Les meurtres de Noël les plus meurtriers, du massacre aux cadeaux à la fusillade de deux jours qui a fait six morts

BIEN QUE la saison des fêtes soit généralement une période de joie, il y a un nombre étonnamment élevé de meurtres qui ont eu lieu à Noël ou aux alentours.

Des meurtres de masse pour de l’argent dû à une fusillade de deux jours qui a fait six morts, les vacances ont déclenché des attaques horribles au fil des ans.

La mort de JonBenét Ramsey à Noël 1996 a laissé perplexe la nation pendant des décennies Crédit : Fonctionnalités Rex

Joseph et Alicia Ortega faisaient partie des personnes tuées la veille de Noël par Bruce Pardo Crédit : findagrave.com

Voici un aperçu de certaines des attaques les plus horribles survenues pendant les vacances de Noël.

Une fille tue ses parents pour un loyer

Dans l’État de Washington en 2007, Michele Andersen et son petit ami sont allés rendre visite à sa famille la veille de Noël avec des armes de poing au lieu de cadeaux.

Ses parents, Wayne et Judy, vivaient dans une maison dans une zone rurale et Michelle vivait dans une caravane sur le terrain, selon le Mirror.

Michele, 29 ans, aurait été en colère qu’on lui demande de payer un loyer.

Son frère lui devait également de l’argent.

Le résultat a été sa décision de tirer sur ses parents.

Lorsque son frère Scott, 32 ans, et sa femme Erica, également âgée de 32 ans, sont venus avec leurs deux enfants plus tard dans la journée, le couple les a également abattus.

La police a retrouvé les corps des membres de la famille assassinés le lendemain de Noël.

Une fusillade de deux jours

Quatre personnes ont participé à une série de meurtres de deux jours pendant les vacances de Noël à Dayton, Ohio, en 1992.

Le massacre est devenu connu sous le nom de « meurtres de Noël ».

Le groupe, Laura Taylor, DeMarcus Smith, Heather Matthews et Marvallous Keene, essayait initialement de voler des gens, selon Crime & Investigation, mais les attaques ultérieures avaient à voir avec la peur des “vifs”.

La première victime, Joseph Wilkerson, a été tuée chez lui la veille de Noël. Le quatuor a tué cinq autres personnes et en a laissé deux autres blessées.

Rhonda Gullette, la sœur de l’une des victimes abattues, a déclaré à Journal-News : “Je ne célèbre pas vraiment les fêtes comme les autres.”

Elle a poursuivi: “Je reviens dans mon esprit et je repense au jour où j’ai découvert que ma sœur avait été tuée.”

Taylor, Smith et Matthews purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre, tandis que Kenne a été reconnu coupable de cinq des meurtres et a été exécuté en juillet 2009.

Meurtre planifié dans les termes de Star Wars

Deux frères du Royaume-Uni, David et Roger Cooper, ont comploté pour tuer une femme avec laquelle Roger avait une liaison.

Le couple a utilisé la terminologie de Star Wars via un texte comme “Death Star Complete” pour garder leur plan confidentiel.

Selon le Mirror, Roger craignait que Sameena Imam n’informe sa femme de la liaison qu’ils avaient, alors lui et son frère ont comploté sa mort.

Après environ un mois d’échange de messages codés, Sameena est arrivée chez David la veille de Noël et a été étouffée avec un chiffon imbibé de chloroforme.

Son corps a ensuite été retrouvé enterré dans les bois.

Les frères ont été emprisonnés à vie, selon la BBC.

Un réveillon de Noël enflammé et des enfants disparus

La veille de Noël en 1945, un incendie massif en Virginie-Occidentale a ravagé la maison des immigrants italiens George et Jennie Sodder et leurs neuf enfants.

Quatre de leurs enfants ont survécu, mais les corps des cinq autres n’ont jamais été retrouvés, selon Crime & Investigation.

L’un des frères et sœurs, Sylvia, qui s’est échappé avec ses parents, a déclaré à The Independent qu’elle n’était pas convaincue que ses frères et sœurs soient morts dans l’horrible incendie de la veille de Noël.

Il y avait des spéculations selon lesquelles la disparition des enfants Sodder était liée à l’activité de la mafia italienne.

George Sodder était un critique virulent de Benito Mussolini et du gouvernement fasciste en Italie.

Une telle critique de Mussolini aurait probablement pu irriter les Italiens de Fayetteville qui le soutenaient.

La famille n’a pas abandonné l’espoir que leurs enfants étaient vivants, offrant même des récompenses en espèces, mais les enfants n’ont jamais été retrouvés.

L’affaire Jon Benet

Le mystère de meurtre de Noël le plus célèbre est peut-être la mort tragique de JonBenét Ramsey en 1996.

Le bébé a été retrouvé mort le jour de Noël dans la maison familiale du Colorado.

Son père a retrouvé son corps dans leur sous-sol.

JonBenét a subi un coup à la tête qui lui a brisé le crâne et a été étranglé.

Une note de rançon manuscrite a également été retrouvée dans la maison.

Au départ, la police pensait que ses parents et son frère étaient impliqués, mais ils ont ensuite été innocentés par des tests ADN.

La mort de l’enfant de 6 ans a déclenché des décennies de spéculations sur qui était responsable, car l’affaire reste ouverte à ce jour.

Un homme en costume de Père Noël tue la famille de son ex

La veille de Noël en 2008, Bruce Pardo s’est présenté vêtu d’un costume de Père Noël dans une maison californienne où la famille de son ex-femme célébrait les vacances.

Pardo a alors commencé à tirer, tuant neuf personnes. Il a ensuite mis le feu à la maison.

Son ex-femme, ses parents, ses deux frères et leurs épouses, sa sœur et son neveu ont tous été tués. Pardo s’est suicidé le lendemain.

Attaque à la hache de Noël

En 2017, James Hutchinson a plaidé coupable d’avoir tué sa partenaire enceinte lors d’un déchaînement alors qu’il était sous l’effet de la drogue.

Il aurait attaqué Nicola Woodman chez elle avec des couteaux et une hache le jour de Noël.

Hutchinson aurait été dans un délire induit par la drogue et croyait que Nicola l’avait trompé.

Elle était mère de deux enfants et était enceinte de son enfant à l’époque.

La maison de George et Jennie Sodder a été incendiée la veille de Noël 1945 et cinq de leurs enfants n’ont jamais été retrouvés