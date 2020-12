MEXICO CITY – Le nombre de journalistes tués du fait de leur travail a plus que doublé en 2020, a déclaré mardi un groupe international de surveillance des médias, le conflit armé et la violence des gangs faisant du Mexique et de l’Afghanistan l’un des pays les plus meurtriers du monde pour les journalistes.

Au moins 30 journalistes ont été tués dans le monde cette année, selon le groupe de surveillance, le Comité pour la protection des journalistes, 21 de ces meurtres ayant été commis en réponse directe au travail des journalistes, contre 10 en 2019.

« Il est consternant que les meurtres de journalistes aient plus que doublé l’année dernière, et cette escalade représente un échec de la communauté internationale à faire face au fléau de l’impunité », a déclaré Joel Simon, directeur exécutif du CPJ, dans un communiqué.

Alors que le nombre total de meurtres a augmenté en 2020, le nombre de décès liés au conflit est tombé à son plus bas niveau depuis 2000, selon le CPJ, avec une diminution de la violence au Moyen-Orient et moins de reporters voyageant en raison de la pandémie de coronavirus.