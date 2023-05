Les Mets s’apprêtent à entrer dans l’histoire de la MLB lors du programme double de dimanche

Les Mets de New York devraient jouer dans un match double dimanche contre les Guardians de Cleveland, mais ils entrent dans l’histoire dans le processus.

Les Mets de New York n’ont pas exactement répondu aux attentes en début d’année, compte tenu de tout l’argent qu’ils ont dépensé pendant l’intersaison. Mais, ils semblent avoir tourné le coin après avoir remporté deux matchs dans une série de trois matchs contre les Rays de Tampa Bay et remporté une victoire sans appel contre les Guardians de Cleveland vendredi soir, grâce à un simple de l’arrêt-court Francisco Lindor.

Cependant, le match prévu Mets-Guardians a été reporté en raison de la pluie à New York, obligeant les deux équipes à jouer dans un programme double dimanche. Dans le processus, les Mets sont maintenant prêts à entrer dans l’histoire.

Selon Sarah Langs de la MLB, les Mets seraient la première équipe à avoir deux lanceurs avec trois récompenses Cy Young ou plus à chaque départ dans les deux matchs d’un programme double. Ces lanceurs sont Justin Verlander et Max Scherzer. De plus, les Mets sont la seule équipe à commencer les lanceurs avec deux prix Cy Young à leur actif chacun dans un programme double, où ils ont commencé Johan Santana et Pedro Martinez dans un programme double de 2008, par Langs.

avec Max Scherzer et Justin Verlander, les Mets seraient la première équipe à lancer des lanceurs qui ont chacun remporté 3+ Cy Youngs aux deux extrémités d’un programme double en fait, la seule équipe à commencer les lanceurs qui avait même remporté 2+ CYA dans un DH est AUSSI les Mets : 07/09/08: Pedro Martínez & Johan Santana – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 20 mai 2023

Les Mets entrent dans l’histoire de la MLB avec Justin Verlander et Max Scherzer à partir du programme double

Verlander a remporté ses prix Cy Young en 2011 avec les Tigers de Detroit et en 2019 et 2022 avec les Astros de Houston. Scherzer, quant à lui, a remporté le Cy Young avec les Tigers en 2013 et 2016 et 2017 avec les Nationals de Washington.

Mardi dernier, Verlander a eu un match qu’il aimerait oublier, puisqu’il a cédé six points mérités sur huit coups sûrs (deux circuits) tout en enregistrant trois retraits au bâton et deux buts sur balles en cinq manches lors de la défaite 8-5 de l’équipe contre les Rays.

Ce sera le quatrième départ de Verlander de la saison après son retour d’une souche teres major. En trois départs, il a enregistré une MPM de 4,76, un WHIP de 1,18, un record de 1-2, 15 retraits au bâton et cinq buts sur balles en 17,0 manches.

Quant à Scherzer, il a lancé dimanche dernier contre les Nationals, au cours desquels il a enregistré six retraits au bâton et deux buts sur balles tout en n’accordant qu’un seul point mérité sur deux coups sûrs en cinq manches dans la victoire 8-2.

Scherzer a enregistré une MPM de 4,88, un WHIP de 1,30, un dossier de 3-2, 26 retraits au bâton et 12 buts sur balles en 27,2 manches (six départs).

Le duo de vétérans du Met peut-il remporter d’énormes victoires pour assurer un balayage de trois matchs contre les Guardians? Nous le saurons dimanche, avec le match 1 commençant à 13 h 40 HE et le match 2 commençant à 19 h 10 HE.