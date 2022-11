Les meurtres aux îles Turques et Caïques augmentent avant la saison chargée des voyages de vacances aux États-Unis

Les îles Turques et Caïques sont un magnifique hotspot des Caraïbes, attirant des centaines de milliers d’Américains chaque année, y compris des célébrités et des stars du sport.

Cependant, un pic choquant de crimes violents au cours des deux derniers mois a secoué la communauté, qui a accueilli des maisons de vacances pour Bruce Willis et Oprah Winfrey. Le département d’État américain prévient que le pic survient avant que la criminalité dans l’archipel des Caraïbes n’augmente de façon saisonnière autour des vacances.

Le pays compte moins de 60 000 habitants – et le taux de meurtres par habitant a grimpé en flèche cette année, près de deux douzaines de personnes ayant été tuées en septembre et octobre. En comparaison, selon le Département d’État, il y a eu 23 homicides dans le pays au cours de toute l’année 2020, et la criminalité dans son ensemble avait baissé de 30 % au cours des cinq années précédentes.

La police affirme avoir renforcé la répression des crimes liés à la drogue et aux crimes violents liés aux gangs au milieu d’une guerre de territoire criminelle avec l’aide des États-Unis, des Bahamas et du Royaume-Uni.

Le commissaire de police Trevor Botting a annoncé mercredi près d’une douzaine d’arrestations et a promis que la police de l’île “sera implacable et engagée à 100% pour traquer les criminels qui, selon nous, sont responsables du crime grave qui ravage la vie de nos communautés”.

Les victimes des récentes violences incluent Kent Carter, un chef de la NAACP et vétéran de l’armée de Virginie qui a été abattu le 2 octobre, lorsque Botting a déclaré qu’un groupe de membres de gangs “déterminés à causer des dommages aveugles et de la misère” a ouvert le feu sur un navette transportant touristes et travailleurs locaux vers un hôtel.

Les suspects, armés d’armes automatiques, sont entrés dans une fusillade avec la police qui répondait, blessant gravement un officier avant de s’échapper. Les photos de la scène du crime montrent plus de deux douzaines de trous de balle dans le pare-brise de la voiture de police.

“Les niveaux de violence mettraient au défi une force de police de plusieurs fois la taille de la police royale des îles Turques et Caïques”, a déclaré Botting par la suite. “Cependant, les policiers qui vous servent dans les îles Turques et Caïques ne sont pas intimidés par cette violence ou les criminels violents, et nous restons forts et déterminés à faire tout ce qu’ils peuvent pour combattre les criminels violents et protéger nos communautés. “

Quelques semaines plus tard, un homme, une femme et son fils de 3 ans ont été tués dans une autre fusillade. La fille de 7 ans de la femme a survécu, a déclaré Botting, mais non sans blessures graves et traumatisme mental important après avoir été laissée seule dans une voiture avec sa famille décédée pendant des heures.

Avant que quiconque n’aide le survivant, a déclaré Botting, des badauds ont pris des photos des corps et les ont publiées en ligne.

“Les îles Turques et Caïques sont une société chrétienne décente, mais si nous ne contestons pas ces comportements indécents et antichrétiens, nous courons le risque d’éroder les valeurs et la décence très chrétiennes qui nous sont chères, qui nous définissent”, a-t-il déclaré. dans une déclaration après cette fusillade. “J’espère sincèrement qu’un tel comportement envers un enfant dans le besoin, ou toute personne qui a besoin d’aide ou de gentillesse humaine ne se reproduira jamais.”

Mercredi, Botting a annoncé 11 arrestations dans le cadre d’une opération conjointe impliquant les forces de l’ordre des Bahamas et des États-Unis.

“L’une des arrestations est considérée comme particulièrement significative par rapport à la récente recrudescence des fusillades”, a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Les officiers des Bahamas faisaient partie d’une équipe de spécialistes envoyés à TCI en octobre par le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Alors que Botting a condamné la violence, félicité ses officiers et accepté une aide extérieure pour s’attaquer de front à la montée de la violence, les critiques ont appelé à une police plus proactive en général depuis des années.

Abe George, un avocat américain et procureur des homicides de Manhattan impliqué dans un procès pour la mort d’un client du Club Med Turkoise à Providenciales, a été très critique à l’égard du mandat de Botting en tant que meilleur flic et a appelé à une police plus proactive pour réduire la violence.

Marie Kuhnla, une avocate new-yorkaise de 62 ans, a été retrouvée morte dans des circonstances suspectes à l’extérieur d’une partie éloignée de la propriété du complexe. George a critiqué le travail d’enquête des forces de police de l’île et a condamné une enquête après le complexe et a poussé à faire changer la désignation de mort d’homicide.

“Il ressort clairement non seulement de son enquête bâclée sur la mort de Marie Kuhnla, mais de cette récente vague de crimes violents, qu’il est bien au-dessus de sa tête”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “L’île est si petite. Il n’y a vraiment aucune raison de ne pas savoir où sont les méchants.”

George représente la famille de Kuhnla dans un procès distinct contre la station et une personne d’intérêt dans la mort de Kuhnla. Il a déclaré que la police TCI bénéficierait de l’aide extérieure et de l’expérience offerte par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Providenciales est l’île principale de TCI et la plus dangereuse, selon les autorités américaines.

Les touristes devraient-ils modifier leurs projets de voyage ?

Drake est passé par jet privé en février. Mario Lopez a rendu visite à sa famille à Noël dernier. Le casting de “Real Housewives” a filmé un épisode à proximité. Le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a été aperçu en train de se prélasser avec son chien dans un complexe privé de 1 000 acres.

Kévin Coffey, un détective à la retraite du LAPD et consultant et formateur en sécurité des voyages, affirme que les voyageurs peuvent prendre plusieurs précautions pour améliorer leur sécurité avant et pendant le voyage.

Le département d’État américain émet des avis de voyage pour les pays étrangers – mais il en va de même pour ses homologues au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, a-t-il ajouté. Ce sont tous des pays anglophones qui peuvent ou non inclure différentes informations que les voyageurs pourraient trouver utiles.

Ils peuvent ventiler la criminalité par quartier – et même en voyageant dans les villes américaines, il y aura des endroits à éviter, a-t-il déclaré.

Le dernier Turks and Caicos du Département d’État exhorte actuellement les Américains à faire preuve d’une prudence accrue – un avis de niveau 2. Le plus sévère, un avis de niveau 4 “Ne pas voyager”, est utilisé dans les cas extrêmes. La Chine était au niveau 4 au plus fort de la pandémie de coronavirus. La Russie est au niveau 4 au milieu de sa guerre en cours avec l’Ukraine. L’Afghanistan contrôlé par les talibans figure également sur la liste.

“Faites preuve d’une prudence accrue dans les îles Turques et Caïques en raison de la criminalité”, a déclaré le département d’État début octobre, plus près du début de la vague de criminalité. Il avertit également que traditionnellement, la criminalité a augmenté dans le pays autour des vacances et a ajouté un indicateur de criminalité “C” avertissant qu’il existe une “menace modérée” dans le pays en raison de la violence et de la présence du crime organisé.

Le département d’État met également en garde contre les cambriolages résidentiels et dit que les Américains devraient éviter de transporter de grosses sommes d’argent dans le pays.

Une fois qu’un voyageur décide qu’il est à l’aise avec un emplacement, il y a d’autres conseils que Coffey a.

“Surtout pour les voyageurs en solo et les femmes voyageant… vous pourriez être quelque part, même à votre bureau pendant la journée, mais à 17 h… 18 h quand le soleil se couche, toute la sécurité du quartier change – ou c’est un super hôtel, mais à un pâté de maisons se trouve une rangée de patins”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Soyez donc conscient de votre environnement et réalisez que même lorsque vous vous sentez à l’aise, les habitants peuvent facilement vous identifier comme un étranger.

Il dit que les trajets Uber et les compagnies de taxi recommandées par l’hôtel sont souvent plus sûrs que de héler des voitures dans la rue. Lorsqu’il demande au personnel de l’hôtel où aller, il recommande d’obtenir les commentaires de plus d’une personne – certains travailleurs de première ligne pourraient venir d’arriver eux-mêmes dans la région.

Il recommande également de remplir la page de contact d’urgence sur votre passeport et même d’enregistrer une petite impression avec des informations de contact supplémentaires.

Plus important encore, a-t-il déclaré, les voyageurs devraient avoir un plan de secours au cas où ils perdraient leur téléphone.

“Le téléphone portable est plus important que votre passeport lorsque vous êtes à l’étranger”, a-t-il déclaré. “Si vous deviez perdre votre passeport aux îles Turques et Caïques, vous pouvez vous rendre à l’ambassade. Vous perdez votre téléphone lors d’un voyage à l’étranger, surtout si vous êtes loin du téléphone, cela peut être dévastateur.”

Il conseille aux voyageurs de se préparer à l’avance avec un plan de sauvegarde pour restaurer leurs applications, mots de passe et contacts – et d’avoir un itinéraire en un seul endroit, plutôt que de le répartir dans différents e-mails et applications. À cette fin, il recommande les applications TripIt, qui récupèrent automatiquement votre itinéraire de vos e-mails et le stockent dans un seul document.

Une autre application de voyage utile est GeoSure, a-t-il dit, qui suit les statistiques sur la criminalité, les conditions de santé, les informations politiques et les alertes de voyage en temps réel.

Selon Michael Becker, PDG de GeoSure, son équipe a récemment abaissé le score de sécurité physique pour certaines parties de TCI à 54 sur 100 – ce qui représente “un niveau de sécurité moyen, représentant une zone quelque peu stable avec une légère élévation dans des conditions dangereuses”.

Alors que les îles Turques et Caïques étaient autrefois considérées comme l’une des destinations touristiques les plus sûres, c’est 10 points de moins que Saint-Jean dans les îles Vierges américaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.