NEW YORK: Les Mets ont signé le droitier Jerad Eickhoff, les gauchers Jerry Blevins et Tom Windle et le joueur de champ intérieur Wilfredo Tovar pour des contrats de ligue mineure.

Tous les quatre ont été invités à l’entraînement printanier des ligues majeures. New York a également donné des accords de ligue mineure au gaucher Cam Opp et au receveur Jose Colina qui n’incluaient pas d’invitations à l’entraînement de printemps de la grande ligue.

L’équipe a annoncé les mouvements lundi. Les Mets ont déclaré à Blevins plus tôt ce mois-ci qu’ils avaient l’intention de le ramener à New York pour un accord avec une ligue mineure.

Eickhoff, 30 ans, a passé du temps la saison dernière sur les sites d’entraînement alternatifs de San Diego et du Texas, mais n’a pas lancé les majors. Il avait une fiche de 3-4 avec une MPM de 5,71 en 12 matchs (10 départs) pour Philadelphie en 2019 et une fiche de 21-30 avec une MPM de 4,15 en 76 départs dans la grande ligue et quatre apparitions en relève.

Windle, 28 ans, a 41-24 ans avec une MPM de 4,13 en 246 matchs (51 départs) dans les ligues mineures. Il a passé cette année dans l’organisation des Red Sox de Boston, mais n’a pas lancé les majors.

Tovar, 29 ans, a disputé 40 matchs de championnat avec les Mets (2013-2014) et Los Angeles Angels (2019). Il a passé la saison dernière dans le système du Minnesota mais n’est pas apparu dans les majors.

Tovar est un frappeur en carrière de .268 avec 30 circuits et 179 buts volés en 12 saisons de ligue mineure.

Blevins a lancé pour les Mets de 2015-18, avec une fiche de 14-4 avec une MPM de 3,38 et quatre arrêts en 218 apparitions de relève et un départ. Il a passé 2019 avec Atlanta, terminant 1-0 avec un arrêt et une MPM de 3,90 en 45 matchs au cours de sa 13e saison de la ligue mineure, puis a accepté un contrat de ligue mineure avec les Giants en janvier. Il n’a pas été inscrit sur la liste de la grande ligue pendant la saison écourtée par la pandémie.

S’il était ajouté à la liste de 40 hommes avec les Mets, le releveur de 37 ans obtiendrait un contrat d’un an de 1,25 million de dollars, le même accord potentiel qu’il avait conclu en 2020 avec San Francisco.

Blevins a une fiche de 30-13 avec sept arrêts et une MPM de 3,54 en 609 matchs en carrière.

