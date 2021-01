C’est là que l’ancien agent spécial du FBI Maureen O’Connell entre. « En tant qu’investigatrice, » dit-elle à Loni, « je ne pouvais pas ignorer les coïncidences. »

Et c’est là que réside le défi: deux scénarios tout aussi plausibles.

Meurtres de la voie des amoureux examinera les deux, et tout débutera le jeudi 11 février avec une première spéciale de deux nuits.

Dans l’épisode inaugural, une diplômée de l’Académie navale américaine et sa petite amie sont assassinées dans la zone des amants où les forces de l’ordre seraient bientôt obligées de revenir encore et encore. Cependant, pour le moment, les autorités se sont simplement demandé s’il s’agissait d’un crime de haine ou de la naissance de quelque chose d’encore plus inquiétant.

L’épisode suivant continue d’examiner l’homicide initial de Colonial Parkway, mais l’affaire n’est toujours pas résolue lorsqu’un nouveau double meurtre a lieu moins d’un an plus tard.

Et malheureusement, ce n’est que le début.