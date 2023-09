Les meurtres de 2 parents et 2 enfants à Romeoville ne sont « pas aléatoires », selon la police – Shaw Local

Le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs a été appelé pour aider la police de Romeoville dans l’enquête sur les meurtres de deux parents et de leurs deux fils dans un meurtre considéré comme « non aléatoire ».

Dans un communiqué publié mardi, le chef adjoint de la police de Romeoville, Chris Burne, a déclaré que les détectives et les enquêteurs sur les lieux du crime avaient passé les « dernières 36 heures à rassembler une énorme quantité de preuves matérielles » dans le cadre de leur enquête sur les meurtres d’Alberto Rolon, 38 ans, de Zoraida Bartolomei, 32 ans. et deux garçons âgés de 7 et 9 ans.

Les quatre victimes – dont trois chiens – ont été tuées par balle à leur résidence située dans le pâté de maisons 500 de Concord Avenue.

« Nous avons pu déterminer qu’il ne s’agissait pas d’un incident aléatoire et qu’il n’y avait aucune raison de ordonner un confinement sur place », a déclaré Burne.

Le groupe de travail Will-Grundy sur les crimes majeurs aidera la police de Romeoville à « rassembler des preuves et examiner les vidéos », a déclaré Burne.

Le groupe de travail a été créé en 2009 et est composé de services de police des comtés de Will et Grundy, selon Will County. Bureau du procureur de l’État, James Glasgow. Le groupe de travail s’inspire du groupe de travail sur les crimes majeurs de la banlieue sud, qui a aidé le service de police de Tinley Park dans l’enquête sur le massacre de Lane Bryant en 2008.

« Nous continuerons d’épuiser toutes les ressources disponibles et nous n’aurons de repos que lorsque les responsables de cette tragédie seront traduits en justice », a déclaré Burne.

La police a découvert le décès de la famille Romeoville vers 20h43 dimanche. Les agents ont été invités à effectuer une vérification du bien-être dans une résidence située dans le pâté de maisons 500 de Concord Avenue, a déclaré Burne.

« Un membre de la famille ne s’est pas présenté au travail à 6 heures du matin le dimanche 17 septembre et n’a pas répondu aux appels téléphoniques tout au long de la journée, ce qui a inquiété les membres de la famille », a déclaré Burne.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Rolon, Bartolomei et leurs deux fils morts des suites de blessures par balle.

Rolon et Bartolomei résidaient auparavant à Westmont dans le comté de DuPage, selon les registres de propriété du comté de Will. Les précédents propriétaires de la résidence Concord Avenue ont signé un acte de garantie pour le couple le 10 avril.

Rolon travaillait pour Euclid Beverage à North Aurora et Bartolomei travaillait pour Chemi-Flex à Lombard, selon les dépôts de bilan fédéraux.

Dans un rapportRachel Kinder, surintendante du district scolaire 365-U de Valley View, a déclaré que les deux garçons étaient des élèves de l’école primaire Robert C. Hill qui « ont tragiquement perdu la vie dans un acte insensé de violence armée à leur résidence de Romeoville ».

Aucun des voisins avec lesquels le Herald-News s’est entretenu lundi n’a déclaré avoir entendu ou vu quoi que ce soit, y compris Carol Love, qui vit juste à côté de la maison familiale.

« Je ne pense pas que quiconque dans tout le quartier ait entendu quoi que ce soit », a déclaré Love.

Love a déclaré que ses voisins d’à côté étaient « des gens sympas mais ils restaient toujours seuls ».