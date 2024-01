Les Mets signeront Adam Ottavino

Les Mets et droitier Adam Ottavino sont d’accord sur un contrat d’un an de 4,5 millions de dollars, selon Joel Sherman du New York Post. Sherman ajoute que l’accord est en attente d’un examen médical.

L’arrangement verra Ottavino revenir dans le Queens pour une troisième saison consécutive quelques mois seulement après que le droitier ait refusé une option de joueur de 6,75 millions de dollars avec le club. Plus tôt cette semaine, Ottavino a discuté de sa décision de refuser cette option lors d’une apparition sur le podcast Foul Territory. Le vétéran de 38 ans a clairement indiqué que même s’il aimait faire partie de l’organisation des Mets, il s’inquiétait à l’époque de l’avenir du club compte tenu de leur situation managériale à l’époque incertaine et des rumeurs selon lesquelles le club prévoyait de prendre du recul. lors de la campagne 2024. Ce genre de situation n’attirait pas Ottavino, car il a souligné qu’il espérait remporter une Série mondiale avant la fin de sa carrière.

Depuis la décision d’Ottavino de tester le marché libre, le club est resté actif aux niveaux inférieurs de l’agence libre et sur le marché commercial. Le club a renforcé son corps de frappeurs en faisant appel à des voltigeurs. Harrison Bader et Tyrone Taylor aux côtés du joueur de champ intérieur Joey Wendletandis que l’enclos des releveurs a été renforcé par l’ajout de Jorge López. Les changements les plus marquants se trouvent dans l’équipe de départ, où les Mets ont acquis Sean Manaea, Adrien Houseret Luis Séverino rejoindre les branches en place Kodai Senga et José Quintana en tant que membres du mix de rotation.

Ces ajouts, ainsi que l’embauche de l’ancien entraîneur des Yankees Carlos Mendoza en tant que manager, semblent avoir donné à Ottavino la confiance dans les chances de New York en 2024, nécessaire pour qu’il re-signe avec le club. Bien que l’option de joueur refusée par le droitier en novembre soit accompagnée d’une garantie nominalement plus grande, il est important de noter qu’Ottavino dit précédemment à Sherman que 4 millions de dollars sur son salaire de 6,75 millions de dollars auraient été reportés. Cet accord ne comprend pas d’argent différé, ce qui signifie que l’accord d’aujourd’hui améliore en réalité l’option précédemment refusée en termes de valeur actuelle.

Le vétéran compte fournir une force stabilisatrice dans l’enclos des releveurs des Mets pour la campagne 2024 derrière Star Closer Edwin Diazoù il partagera probablement les tâches de configuration avec des personnes comme Brooks Raley et Drew Smith. C’est un rôle qu’Ottavino connaît bien, puisque le droitier a décroché 179 prises au cours de ses 13 années dans les majors, en plus de ses 45 arrêts en carrière. Depuis qu’il s’est imposé comme un incontournable de l’enclos des releveurs des Rocheuses en 2012, Ottavino a compilé une solide MPM de 3,25 et un FIP de 3,52 en 659 apparitions avec le Colorado, Boston et les deux clubs de New York. Selon la mesure de l’ERA+, le vétéran n’a jamais publié une campagne inférieure à la moyenne de la ligue au cours d’une saison de 162 matchs, le seul défaut sur ce CV étant 18 1/3 de manches de balle ERA de 5,89 au cours de la campagne 2020 raccourcie.

Ce genre de production stable représente un coup de pouce majeur pour le corps de secours des Mets, qui a beaucoup souffert tout au long de la période après s’être séparé de plus proches. David Robertson à la date limite des échanges l’été dernier. Après la date limite, les releveurs des Mets ont eu du mal à atteindre une MPM de 5,19 qui se classait parmi les six derniers des majors au cours de cette période. Ottavino, en revanche, a été un point positif dans l’enclos des releveurs du club tout au long de la séquence avec une MPM de 2,55 et un taux de retraits au bâton de 28,9 % en 19 apparitions au cours desquelles il a réalisé six arrêts. Compte tenu de cette solide performance, il n’est pas surprenant que le club ait eu des retrouvailles avec le vétéran comme solution à sa recherche d’une aide supplémentaire pour l’enclos des releveurs. À l’avenir, il est possible que le club envisage de faire un ajout au troisième but ou au DH, bien que le président des opérations baseball, David Stearns, ait clairement indiqué que le club ne voulait pas priver d’opportunités de jeunes joueurs comme Brett Baty et Marc Vientos avec des ajouts externes.

L’accord fait d’Ottavino le dernier bras d’enclos à sortir du marché ces dernières semaines. Le droitier rejoint David Robertson, Robert Stephenson, Aroldis Chapman, Hector Nériset Matt Moore en signant prochainement un nouvel accord, un as de secours Josh Hader a récemment conclu un accord de cinq ans avec les Astros plus tôt ce mois-ci. Phil Maton, Ryne Staneket Ryan Brasier font partie des meilleures options restantes pour les clubs cherchant à renforcer leur corps de secours.