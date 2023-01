Les meurtres de la police américaine atteignent un niveau record en 2022 – ONG

Les forces de l’ordre ont tué en moyenne trois personnes par jour, mais ont été confrontées à plus de violence dans l’exercice de leurs fonctions

Aux États-Unis, les flics ont tué 1 176 personnes en 2022, faisant de l’année dernière l’année la plus meurtrière jamais enregistrée, selon un groupe à but non lucratif qui suit les violences policières. Cependant, les officiers ont fait face à davantage d’attentats à la vie, alors que la criminalité dans certaines villes atteignait de nouveaux sommets.

Mapping Police Violence – un projet lié au mouvement Black Lives Matter – a révélé que la police a tué par balle, battu, tasé et retenu 31 personnes de plus l’année dernière qu’en 2021, lorsqu’elle a tué 1 145 personnes. Le total de 1 176 pour 2022 est le décompte annuel le plus élevé depuis que le groupe à but non lucratif a commencé à suivre ces statistiques en 2013.

L’année dernière, seuls 12 jours se sont écoulés sans qu’un seul policier ne tue, et les policiers ont tué en moyenne plus de trois personnes par jour, selon les statistiques. 132 de ces meurtres impliquaient des victimes qui n’avaient pas été soupçonnées d’un crime, et 98 rencontres mortelles ont commencé comme des arrêts de la circulation.

Quelque 24% des personnes tuées étaient noires, bien que les Noirs ne représentent que 13% de la population américaine.

Le taux de crimes violents aux États-Unis a plus que diminué de moitié depuis 1993. Cependant, les infractions violentes ont considérablement augmenté dans certaines villes à la suite des manifestations de Black Lives Matter en 2020, et les officiers ont fait valoir que les réformes libérales de la justice pénale adoptées après le meurtre de George Floyd par la police cette année-là leur coûtent la vie.

Au total, 323 officiers ont été abattus dans l’exercice de leurs fonctions aux États-Unis en 2022, a révélé l’Ordre national fraternel de la police (FOP) dans un rapport le mois dernier. Parmi ces officiers abattus, 60 sont morts, soit une augmentation de 23 % des décès depuis 2019. Le président national de la FOP, Patrick Yoes, a imputé les chiffres à “procureurs voyous”, dont il a dit qu’ils échouent «pour poursuivre les délinquants violents pour leurs crimes ou, pire encore, libérer les récidivistes.»

La Nouvelle-Orléans en Louisiane est devenue la capitale américaine du meurtre en 2022, prenant le sinistre titre de Saint-Louis, Missouri et enregistrant comparativement plus d’homicides que les villes de Chicago et de New York, ravagées par la criminalité. Au moins 280 personnes ont été assassinées à la Nouvelle-Orléans l’année dernière et la police a tué 13 personnes.

