mandat en novembre.

Biden a défini sa mission en termes pragmatiques et géopolitiques. Dans un éditorial pour le Washington Post ce week-end, il a déclaré que les réunions faisaient partie d’une tentative plus large de tenir compte du défi de la Russie et de la Chine en travaillant “pour une plus grande stabilité dans une région importante du monde”.

Pourtant, alors qu’il parcourt ce qui semble être un itinéraire chargé de Jérusalem à Djeddah, l’ombre de deux journalistes tués planera sur son voyage. Il y a, bien sûr, l’héritage de Jamal Khashoggi, le dissident saoudien et contributeur du Washington Post dont l’enlèvement et le meurtre horribles sont évalués par la communauté du renseignement américain comme ayant été approuvés par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

Pendant la campagne électorale, Biden a juré de faire de l’Arabie saoudite un « paria » et de réévaluer radicalement les relations de Washington avec Riyad. Mais la visite de Biden plus tard cette semaine soulignera à quel point peu de choses ont changé – et à quel point sa rhétorique antérieure sur les valeurs démocratiques et les droits de l’homme s’est avérée creuse. Biden rencontrera probablement le prince héritier, bien que les protocoles de coronavirus puissent lui épargner l’humiliation d’une poignée de main.

Biden se rend en Arabie saoudite au milieu de l’inconfort et des critiques

Puis il y a aussi Shireen Abu Akleh, le vétéran journaliste américano-palestinien d’Al Jazeera qui a été tué par balle le 11 mai alors qu’il couvrait les troubles dans la ville cisjordanienne de Jénine. Des enquêtes médico-légales ouvertes par de nombreux médias, dont le Washington Post, ont conclu que, contrairement aux affirmations initiales d’Israël, Abu Akleh a été touché par une balle probablement tirée par les forces de sécurité israéliennes.

Les Palestiniens ont désigné son assassinat comme le dernier exemple en date de l’impunité avec laquelle Israël mène son occupation militaire des territoires palestiniens. Ils n’ont guère été soutenus par les conclusions du département d’État américain, qui a conclu que les tirs israéliens étaient “probablement responsables” de la mort d’Abu Akleh, mais a déclaré qu’il n’avait “aucune raison de croire que c’était intentionnel”.

“Les États-Unis se sont efforcés d’effacer tout acte répréhensible des forces israéliennes”, a noté une lettre de la famille d’Abu Akleh, qui a également demandé à Biden de les rencontrer lors de sa visite. “C’est comme si vous vous attendiez à ce que le monde et nous avancions maintenant. Le silence aurait été préférable.

Malgré une manifestation prévue en l’honneur d’Abu Akleh jeudi à Jérusalem, de nombreux analystes doutent que Biden sera obligée de faire beaucoup pour tenir compte de sa mort. En effet, il y a peu d’attentes pour tout le voyage en Israël et en Cisjordanie : dans le premier, Biden rencontre le Premier ministre israélien boiteux Yair Lapid, qui a été récemment installé et déjà en proie à un prochain cycle électoral.

Dans ce dernier, il rencontrera le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont la tutelle sur le processus moribond vers une solution à deux États semble plus désespérée que jamais. Biden n’a même pas répondu du bout des lèvres aux aspirations palestiniennes à un État – comme les présidents américains successifs l’ont fait dans le passé – dans son éditorial du week-end.

“L’administration a fait tout son possible pour absoudre Israël de toute responsabilité morale” entourant la mort d’Abu Akleh, m’a dit Khalid Elgindy, chercheur principal au Middle East Institute, lors d’un webinaire organisé par le groupe de réflexion basé à Washington. « Nous savions déjà que la question palestinienne était vraiment au bas de la liste des priorités de cette administration… Ils ne semblent pas particulièrement préoccupés par la baisse de popularité ou de légitimité de Mahmoud Abbas. C’est vraiment juste un appel de courtoisie, au mieux.

Comment Shireen Abu Akleh a été tuée

Pourtant, Israël – et sa place dans la région – est au cœur du voyage de Biden. Le président américain défendra le nouvel engagement d’Israël avec une poignée de monarchies arabes, un héritage des accords d’Abraham introduits par l’ancien président Donald Trump que Biden fait avancer. Les efforts pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien ayant échoué, l’administration Biden tient à aider à mieux intégrer les forces anti-iraniennes de la région. Les discussions autrefois fantaisistes sur une « OTAN arabe » ont repris vie, cette fois avec le rôle autrefois improbable d’Israël en tant que partenaire clé aux côtés des monarchies du Golfe comme les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Biden pourrait également tacitement essayer de renforcer des forces plus modérées en Israël, car il devrait annoncer un nouveau « partenariat stratégique » contre un Iran nucléaire avec Lapid à ses côtés. “Par définition, une visite présidentielle donnera à Lapid l’air d’être Premier ministre, ce dont il a besoin pour renforcer son dossier contre [Benjamin] Netanyahu, le plus ancien Premier ministre de l’histoire d’Israël », ont écrit les anciens diplomates américains Aaron David Miller et Steven Simon. « Biden parlera presque certainement du lien incassable des États-Unis avec Israël et de son profond engagement envers la sécurité israélienne. Le discours inaugural de Lapid a dénoncé l’extrémisme, tendu la main aux Palestiniens et mis en garde l’Iran. Ce sont des thèmes avec lesquels Biden peut travailler.

Les Saoudiens aussi peuvent travailler avec leur antipathie mutuelle envers l’Iran. Ils accueilleront Biden dans le cadre d’un sommet régional plus large du Conseil de coopération du Golfe – le principal bloc d’États de la péninsule arabique. C’est une forme d’engagement multilatéral dont les responsables américains peuvent espérer que les critiques ennuyeuses à l’encontre de Biden tendant la main à ceux qui ont orchestré le meurtre de Khashoggi. Certains analystes affirment également qu’il était imprudent d’essayer de s’aliéner les Saoudiens en premier lieu, étant donné leur centralité sur les marchés pétroliers mondiaux et leurs relations étroites à Washington.

“La décision de Biden d’enterrer la hache de guerre avec le prince héritier saoudien est une réaction nécessaire et compréhensible au monde tel qu’il est : non seulement la politique brisée du Moyen-Orient, mais aussi les perturbations mondiales causées par la guerre russe en Ukraine”, a écrit F Gregory Gause III aux Affaires étrangères. “C’est une reconnaissance que travailler pour un certain ordre dans le désordre du Moyen-Orient nécessite de traiter avec des dirigeants qui président des États relativement stables et qui exercent une influence en dehors de leurs frontières.”

Mais d’autres se demandent si ça vaut le coup. “Lorsque la visite de Biden est inévitablement présentée comme faisant progresser la normalisation entre Israël et les monarques du Golfe, nous ne pouvons ignorer la réalité inconfortable que les accords sont devenus une carte de sortie de prison pour l’assujettissement brutal de la dissidence démocratique”, a écrit Ben Rhodes, un ancien responsable de l’administration Obama. « Comment cela s’inscrit-il dans une lutte mondiale entre la démocratie et l’autocratie ? »