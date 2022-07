Les meurtres de drogue laissent l’agonie et la facette sauvage de l’héritage de Duterte

MANILLE, Philippines (AP) – Quand Emily Soriano raconte comment son fils de 15 ans a été abattu avec quatre amis et deux autres résidents alors qu’il faisait la fête dans un bidonville philippin il y a six ans, elle pleure de chagrin et de colère comme si le massacre s’était produit hier .

La police a conclu à l’époque que le bain de sang dans un bidonville au bord de la rivière dans la ville de Caloocan dans la métropole de Manille avait été déclenché par une guerre des gangs de drogue. Mais Soriano a imputé avec colère quatre policiers en civil et la brutale répression anti-drogue du président sortant Rodrigo Duterte pour les meurtres de 2016.

« Il n’a pas dirigé le pays comme un père. Il est devenu un monstre. Son personnage et la fureur sur son visage sont effrayants », a déclaré Soriano à propos de Duterte dans une interview avec l’Associated Press.

Les milliers de meurtres dans le cadre de la campagne brutale de Duterte contre les drogues illégales – sans précédent par son ampleur et sa létalité dans l’histoire récente des Philippines et l’alarme qu’elle a déclenchée dans le monde entier – laissent les familles des morts à l’agonie, une enquête de la Cour pénale internationale et un côté sauvage de Duterte. héritage alors que sa présidence turbulente de six ans se termine jeudi.

L’un des dirigeants contemporains les moins orthodoxes d’Asie, Duterte, aujourd’hui âgé de 77 ans et de santé fragile, met fin à plus de trois décennies dans la politique souvent tapageuse du pays, où il s’est forgé un nom politique pour ses explosions de jurons et son mépris pour les droits de l’homme. et l’Occident tout en tendant la main à la Chine et à la Russie.

Les militants le considéraient comme « une calamité pour les droits de l’homme » non seulement pour les nombreux décès dus à sa soi-disant guerre contre la drogue, mais aussi pour ses attaques effrontées contre les médias critiques, l’Église catholique dominante et l’opposition. Une sénatrice de l’opposition et l’une de ses plus féroces critiques, Leila de Lima, a été enfermée dans une détention de haute sécurité pendant cinq ans pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été fabriquées pour la museler et menacer d’autres critiques.

Sa décision – quelques mois seulement après son accession à la présidence en 2016 – d’autoriser l’inhumation de l’ancien dictateur Ferdinand Marcos dans le cimetière des héros du pays a considérablement stimulé les efforts des Marcos pour faire briller le nom de famille.

Le fils homonyme du dictateur a remporté l’élection présidentielle du mois dernier par une victoire écrasante. Marcos Jr. succède à Duterte jeudi et gouvernera aux côtés de la fille de Duterte, Sara, qui a également remporté la vice-présidence avec une énorme marge.

Duterte lui-même est resté populaire sur la base d’enquêtes indépendantes malgré les décès de la campagne contre la drogue et ses faiblesses, qui l’ont fait aimer de nombreux Philippins pauvres. Ses assistants ont souvent cité sa cote de popularité élevée pour faire face aux critiques et à l’opposition.

Le réseau de télévision géré par l’État a diffusé des documentaires sur l’héritage de Duterte, mettant principalement en évidence l’infrastructure de son administration et les projets en faveur des pauvres. Lors d’un rassemblement d’action de grâce à Manille ce week-end, ses partisans ont agité des drapeaux philippins et l’ont encouragé alors qu’il cédait pour chanter une chanson avec un orchestre et des chanteurs populaires qui le soutenaient.

Dans la misère sombre de la cabane de Soriano, cependant, un air d’indignation et de deuil imprègne toujours. Un mur regorge de photographies encombrées d’Angelito, son fils assassiné, ainsi que de portraits et d’une statue de la Vierge Marie et d’une petite carte sur laquelle on peut lire : “Mettre fin à l’impunité !”

Soriano a plaidé auprès de la CPI pour qu’elle reprenne une enquête sur les morts de la campagne contre la drogue qui a été suspendue en novembre à la demande du gouvernement philippin. Elle s’est dite prête à témoigner devant la cour internationale.

“Quand mon fils a été enterré, j’ai promis de lui rendre justice”, a déclaré Soriano.

La CPI a ouvert une enquête sur les meurtres liés à la drogue du 1er novembre 2011, lorsque Duterte était encore maire de la ville du sud de Davao, au 16 mars 2019, comme un possible crime contre l’humanité.

Duterte a remporté la présidence à la mi-2016 sur une promesse audacieuse mais ratée d’éradiquer la menace des drogues illégales et de la corruption en trois à six mois.

La CPI, qui a son siège à La Haye, est un tribunal de dernier ressort pour les crimes que les pays ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre. Jusqu’à présent, une seule affaire de meurtre contre trois policiers accusés d’avoir abattu un adolescent lié à des drogues illégales a abouti à une condamnation et les opposants de Duterte l’ont cité pour souligner la difficulté de poursuivre les forces de l’ordre et éventuellement Duterte pour des exécutions extrajudiciaires.

Un suspect de drogue, qui a été abattu et laissé pour mort par des policiers mais qui a étonnamment survécu aux violences dans la région métropolitaine de Manille en 2016, a déclaré qu’il craignait toujours pour sa vie et a demandé que son vrai nom ne soit pas utilisé par les journalistes pour des raisons de sécurité, mais a ajouté qu’il seraient également disposés à témoigner devant la CPI si son enquête débouchait sur un procès.

Invité à commenter l’héritage de Duterte, il a secoué la tête mais a exprimé l’espoir que lui et d’autres victimes obtiendraient justice et une éventuelle réparation de l’État.

“J’ai toujours une phobie”, a-t-il déclaré à AP, mais a ajouté qu’avec la sortie de Duterte “ça s’est un peu atténué”.

Plus de 6 250 suspects de drogue, pour la plupart pauvres, ont été tués dans la répression de Duterte sur la base d’un décompte du gouvernement depuis qu’il a étendu la campagne à l’échelle nationale après être devenu président en 2016.

Les défenseurs des droits de l’homme ont fait état d’un nombre de morts beaucoup plus élevé. Ils ont ajouté que dans le cadre de sa répression de deux décennies contre les crimes dans la ville du sud de Davao, où il a été maire, vice-maire et membre du Congrès à partir de 1988, plus de 1 000 personnes avaient été tuées.

Cependant, Arturo Lascanas, un officier de police à la retraite qui a servi sous Duterte pendant de nombreuses années dans une unité de lutte contre les crimes odieux à Davao, a déclaré que jusqu’à 10 000 suspects pourraient avoir été tués dans la vaste ville portuaire sur ordre de Duterte et des principaux collaborateurs de l’ancien maire. .

Duterte a nié avoir autorisé des exécutions extrajudiciaires à Davao ou ailleurs dans le pays, mais a longtemps ouvertement menacé de mort les suspects de drogue et ordonné aux forces de l’ordre de tirer sur les suspects, qui les menaçaient de mal.

“Vous tous qui êtes dans la drogue, fils de putes, je vais vraiment vous tuer”, a déclaré Duterte à une foule immense lors d’une sortie de campagne présidentielle en 2016 dans le quartier des bidonvilles de Tondo à Manille. “Je n’ai pas de patience, je n’ai pas de terrain d’entente, soit vous me tuez, soit je vous tue idiots.”

Lascanas, 61 ans, a déclaré qu’il était également prêt à témoigner dans un éventuel procès de la CPI et à fournir des preuves cruciales pouvant prouver que Duterte a ordonné et financé de nombreux meurtres et enlèvements à Davao.

“La preuve physique n ° 1, c’est moi-même”, a déclaré Lascanas, qui s’est caché à l’extérieur des Philippines, à AP dans une interview vidéo.

“Duterte doit avoir sa journée devant le tribunal pour faire face aux conséquences de sa folie car il s’agit d’un précédent très dangereux pour la prochaine génération d’agents publics du pays et probablement pour l’humanité tout entière”, a-t-il déclaré.

Lascanas a fourni des détails sur de nombreux meurtres présumés dans un affidavit de 186 pages et dans des témoignages qu’il a faits au Sénat avant de quitter les Philippines en 2017.

Un prêtre missionnaire catholique, Flavie Villanueva, a déclaré que les meurtres généralisés avaient laissé de nombreux orphelins, privé des familles déjà pauvres de soutien de famille et déclenché d’autres problèmes complexes que Duterte laissait derrière lui.

Villanueva dirige un centre religieux à Manille qui fournit de la nourriture, un abri, une formation aux moyens de subsistance et une assistance funéraire à plus de 270 familles de victimes tuées. Il a dit que ce n’est qu’une infime partie des nombreuses familles dévastées par la violence de la campagne contre la drogue dans une crise humanitaire largement inaperçue déclenchée par les tueries.

Une autre conséquence tragique du style populiste et coercitif de Duterte est le brouillage de la frontière entre le bien et le mal qui a déclenché des disputes parmi les gens et même au sein de l’église, a déclaré Villanueva, ajoutant qu’il demande souvent aux apologistes de Duterte : “Lisons-nous la même Bible ?”

Au départ de Duterte, Villanueva a déclaré: «Nous ne sommes pas seulement brisés et blessés. Nous sommes même divisés en tant qu’église et en tant que peuple.

___

Les journalistes d’Associated Press Joeal Calupitan et Aaron Favila ont contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press